La temporada de impuestos se vuelve todavía más dura para los jubilados, quienes pueden ver un porcentaje significativo de sus beneficios del Seguro Social esfumarse. En lugar de celebrar un reembolso, muchos reciben la noticia inesperada de una deuda con el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés).

Por lo general, no se les retienen impuestos sobre los retiros de sus cuentas de jubilación, por lo que muchos de hecho deben dinero al IRS al momento de presentar sus impuestos. Además, el gobierno federal también puede gravar hasta el 85% de sus beneficios del Seguro Social si sus ingresos exceden los umbrales correspondientes a su estado civil.

El Seguro Social es el programa de asistencia financiera más importante de Estados Unidos, con más de 70 millones de beneficiarios (Foto: Freepik)

¿CÓMO FUNCIONA LA TRIBUTACIÓN DE LAS PRESTACIONES DEL SEGURO SOCIAL?

Este impuesto sobre los beneficios del Seguro Social no siempre existió. Fue introducido en la década de 1980 como una medida para fortalecer las finanzas del programa y evitar su insolvencia. Posteriormente, en la década de 1990, se añadió un nivel adicional de impuestos.

Desde entonces, las reglas no han cambiado: el IRS evalúa el estado civil y el ingreso provisional de cada persona, que incluye el ingreso bruto ajustado (AGI), los intereses no sujetos a impuestos y la mitad de los beneficios anuales de la Seguridad Social.

Pero esto no significa que el IRS se quedará con hasta el 85% de sus beneficios. El tramo en el que esté determinará qué porcentaje de sus beneficios estará sujeto al impuesto sobre la renta ordinario. Por ejemplo, si se encuentra en el tramo del impuesto sobre la renta del 22%, pagaría un impuesto del 22% sobre hasta el 85% de sus beneficios. Pero eso puede ser un duro golpe para las personas mayores.

La situación se complica porque estos impuestos son cada vez más comunes debido a que los valores de la tabla anterior no están indexados a la inflación. A medida que los ingresos y beneficios promedio siguen incrementando, cada vez más jubilados se encuentran dentro del rango imponible.

La Administración del Seguro Social es la entidad encargada del pago correspondiente para los beneficiarios en Estados Unidos. (Foto: Freepik)

¿QUÉ PUEDEN HACER LAS PERSONAS MAYORES?

A pesar de las propuestas para eliminar los impuestos sobre los beneficios del Seguro Social (el presidente Donald Trump está interesado en hacerlo), cualquier cambio requeriría la aprobación del Congreso, y hasta la fecha no ha habido avances en este sentido.

Esto significa que los jubilados deben buscar soluciones para minimizar su carga fiscal en los próximos años. Para el año fiscal 2024, si alguien debe dinero que no puede pagar en una sola suma, puede establecer un plan de pagos con el IRS. Es importante no ignorar esta obligación, ya que el IRS tiene la autoridad para embargar cheques directamente si no se cumplen los pagos.

Para los años futuros, una estrategia efectiva es limitar los retiros de cuentas de jubilación sujetas a impuestos. Si es posible, se recomienda depender más de los ahorros en cuentas Roth, cuyos retiros no están sujetos a impuestos, ya que las contribuciones se gravan en el momento en que se realizan. Esto puede ayudar a mantenerse por debajo de los umbrales impositivos y reducir la cantidad de beneficios del Seguro Social sujetos a impuestos.

Otra opción es solicitar que el IRS retenga una parte de los beneficios del Seguro Social para impuestos. Esto puede simplificar la administración de los pagos y evitar sorpresas desagradables al momento de presentar la declaración. Si se retiene demasiado, el excedente se reembolsará al presentar los impuestos, al igual que sucede con las retenciones en los cheques de pago.

Dado que la tributación del Seguro Social puede ser compleja y varía según la situación personal de cada individuo, se recomienda consultar con un profesional en materia de impuestos. Un experto puede ofrecer orientación sobre estrategias específicas para reducir la carga fiscal y sobre las leyes impositivas estatales, ya que algunos estados aún gravan los beneficios del Seguro Social.