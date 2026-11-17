Jennifer Lawrence dejó una reflexión sobre la familia lejos de los guiones de Hollywood. En junio de 2023, la actriz habló de maternidad en Good Morning America, de la cadena estadounidense ABC. Al ser consultada sobre cómo imaginaba sus próximos diez años, la recordada Katniss Everdeen de la saga Los juegos del hambre desplazó la atención del futuro al presente. «No hay un “después” una vez que formas una familia. Es lo mejor del mundo», expresó. La declaración de la ganadora del Oscar describía una experiencia personal: disfrutar de su vida familiar sin anticipar constantemente la siguiente etapa.

La cita del día de Jennifer Lawrence dejó una reflexión sobre la familia lejos de los guiones de Hollywood. | Crédito: Gestión Mix

¿Qué significa la frase de Jennifer Lawrence: “No hay un ‘después’ una vez que formas una familia. Es lo mejor del mundo”?

El «después» de Jennifer Lawrence alude a la pregunta sobre qué vendría a continuación en su vida. Diez años antes, en una entrevista con Barbara Walters, había imaginado vivir fuera de Los Ángeles y comenzar una familia. Cuando volvió sobre aquella proyección en 2023, ya compartía la crianza de su hijo Cy con su esposo, Cooke Maroney. Su respuesta puede leerse como un cambio de prioridades: menos atención al próximo objetivo y más al tiempo compartido. No planteaba una regla sobre la felicidad ni anunciaba una retirada del cine; explicaba cómo se sentía en ese momento.

La actriz de 35 años ganó un Óscar en 2013 (Foto: VALERIE MACON / AFP)

Más citas de Jennifer Lawrence

«Voy a intentar aprovechar cada segundo, estar presente y disfrutarlo», añadió en aquella conversación. Esta segunda frase concreta la idea anterior: valorar la experiencia cotidiana en lugar de vivir pendiente de lo que sigue. También respondió con humor cuando le preguntaron si podría convertirse en una madre sobreprotectora. «Probablemente, y tendré que trabajar en ello», reconoció, según la entrevista recogida por HELLO!. Ambas declaraciones complementan su reflexión sobre la maternidad con dos matices: disfrutar del presente y reconocer lo que necesita aprender.

A continuación, te compartimos una lista de citas textuales atribuidas a Jennifer Lawrence:

Para mí, Internet es como un agujero negro, y la verdad es que casi nunca lo uso.

Los adolescentes solo tienen que enfocarse en sí mismos; no es hasta que crecemos que nos damos cuenta de que existen otras personas.

A veces siento que la gente se siente intimidada por mí, pero trato de hacer lo mejor que puedo para contrarrestar eso. No hay ninguna razón para sentirse intimidado por mí. Ninguna en absoluto. Pero también lo entiendo.

Ya dejé de intentar encontrar la forma “adorable” de expresar mi opinión y seguir siendo simpática.

Nunca había pensado realmente en actuar porque nunca fue una posibilidad real. Ahora, al mirar atrás, sabemos que fui actriz desde que nací.

Creo que las buenas historias se basan en personajes muy fuertes.

No tenía una vida. Pensé que debía ir a buscarme una.

Solo quiero que todos se rían y la pasen bien.

Tener hijos lo cambia todo. Te cambia toda la vida. Es brutal e increíble.