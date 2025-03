Si eres de los que disfrutan de las ofertas de Dollar Tree, ya sabrás que cada mes trae novedades que no puedes dejar escapar. En este mes de marzo, la tienda sigue demostrando que es posible encontrar productos de excelente calidad a precios que no creerías. Desde artículos de belleza indispensables hasta opciones para aprovechar la llegada de la primavera, que está a la vuelta de la esquina, siempre hay algo nuevo que nos invita a volver por más. Y lo mejor: ¡todo a precios increíbles! Si buscas maneras de ahorrar sin comprometer la calidad, no dudes en pasar por la tienda.

Este mes, los estantes están repletos de novedades que van desde cepillos de paleta hasta guantes y rodilleras para jardinería, todo a precios muy accesibles. Pero, ¿qué tal si te cuento más sobre algunas de las opciones más destacadas que seguro te van a enamorar? Prepárate porque aquí vienen las 11 mejores novedades que Dollar Tree tiene para ti en marzo.

La cadena Dollar Tree ofrece productos desde los US$1.25 (Foto: AFP)

LOS MEJORES PRODUCTOS QUE LLEGARON EN MARZO A LAS TIENDAS DE DOLLAR TREE

1. Cepillos de paleta acolchados – US$1.25

¿Tienes el cepillo de siempre con las cerdas rotas? Pues, este es el momento de renovarlo. Los nuevos cepillos de paleta acolchados de Dollar Tree no solo son funcionales, sino que también vienen con un diseño súper bonito y un mango decorativo. Hay cuatro diseños coloridos para elegir, y lo mejor de todo es que te costarán menos de lo que imaginas.

2. Desodorante antitranspirante Speed Stick Power – Cool Fresh – US$1.25

¿Te imaginas conseguir un desodorante que te proteja por 24 horas por solo US$1.25? En Dollar Tree ahora puedes encontrar este desodorante Speed Stick para hombres con aroma a Cool Fresh. Ideal para mantenerte fresco todo el día y olvidarte de la humedad.

3. Huevos de Pascua con galletas y crema de Palmer – US$1.25

La temporada de Pascua está cerca, y qué mejor que celebrar con unos dulces deliciosos. Estos huevos de chocolate rellenos de galletas y crema están envueltos individualmente, lo que los hace perfectos para una búsqueda de huevos de Pascua o simplemente para darte un gustito.

4. Rodilleras para jardinería con estampado floral – US$5

Si eres de los que disfruta de la jardinería, estas rodilleras con estampado floral te vendrán de perlas. No solo te protegen mientras trabajas en el jardín, sino que también le dan un toque colorido y alegre a tus tareas. Además, son súper cómodas y están disponibles en diseños como girasoles y flores de colores.

5. Guantes de jardinería para mujer de Garden Collection – US$1.25

Si te gustan los detalles, estos guantes de jardinería con diseños bonitos de la colección Garden son un must. Además de ser útiles para cuidar el jardín, también son perfectos para organizar cosas dentro de la casa. ¡Multifuncionales y muy bonitos!

6. Coleteros de terciopelo para adultos – US$1.25

Si te encanta tener el pelo recogido, estos coleteros de terciopelo son ideales. Vienen en un paquete de tres, y son perfectos para usarlos mientras haces ejercicio, limpias, o trabajas en el jardín. Además, están muy de moda y súper suaves.

7. Pasta de dientes antiplaca y blanqueadora sin flúor – Menta natural – US$5

¿Sabías que puedes encontrar pasta de dientes de calidad a un precio increíble en Dollar Tree? Esta pasta de dientes antiplaca y blanqueadora sin flúor, que además es vegana y libre de crueldad, te ayudará a mantener una sonrisa fresca y limpia a un precio mucho más bajo que en las farmacias.

8. Toallitas antibacterianas para manos Biopure – US$1.25

Las toallitas antibacterianas son siempre un básico, y si las compras en Dollar Tree, estarás ahorrando una buena cantidad. Este paquete de 50 toallitas Biopure es perfecto para llevar en el bolso, en el coche o en tu escritorio, y te aseguro que te sorprenderá lo que ahorras comparado con otras tiendas.

9. Jabón nutritivo para baño de bebé con fragancia de manzanilla de Yardley London – US$1.25

Si tienes un bebé o piel sensible, este jabón nutritivo de Yardley London es un must. Con su fragancia suave de manzanilla, es ideal para limpiar sin resecar la piel. Lo mejor es que, por el precio, ¡no te puedes equivocar! Y como bonus, es perfecto para pieles con eczema.

10. Lámina para pintar con diamantes de Crafter’s Square – US$1.25

¿Eres fan de las manualidades? Entonces te encantará esta lámina para pintar con diamantes de Crafter’s Square. Vienen en diseños como tulipanes y mariposas, y te traen todo lo que necesitas para crear una obra de arte brillante. Perfecto para relajarte y disfrutar de un rato creativo.

11.Varitas de burbujas – US$1.25

¿Quién no ama unas buenas burbujas? Estas varitas de burbujas son ideales para niños y para esos momentos de diversión en el parque o en el patio. Vienen con adornos súper divertidos, como unicornios o dinosaurios, lo que las hace aún más especiales para los peques.