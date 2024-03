El frío invierno, de forma paulatina, se va alejando de los Estados Unidos, así que es probable que ya estés guardando algunos abrigos y sacando ciertas decoraciones para esta Pascua o para la primavera, que nos está regalando los primeros rayos de sol que a cualquiera le cambia el humor en un santiamén. En caso no tengas nada o quieras renovar algunas cosas, te puedo asegurar que Dollar Tree debe ser una de tus opciones si piensas ir de compras.

La cadena minorista, por más que tenga números en rojo y vaya a cerrar muchas de sus tiendas, sigue siendo un comercio que ayuda a muchos de sus clientes con sus productos que suelen ser novedosos y, lo mejor de todo, a un buen precio, por lo que puedes irte con muchas bolsas de compras sin haber gastado un montón de dinero. Además, podrías ser la envidia de tu vecindario con esos artículos que, por más de ser baratos, son bonitos, de buena calidad y acorde con la tendencia.

En ese sentido, te presento una lista de artículos que podrías comprar en la compañía de ventas, la cual ha sido recopilada por el portal El Diario de Nueva York.

La cadena Dollar Tree no ha vendido lo suficiente en los últimos años, así que se ve en la obligación de cerrar muchas de sus tiendas (Foto: Dollar Tree / Instagram)

ARTÍCULOS DE DOLLAR TREE RECOMENDADOS PARA LA PRIMAVERA 2024

1. Tapetes

En la cuenta de TikTok The Crafted Studio Co., la influencer Emma Villaneda mostró lo que se puede hacer con unos tapetes. Usando uno de color negro y otros más vistosos, se dio una especie de textura al ingreso de su domicilio, dando un efecto acorde.

2. Flores metálicas

En el canal de YouTube de Do It On a Dime se colgó un video acerca de unas flores metálicas de adorno que se puede comprar en Dollar Tree y que se puede colocar en cualquier sitio de la casa. Es más, hasta se puede personalizar con pintura en aerosol o puedes añadirle algunas impresiones o stickers.

3. Platos con colores llamativos

Al regresar la primavera, vuelve el uso de platos con colores alegres, por lo que Dollar Tree ha sacado a la venta estos artículos que pueden ser de vital importancia para alguna reunión familiar o para una barbacoa con los amigos un domingo cualquiera.

4. Manteles temáticos

En esta época uno quiere decorar su casa con tonalidades festivas y con cosas relacionadas con la primavera, como flores o animales. En ese sentido, Dollar Tree ofrece manteles con estos diseños que no puedes dejar de tener en casa.

5. Macetas

Con la primavera, vuelven nuevamente las plantas y lo colorido de todo el ambiente, incluso el de tu casa, pues es obvio que querrás tener algunas decoraciones con ellas, así que unas macetas vas a necesitar de todas maneras.

6. Jarrones

Los jarrones de vidrios pueden ser utilizados de diferentes maneras, pero sin dudas, el principal uso es el de florero, que puedes colocar en el centro de cualquier mesa de tu hogar.