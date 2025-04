Quienes se dedican al coleccionismo de monedas comprenden que el valor intrínseco de una pieza trasciende su simple apariencia o tamaño. Existen ejemplares que, a primera vista, no llaman la atención, pero cuyo precio se multiplica al conocerse aspectos ocultos de su acuñación, su historia o alguna rareza. Este escenario es más común de lo que se piensa y va más allá del material (no solo oro o plata); es la historia particular de cada moneda lo que la consagra como un objeto de gran valor para el coleccionista.

En el mundo del coleccionismo, no todo se mide por la cantidad de metal precioso que contiene una pieza. A veces, son factores como su rareza, la calidad de su acuñación o la historia detrás de ella los que la convierten en un objeto deseado y extremadamente valioso. Este es el caso de una pequeña moneda de 1 centavo del año 1964, que en apariencia podría pasar desapercibida, pero que en el mercado de las subastas alcanza precios sorprendentes.

LA HISTORIA DETRÁS DE LA MONEDA RD SMS DE 1964

La Casa de la Moneda de Estados Unidos, en 1964, pasó por un período de incertidumbre. A pesar de ser un año clave en la historia de la moneda estadounidense, con la introducción de la serie de medio dólar Kennedy y la suspensión de la producción de piezas de plata de 90%, hubo algo aún más misterioso: una cantidad muy limitada de ejemplares de acuñación especial, conocidas como las monedas SMS (Special Mint Set). Aunque la Casa de la Moneda había fabricado monedas Proof y algunas de circulación de ese año, los conjuntos SMS se mantenían en secreto, y su existencia no se reveló plenamente hasta varias décadas después. Se cree que solo se produjeron unos 24 conjuntos, lo que hace que estas sean excepcionalmente raras.

Lo más curioso de estas es que no fueron parte de la producción estándar de monedas de circulación, y su propósito sigue siendo un misterio. Algunas teorías sugieren que fueron creadas como prototipos para las monedas SMS de 1965 a 1967. Otras, que podrían haber sido parte de un plan para incluir una moneda de dólar de la Paz de 1964-D en el conjunto. Lo que es indiscutible es que esas piezas de 1964, con su acabado especial y único, son ahora consideradas auténticas joyas en el mundo del coleccionismo numismático.

CARACTERÍSTICAS DE LA MONEDA SMS DE 1964

Las monedas SMS de 1964 tienen un acabado muy particular, algo que las distingue claramente de otras monedas de la misma época. A diferencia de las de circulación, las monedas SMS tienen un acabado satinado, suave y bien definido. Los campos de la pieza están cuidadosamente acuñados, lo que les da un aspecto mucho más limpio y detallado en comparación con las de circulación regulares. Además, los bordes de estas suelen ser nítidos y cuadrados, lo que también es un rasgo distintivo de la acuñación especial.

Una de las características que realmente las hace resaltar es la claridad con la que se presentan el busto de Abraham Lincoln y las leyendas en la moneda. Los detalles son nítidos y definidos, algo que no se observa tan claramente en las monedas de circulación normales. Si te fijas bien, notarás que las superficies de las SMS de 1964 tienen un acabado menos brillante que las Proof de la misma época, lo que las hace aún más atractivas para los coleccionistas que buscan piezas fuera de lo común.

¿Por qué se produjeron estas monedas SMS? Esa es una pregunta que sigue sin respuesta clara. Algunos piensan que podrían haber sido un experimento para las futuras monedas SMS de 1965 a 1967, mientras que otros sugieren que fueron creadas para probar un nuevo método de acuñación. La realidad es que, a día de hoy, la Casa de la Moneda no ha aclarado el propósito de estas piezas. Sin embargo, el hecho de que hayan permanecido tan poco tiempo en circulación, y que ahora se sepan que son tan raras, les otorga un valor mucho mayor del que se hubiera imaginado en su momento.

Es importante recordar que muchas de estas probablemente fueron perdidas, dañadas o desechadas. Su misterioso estado no se resolvió completamente hasta principios de los años 90, cuando se comenzaron a descubrir más ejemplares, aunque aún hoy se cree que quedan algunas sin identificar. Esto hace que las monedas SMS de 1964 sean aún más deseables para los coleccionistas.

Así es la moneda de 1 centavo de 1964 que puede valer varios miles de dólares (Foto: PCGS)

¿CUÁNTO PUEDE VALER UNA MONEDA SMS DE 1964 HOY?

Ahora bien, si alguna vez te has preguntado cuánto vale una de estas en la actualidad, la respuesta puede ser sorprendente. Si tienes la suerte de encontrar una moneda SMS de 1964 en buenas condiciones, el valor puede ser mucho más alto de lo que esperas. En enero de 2025, una calificada como MS67 fue subastada por nada menos que US$19,200. Pero eso no es todo. Se estima que una SMS de 1964 que esté en una condición aún mejor podría alcanzar hasta los US$75,000 en una subasta.

Esto es un claro reflejo de la escasez de estas monedas y de lo codiciadas que son en el mercado. Como te mencioné antes, solo se produjeron un número muy limitado de estas piezas, lo que las convierte en una rareza. Y como en cualquier mercado de coleccionismo, cuanto más rara es una pieza, mayor es su demanda y su valor. Así que, si alguna vez te encuentras con una moneda SMS de 1964, no la dejes pasar por alto.