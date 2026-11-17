Este martes 17 de noviembre a partir de las 6:00 pm ET / 5:00 pm Tiempo del Centro de CDMX , la Selección de Chile se enfrenta a su similar de Colombia en un amistoso válido que cierra la última fecha FIFA de 2026 para ambas selecciones y sirve como revancha inmediata tras la victoria de los cafeteros por 1-0 en Cali. Para la afición tanto chilena como colombia en Estados Unidos y el resto del mundo, este encuentro es la prueba de fuego definitiva para los locales y despedir el año con una posible victoria frente a su afición. Si te preguntas a qué hora juega y qué canal transmite Chile vs. Colombia EN VIVO, la información es clave para no perderte ni un segundo de este partidazo.

¿A qué hora juega Chile vs. Colombia por amistoso hoy 17 de noviembre en USA?

6:00 p.m. - Hora del Este (ET)

5:00 p.m. - Hora del Centro (CT)

4:00 p.m. - Hora de la Montaña (MT)

3:00 p.m. - Hora del Pacífico (PT)

¿A qué hora juega Chile vs. Colombia por amistoso en Latinoamérica?

El enfrentamiento Chile vs. Colombia está programado para comenzar a partir de las 5:00 pm (Tiempo del Centro) / 6:00 pm ET. Aquí te compartimos los horarios en diferentes países del mundo para seguir el amistoso internacional desde el Estadio Nacional de Santiago, Chile:

Argentina - 8:00 pm

Brasil - 8:00 pm

Chile - 8:00 pm

Paraguay - 8:00 pm

Uruguay - 8:00 pm

Colombia - 6:00 pm

Ecuador - 6:00 pm

Perú - 6:00 pm

República Dominicana - 7:00 pm

Bolivia - 7:00 pm

Puerto Rico - 7:00 pm

Venezuela - 7:00 pm

¿Qué canales transmiten Chile vs. Colombia por TV y streaming desde Estados Unidos?

El Chile vs. Colombia podrá verse en USA a través de la plataforma de streaming Fanatiz.

¿Cómo ver el partido en Chile vs. Colombia por TV y streaming desde México?

El partido Chile vs. Colombia será transmitido en México a través de la plataforma de streaming Fanatiz.

¿Cómo ver el partido en Chile vs. Colombia por TV y streaming desde Chile?

El partido Chile vs. Colombia será transmitido en Chile por los canales / streaming Mega y Mega 2.

¿Cómo ver el partido en Chile vs. Colombia por TV y streaming desde Colombia?

El partido Chile vs. Colombia será transmitido en Colombia por los canales / streaming RCN Television y Deportes RCN En Vivo.