¿Existe una forma correcta de ponerse el cinturón? Puede parecer una pregunta absurda, pero la manera en que lo colocas influye más de lo que imaginas. Un cinturón mal ajustado puede arruinar la línea del pantalón, deformar la cintura o dejar un pliegue poco favorecedor. En la mayoría de los casos, el problema no está en la talla ni en el diseño, sino en cómo se coloca. Y sí: hay una forma más estética y funcional de hacerlo que muchos desconocen.

El creador de contenido y aficionado a la moda Valentino López (@valenlopezzl) lo explicaba en uno de sus vídeos, mostrando “la forma correcta” de abrochar el cinturón cuando un pantalón queda un poco suelto. Su truco consiste en alinear el botón del pantalón con la hebilla del cinturón y, en lugar de pasar la tira directamente, introducir el agujero dentro del cuadrado de la hebilla antes de cerrarla. Así el cinturón queda más ajustado a la línea natural de la cintura, sin arrugas ni deformaciones.

Este gesto tiene una razón práctica: evita que el cinturón tire del tejido hacia un lado, algo que ocurre cuando el ajuste no está centrado. Además, permite mantener el pantalón en su sitio sin apretarlo en exceso, mejorando tanto la comodidad como la apariencia.

¿Y en qué lado se coloca el cinturón?

Más allá del truco de ajuste, los expertos en marroquinería recuerdan que la dirección también importa. Según la firma madrileña Miguel Bellido, con más de 70 años de experiencia en la fabricación artesanal de cinturones, la tradición y el protocolo indican que, en el caso de los hombres, debe colocarse de izquierda a derecha, de modo que el extremo libre quede hacia el lado izquierdo del cuerpo.

Aunque esta norma tiene un origen histórico -heredado de la uniformidad militar y de las prendas pensadas para diestros-, sigue siendo una referencia de estilo. “Seguir el protocolo para usar el cinturón no es solo una regla, es una muestra de atención al detalle y respeto por la moda”, explican desde la marca. Además, colocarlo correctamente contribuye al equilibrio visual del conjunto y evita que el extremo sobresalga o quede desalineado.

En el caso de las mujeres, la tradición marca el sentido contrario: el cinturón se abrocha de derecha a izquierda, de forma que el extremo libre quede hacia el lado derecho del cuerpo. Esta diferencia proviene de la confección histórica de las prendas femeninas, que se abotonaban en sentido opuesto al de los hombres. Aunque muchas marcas han unificado el diseño, mantener la orientación tradicional ayuda a conservar la armonía visual del conjunto.

Cómo conseguir el ajuste perfecto

Una vez colocado, la clave está en elegir el agujero adecuado. Los fabricantes recomiendan abrocharlo en el tercer agujero, lo que garantiza un ajuste cómodo y equilibrado. El extremo libre no debería sobrepasar la segunda presilla del pantalón: si queda demasiado largo, puede doblarse o deformarse con el uso.

También conviene pasar el cinturón por todas las presillas y comprobar que se mantenga recto, especialmente en pantalones de vestir. En los modelos más informales, como los trenzados o de lona, el truco de Valentino ayuda a que no se desplace al moverse o sentarse, manteniendo la forma del pantalón durante todo el día.