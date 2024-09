El firmamento será escenario de un eclipse lunar parcial durante la noche del 17 al 18 de septiembre, cuando la Luna atravesará la sombra de la Tierra, creando un impresionante espectáculo visible en las Américas, la Antártida, África, Europa, Asia Occidental y partes de Rusia. Si quieres ser testigo de este fenómeno -que durante su máxima, una parte importante del disco lunar quedará oculta por la sombra del planeta-, aquí te decimos cómo ver su trayectoria tanto en Estados Unidos (USA) como México.

¿Cuál será la trayectoria del eclipse lunar parcial del 17 al 18 de septiembre?

Los habitantes de las Américas, la Antártida, partes del Océano Índico, Oriente Medio, África, Europa, el Océano Atlántico y la Polinesia oriental tendrán la oportunidad de presenciar este eclipse parcial de Luna. El acontecimiento irá acompañado del resplandor constante de Saturno cerca de la luna eclipsada.

A diferencia de los eclipses solares, los eclipses lunares son seguros de ver sin ningún equipo especial. Aunque los prismáticos o telescopios pueden mejorar la experiencia, el ojo desnudo es suficiente para apreciar este fenómeno natural.

Durante el eclipse, sólo una pequeña parte de la Luna atravesará la oscura sombra umbral de la Tierra, creando un eclipse penumbral. Como resultado, los observadores notarán un sutil sombreado en la luna, seguido de un ligero oscurecimiento en el borde.

Mapa que muestra dónde será visible el eclipse lunar parcial del 17 al 18 de septiembre. Los eclipses de Luna son visibles en cualquier lugar donde la Luna esté por encima del horizonte en ese momento. Dado que la geometría de los eclipses lunares requiere que la Luna esté directamente opuesta al Sol en el cielo, la Luna puede verse sobre el horizonte en cualquier lugar donde el Sol esté bajo el horizonte. | Crédito: in-the-sky.org

¿Cuándo se produce el eclipse lunar parcial en todo el mundo?

El eclipse lunar parcial del 18 de septiembre de 2024 comenzará a las 0:41 UTC / 6:41 p.m. (Tiempo del Centro - México) / 8:41 p.m. ET - 5:41 p.m. PT (horario de Estados Unidos) con una fase penumbral que oscurecerá gradualmente la superficie lunar. A las 2:12 UTC / 8:12 p.m. (Tiempo del Centro - México) / 10:12 p.m. ET - 7:12 p.m. PT (horario de Estados Unidos) comenzará un eclipse parcial, con una pequeña porción de la luna cubierta por la sombra de la Tierra.

El eclipse máximo se producirá a las 2:44 UTC / 8:44 p.m. (Tiempo del Centro - México) / 10:44 p.m. ET - 7:44 p.m. PT (horario de Estados Unidos), alcanzando una magnitud de 0,08. La fase parcial terminará a las 3:16 UTC / 9:16 p.m. (Tiempo del Centro - México) / 11:16 p.m. ET - 8:16 p.m. PT (horario de Estados Unidos), seguida de la fase penumbral final, que concluirá a las 4:47 UTC / 10:47 p.m. (Tiempo del Centro - México) / 0:47 a.m. del miércoles 18 ET - 9:47 p.m. PT (horario de Estados Unidos). Un notable acontecimiento celeste acompañará al eclipse: la brillante «estrella» cercana a la Luna es en realidad el planeta Saturno.

Visita timeanddate.com para obtener la hora exacta del eclipse dependiendo de tu ubicación.

Trayectoria del eclipse lunar parcial en México

Este martes 17 de septiembre, la etapa penumbral del eclipse lunar parcial empezará a sentirse en el territorio mexicano desde la 5:41 p.m. (Tiempo del Centro). El fenómeno de casi cuatro horas de duración alcanzará su máxima oscuridad a la 9:47 p.m. (Tiempo del Centro).

En México, el eclipse lunar parcial será visible en estados como Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México (CDMX), Coahuila de Zaragoza, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, México, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Trayectoria del eclipse lunar parcial en Estados Unidos (EE.UU.)

Este martes 17 de septiembre, la etapa penumbral del eclipse lunar parcial empezará a sentirse en el territorio estadounidense desde la 9:39 p.m. (Hora del Pacífico). El fenómeno de casi cuatro horas de duración alcanzará su máxima oscuridad a la 1:47 a.m. del miércoles 18 de septiembre (Tiempo del Centro).

En Estados Unidos, el eclipse lunar parcial será visible en estados como Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Distrito de Columbia, Florida, Georgia, Hawái, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, Nuevo Hampshire, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte,, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pensilvania, Rhode Island, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, Virginia Occidental, Wisconsin y Wyoming.

¿Cómo ver el eclipse lunar parcial de forma segura?

Un eclipse lunar se produce cuando la sombra de la Tierra impide que la luz solar llegue a la Luna, creando un espectáculo celeste visible desde diversas partes del globo. Este fenómeno puede ser parcial, total o penumbral, dependiendo de la extensión del paso de la Luna por la sombra de la Tierra.

A diferencia de los eclipses de Sol, los eclipses de Luna pueden durar varias horas, lo que permite contemplarlos durante mucho tiempo. El tono rojizo de la Luna durante la totalidad se debe a que la atmósfera terrestre filtra la luz azul, mientras que la visibilidad del eclipse depende de factores como el polvo atmosférico. Los eclipses de Luna pueden observarse a simple vista o con instrumentos ópticos.