Si no te quieres perder el último eclipse lunar de este año, te contamos que el 17 de septiembre de 2024 tendrás la oportunidad de ver este fenómeno astronómico. La llamada Luna Llena de la Cosecha experimentará un eclipse parcial visible en América del Norte y del Sur, Europa, la mayor parte de África, Asia occidental y partes de la Antártida.

Además, la Superluna podrá ser vista sin ningún tipo de problemas el próximo martes 17 de septiembre y la NASA detalló que el astro se podrá ver más grande y brillante de lo habitual. Este tomará un color rojizo-marrón en lugar de su habitual brillo blanco, debido a que una pequeña porción de la Luna estará en la umbra, mientras que la mayor parte del disco lunar estará en la penumbra, que es la zona más débil de la sombra. Si resides en USA o México tendrás la oportunidad de disfrutar de un fenómeno astronómico, según la información de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

Representación de la Tierra durante un eclipse lunar desde la superficie de la Luna | Foto: Centro de Vuelo Espacial Goddard de la / Estudio de Visualización Científica





¿Cuál es la hora para ver Superluna de la Cosecha?

El momento del eclipse tendrá lugar entre las 02:12 y las 03:15 UTC del 18 de septiembre. Conoce los horarios de USA y México:

En Washington D. C. (Estados Unidos), entre las 22:12 y las 23:15 del 17 de septiembre.

(Estados Unidos), entre las 22:12 y las 23:15 del 17 de septiembre. En Ciudad de México (México), entre las 20:12y las 21:15 del 18 de septiembre.

¿Dónde ver el eclipse lunar parcial en México?

Este martes 17 de septiembre, la etapa penumbral del eclipse lunar parcial empezará a percibirse en México desde la 5:41 p.m. (Tiempo del Centro). El fenómeno de casi cuatro horas de duración alcanzará su máxima oscuridad a la 9:47 p.m. (Tiempo del Centro).

Los estados de México que verán el eclipse lunar parcial son Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México (CDMX), Coahuila de Zaragoza, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, México, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

¿Dónde ver el eclipse lunar parcial en Estados Unidos?

Si resides en Estados Unidos, tendrás mayor vision del eclipse lunar parcial o la Superluna de Cosecha, y entre os estados que destacan son: West Virginia, Virginia, Carolina del Sur, Vermont, Tennessee, Ohio, Carolina del Norte, New York, New Jersey, New Hampshire, Rhode Island, Pensilvania, Boston, Michigan, Maine, Maryland, Georgia, Florida y Connecticut.