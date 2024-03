Estoy segura que en muchas ocasiones tienes más de un problema a la hora de pensar en qué vas a lucir para ese matrimonio del fin de semana, la reunión importante con tu jefe o la cena con esa persona especial. Y es que nuestra vestimenta también comunica y el estilo define la personalidad. Algunas veces también me he quedado mirando el clóset y pronunciando la típica frase “no tengo nada que ponerme”; sin embargo, hay otras fechas en que la tengo muy clara. Por ejemplo, cuando es el Día Internacional de lucha contra el Cáncer de Mama (19 de octubre) salgo de mi casa con un polo rosa o un lazo rosa y cada 8 de marzo también me uno a la lucha feminista en el Día Internacional de la Mujer. Para que este viernes conmemores el anhelo de las mujeres por la igualdad, no solo te dejo algunas poderosas frases que podrás enviar a tus colegas, amigas o familiares, sino que te motivo para que no dejes de llevar el color morado o púrpura. Aquí te explico por qué y te doy algunas ideas para vestirte si vas al trabajo, universidad o tus diversas labores, además de usarlo en pancartas o camisetas en alguna marcha.

¿Qué significa el color púrpura o morado?

Es la combinación de rojo y azul (tonos que se atribuyen a las mujeres y hombres) y en la psicología del color está asociado con la sabiduría, dignidad, independencia, creatividad, misterio y magia, pero ¿cómo conecta con el movimiento femenino?

El origen del color morado en el movimiento feminista

Si te preguntas por qué el violeta o morado tiñen las manifestaciones feministas, la respuesta está en hechos históricos. El más extendido es el incendio en la fábrica Triangle Shirtwaist de Nueva York donde muchas mujeres se quejaban de las pésimas condiciones de trabajo. La tragedia ocurrió el 25 de marzo de 1911 y 123 féminas murieron por quemaduras y el humo. Se dice que este último, al salir por las chimeneas de la fábrica, era morado por el color de las telas de las camisas.

El sitio oficial del Día Internacional de la Mujer explica que “el tono púrpura es el color que históricamente se ha usado, al igual que el verde y el blanco, para simbolizar la igualdad que se originó en la Unión Social y Política en el Reino Unido en 1908″, tal como destacan desde Vogue.

Además, fue un color muy utilizado por las sufragistas inglesas y estadounidenses en su lucha para conseguir reformas que las incluyeran en la vida política de sus países y también es usado en marchas para denunciar la violencia de género a nivel mundial.

El morado, símbolo del movimiento feminista, emana poder y no solo se usa en pancartas o mensajes, sino también en tu vestimenta. (Foto: Freepik)

Cómo vestirte de morado o púrpura este 8 de marzo

Teniendo en cuenta lo que te he contado líneas arriba, tiene mucho sentido vestirse de morado en el Día Internacional de la Mujer, antes llamado Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Este color representa la lucha histórica por la equidad, la justicia y el desarrollo del género femenino en la sociedad. Aquí te dejo algunas ideas para elegir este tono como símbolo.

Muchas veces, la vestimenta del día a día también puede verse como algo normal y sin significado, pero en esta ocasión, representa un poderoso mensaje y con tus prendas puedes imponer la igualdad de género. Sigue estas ideas que te dejo para vestir el 8 de marzo, yo también lo haré.

Si no te animas a usar un traje totalmente morado o lila, lo que sí puedes hacer es añadir una bufanda o pañuelo de ese color. Con esto queda claro que te estás sumando a la lucha feminista y en contra de la violencia de género. Un blazer púrpura no solo te hará lucir profesional, sino también enviarás un claro mensaje. Lo puedes combinar con una camisa blanca o pantalones en otro tono de morado. Si lo tuyo no son los colores encendidos, también puedes usar un atuendo negro, pero añadirle algún detalle lila como un broche, aretes, collar o un lazo. Si en tu trabajo el código de vestimenta no es formal, entonces puedes sumarte con una sudadera con capucha, jerse de punto, falda plisada o accesorios como una cartera, pañuelo o lentes de sol en tonos púrpura. Los labios morado u ojos con toque de color también son una gran idea. También puedes mandarte a hacer una camiseta o polo con frase feminista y así convertilo en el lienzo perfecto para expresar tus ideas este 8 de marzo.

Conoce la historia de este día que conmemora la lucha de las mujeres por la igualdad.