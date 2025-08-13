Cada vez más los coleccionistas pagan miles de dólares por billetes y monedas antiguas, los cuales si están bien conservados aumentarán su valor, incluso pueden llegar a costar una fortuna. Si bien, hay una gran variedad en el mundo numismático, te cuento que hay un billete de 2 dólares de 1776 por el que desembolsarían mucho dinero. ¿De cuál se trata, cuánto vale y qué característica tiene? Las respuestas a continuación.

EL BILLETE DE 2 DÓLARES DE 1776 QUE VALE UNA FORTUNA

El billete de 2 dólares de 1776 que vale una fortuna es uno que es considerado una reliquia, toda vez que fue impreso en los comienzos de la economía estadounidense. Es más conocido como la Moneda Continental.

De acuerdo con el Museo Nacional de Historia Americana, las colonias antes de la independencia emitían su propio dinero; algo que cambió en 1775 cuando el Congreso Continental autorizó la impresión de un papel moneda que en principio se llamó intercontinental, pero luego pasó a denominarse Moneda Continental. Este se usó para afrontar los gastos de la guerra de independencia frente al Reino Unido.

Se sabe que fue impreso por la firma Hall and Sellers y para elaborarlo se utilizaba papel de trapo hecho en Ivy Mills con el fin de incorporar fibras azules y partículas de mica como elementos de seguridad, publica La Nación.

Estos billetes de 2 dólares de 1776 tenían un diseño distinto: en el anverso se veía una imagen del proceso de trilla del grano con el lema en latín “Tribulatio Ditat”, que significa “la adversidad enriquece”. Debido a la inflación, su valor de cayó con el paso de los años. Ahora, con el tiempo ya valen una fortuna para los coleccionistas.

El papel moneda de 2 dólares de 1776 fue una de las primeras formas de cambio en EE.UU. (Foto: National Museum of American History & Smithsonian Institution Archives)

¿QUÉ MONTO VALE EL BILLETE DE 2 DÓLARES DE 1776?

El precio de los billetes de 2 dólares de 1776 varía, pero puede llegar a valer US$16,800, tal como ocurrió con una pieza de calificación “PMG Gem Uncirculated 66 EPQ” que fue adquirida en Heritage Auctions.

Otro ejemplar con calificación “PMG Superb Gem Uncirculated 67 EPQ” costó US$14,100; en tanto, uno que fue calificado como “PMG Choice About Uncirculated 58 EPQ” se vendió por US$1,560 en una subasta de realizada por Heritage Auctions.

CARACTERÍSTICAS DE LOS BILLETES DE 2 DÓLARES DE 1776

Año: 1776

1776 Fecha en el objeto: 1776-02-17

1776-02-17 Fabricante: Congreso Continental Hall & Sellers

Congreso Continental Hall & Sellers Lugar de fabricación: Filadelfia

Filadelfia Medidas: 70 milímetros x 95 milímetros.

70 milímetros x 95 milímetros. Material: aunque fueron impresos en un papel de alta calidad, tenían baja resistencia por lo que muchos están rasgados.

aunque fueron impresos en un papel de alta calidad, tenían baja resistencia por lo que muchos están rasgados. Diseño gráfico: imágenes simbólicas y leyendas inspiradoras propuestas por Franklin. Cada billete tenía firmas manuscritas.