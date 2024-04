Si te encuentras en los Estados Unidos y debido al alto costo de vida te es imposible pagar determinados gastos médicos porque no cuentas con el dinero suficiente, de seguro decides no contar con un seguro por un determinado tiempo, pero te has puesto a pensar ¿qué pasaría si se te presenta alguna emergencia médica? Lo más probable es que al no poder costearlo tendrías que endeudarte. Para evitar que sufras este tipo de percances, si estás en Nueva York podrías solicitar que te incluyan al Plan Esencial de Salud de la ciudad, el cual te permitiría atenderte a bajo costo, permitiendo ahorrarte hasta 4,700 dólares. Pero ¿cómo aplicar a él? En los siguientes párrafos, te lo contamos.

Cabe mencionar que este seguro médico está dirigido para los ciudadanos neoyorkinos que no califican a Medicaid y los que tampoco cuentan con su propio seguro.

¿QUÉ ES EL PLAN ESENCIAL DE SALUD DE NUEVA YORK?

El NY State of Health’s Essential Plan (Plan Esencial de Salud del estado de Nueva York, en español) es un seguro médico que está respaldado por el gobierno de la ciudad dirigido a los trabajadores de bajos recursos económicos con el fin de que tengan acceso a atención médica con primas mensuales de cero dólares y costos compartidos muy económicos.

Al no tener deducible, el plan comienza a pagar la atención médica de inmediato, el cual cubre beneficios integrales para la salud bucal y de la vista, hospitalización, exámenes y pruebas de detección de rutina, medicamentos recetados y más.

De acuerdo con el Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York, un promedio de 100,000 neoyorquinos puede ser elegibles para el plan esencial, de salir elegidos ahorrarían US$4,700 dólares al año en servicios de salud.

Ni bien califiques al NY State of Health’s Essential Plan, este comienza a pagar la atención médica de inmediato (Foto: Freepik)

¿QUIÉNES CALIFICAN AL NY STATE OF HEALTH?

Los trabajadores de Nueva York de bajos recursos económicos que buscan calificar al NY State of Health deben seguir los siguientes requisitos:

Tener entre 19 y 64 años.

Ser residente en el estado de Nueva York.

Cumplir con el monto de ingresos, acorde al tamaño de tu hogar.

Ser ciudadano estadounidense o extranjero al día con el estatus migratorio.

Si nos enfocamos al límite de ingresos, dependerá del tamaño del hogar. De acuerdo con el plan, si una persona gana menos de 30,120 dólares del año o menos de US$2,510 al mes, se agregarán 897 dólares al mes o 10,760 dólares al año por cada integrante más que se sumen dentro del hogar.

¿CÓMO INSCRIBIRSE?

Hay tres formas de inscribirse en cualquier momento del año en un seguro médico a través de NY State of Health:

En línea a través del sitio web de NY State of Health

Por teléfono al 1-855-355-5777 (TTY: 1-800-662-1220)

Con la ayuda gratuita de un asistente o agente de inscripción capacitado y certificado.

El registro es simple, solamente debes tener a la mano la información de cada miembro de tu familia como fechas de nacimiento, números de seguro social o números de documentos para inmigrantes legales. Asimismo, información sobre empleo, ingresos y seguro médico.