Hay un vibrante partido este martes 17 de noviembre, pues chocarán Argentina y Costa Rica en el Estadio Mario Alberto Kempes por un amistoso internacional correspondiente a fecha FIFA 2026. Como se trata de un partido imperdible, conoce a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El duelo Argentina vs. Costa Rica por un amistoso internacional correspondiente a fecha FIFA 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el duelo Argentina vs. Costa Rica en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el duelo Argentina vs. Costa Rica por un amistoso internacional correspondiente a fecha FIFA 2026 este martes 17 de noviembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 6:00 pm

Estados Unidos (CT): 5:00 pm

Estados Unidos (MT): 4:00 pm

Estados Unidos (PT): 3:00 pm

España: 12:00 am del miércoles 18 de noviembre

México (CDMX): 5:00 pm

Puerto Rico: 7:00 pm

República Dominicana: 7:00 pm

Panamá: 6:00 pm

Costa Rica: 5:00 pm

El Salvador: 5:00 pm

Guatemala: 5:00 pm

Honduras: 5:00 pm

Nicaragua: 5:00 pm

Argentina: 8:00 pm

Brasil (Brasilia): 8:00 pm

Uruguay: 8:00 pm

Chile (Santiago): 8:00 pm

Paraguay: 8:00 pm

Bolivia: 7:00 pm

Venezuela: 7:00 pm

Ecuador: 6:00 pm

Perú: 6:00 pm

Colombia: 6:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el duelo Argentina vs. Costa Rica?

Este martes 17 de noviembre se podrá ver Argentina vs. Costa Rica por un amistoso internacional correspondiente a fecha FIFA 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Argentina: TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, Telefe Argentina, mitelefe

Costa Rica: Teletica En Vivo, Teletica Radio 91.5, Repretel En Vivo, Repretel Canal 6, TDMAX

España: Movistar Liga de Campeones, Vamos