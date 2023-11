Si ya postulaste o vas a postular al Programa de Visas de Inmigrante de Diversidad (DV), conocido como la Lotería de Visas para el 2025, te contamos cuándo se conocer los resultados para que puedes iniciar tu trámite para adquirir la Green Card.

La convocatoria anual del Departamento de Estado busca beneficiar a 55,000 personas de países con bajos niveles de migración a Estados Unidos, a quienes les otorga la residencia permanente y, a futuro, permitirá potencialmente obtener la ciudadanía estadounidense.

La inscripciones comenzaron el miércoles 4 de octubre de 2023 y terminarán el martes 7 de noviembre de 2023, a las 12:00 PM (hora del este) (GMT-5). Los ganadores del DV-2025 o Green Card serán seleccionados mediante un sorteo aleatorio computarizado. Conoce los detalles, a continuación.

¿CÓMO REGISTRARSE PARA LA LOTERÍA DE VISAS 2025 EN EEUU?

De acuerdo con el Departamento de Estado y el portal UsaGov, para realizar el registro de la Lotería de Visas de 2025, debes seguir los siguiente pasos:

Inscríbete en línea en el Programa DV.

Lee las instrucciones para el proceso de inscripción.

Conserva el número de confirmación de su registro para consultar el estado de su solicitud.

¿CUÁNDO SE CONOCERÁN LOS RESULTADOS DE LA LOTERÍA DE VISAS 2024?

Se estima que los resultados se conocerán el 4 de mayo de 2024 . Para saber si saliste sorteado, debes:

Ingresar en el sitio web dvprogram.state.gov

Colocar los datos de confirmación que se otorgaron al momento del registro

Los participantes DV-2025 deben conservar su número de confirmación hasta al menos el 30 de septiembre de 2025.

Nota: El Departamento de Estado no te enviará una notificación por ningún otro medio.

¿QUÉ PASA SI PERDÍ MI NÚMERO DE RECUPERACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA LOTERÍA DE VISAS 2025?

Si perdiste tu número de confirmación, el sistema tiene una herramienta para dárselo de nuevo usando la dirección de correo electrónico que ingresaste cuando se inscribió en la página de verificación de sorteados.

Debes entrar en https://dvprogram.state.gov hacer click en Entrant Status Check y bajo la casilla “1, donde deberás llenar tus datos. Una vez concluido el proceso, llegará a tu correo llegará de manera automática el número de confirmación de la green card lottery, para que así puedas revisar los resultados de la lotería de visa 2025.

¿SI NO ERES ELEGIDO SE DEVOLVERÁN LOS PAGOS REALIZADOS?

No, si no eres elegido, no se te devolverá ningún pago realizado a lo largo del proceso de selección. Por ello, la oficina de inmigración sugiere no aplicar si no se cumplen con los requerimientos previamente mencionados.

