Real Madrid vs. Las Palmas, por la tercera fecha de LaLiga 2024-25, está programado para este jueves 29 de agosto desde las 21:30 horas (Hora central europea) / 15:30 horas (ET). El encuentro entre madrileños y canarios se jugará EN VIVO y EN DIRECTO en el Estadio de Gran Canaria y será transmitido por Disney Plus para los países de Latinoamérica.

En España, el partido comienza a las 9:30 p.m. Mientras que, en Latinoamérica, el horario varía: a las 2:30 p.m. en Perú, Ecuador y Colombia; a las 4:30 p.m. en Argentina, Uruguay y Brasil; a las 3:30 p.m. en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia; en tanto, en México y Centroamérica es a la 1:30 p.m.

Además, se transmitirá en exclusiva para toda Latinoamérica por la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Movistar. También estará disponible en su versión de streaming en Disney Plus. Asimismo, vía SKY Sports HD podrás disfrutar de este partido si te encuentras en México y los fanáticos del fútbol en Estados Unidos pueden verlo a través de la red Fox y Fubo.

¿Cuándo juega Real Madrid vs. Las Palmas?

Día: jueves 29 de agosto

Hora: 9:30 p.m. (Alemania, España) / 8:30 p.m. (Londres) / 1:30 p.m. (México) / 3:30 p.m. (USA)

Estadio: Estadio de Gran Canaria, España

Transmisión: Movistar+, LaLiga

Links para ver Real Madrid vs. Las Palmas vía Disney Plus

Te comparto los links streaming oficiales para poder descargar las aplicaciones móviles de Disney Plus y así puedas ver el partido Real Madrid vs. Las Palmas en vivo por la tercera fecha de LaLiga desde tu teléfono celular o tablet.

Si quiere ver el Real Madrid vs. Las Palmas desde un ordenador, podrás hacerlo siempre que ingrese a la página web oficial de Disney Plus e inicie sesión ahí tras elegir un plan para disfrutar el partido en vivo y en directo.