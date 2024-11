En Estados Unidos, a diario gran cantidad de billetes circulan en todo momento, ya sea cuando vamos al banco, al mercado, usamos el transporte y más. Si bien, muchas veces tenemos varios de ellos en bolsillos o billeteras, de vez en cuando es bueno revisarlos detenidamente para detectar si tienen alguna particularidad por el que nos pagarían grandes sumas de dinero. Por ejemplo, ¿sabías que hay un billete por el que pagaron hasta US$2 millones? ¿De cuál se trata? En esta nota, lo que debes saber.

¿QUÉ BILLETE VALE HASTA US$2 MILLONES Y SOLO TIENE TRES EJEMPLARES?

Antes de darte a conocer cuál es el billete que vale hasta US$2 millones, tenemos que hacerte mención a uno muy particular que se caracteriza por su rareza. Nos referimos a los “certificados de oro”.

Un certificado de oro es, tal como su nombre lo indica, “un certificado de propiedad que poseen los propietarios de oro en lugar de almacenar el oro real”, precisa Wikipedia. Se usaba en el pasado como reemplazo del oro real, pues mover una cantidad considerable de dicho metal precioso era impensado por el desafío físico que representaba. “Posee un significado histórico como papel moneda estadounidense y un significado actual como una forma de invertir en oro”, añade.

Se emitieron por primera vez en 1863 y se usó hasta 1933. Debido a que supuestamente desaparecieron de circulación, en la actualidad se paga por alguno de ellos una gran suma. ¿De cuál exactamente? De los certificados de oro de US$100 que hayan sido impresos antes de 1880, los cuales son considerados valiosos y muy caros; pues por uno de ellos se llegó a pagar US$2 millones.

La primera serie de certificados de oro de US$100 se emitió en 1863. Tiene como característica principal en el anverso: impresión en tinta negra sobre papel teñido de oro y la frase “It is here by certified that One hundred dollars”. Asimismo, al lado izquierdo, la figura de un águila sosteniendo la bandera estadounidense. Mientras que en el reverso, se lee “One hundred dollars”

El anverso de un certificados de oro de US$100 (Foto: PCGS / CoinWeek)

Actualmente, solo hay tres ejemplares de un certificado de oro de US$100. Dos se encuentran en el Museo Smithsonian y el tercero en poder una persona que llegó a pagar US$2,115,000.

“Otra rareza clásica de los billetes de banco superó la marca del millón de dólares en una subasta pública. La serie de billetes de oro de 1863 circuló durante la Guerra Civil y ha sido enormemente popular entre los coleccionistas. Este ejemplar de 100 dólares es uno de los tres únicos conocidos de su variedad (…)”, se lee en la descripción de CoinWeek.