Los cheques de estímulo buscan dar una ayuda económica a diferentes grupos para mejorar su calidad. Se enfocan en emprendedores, así como hogares con bajo ingresos y recursos económicos y en subgrupos como gestantes y niños, por ejemplo. En el estado de Georgia se enfocan en un grupo étnico: mujeres afroamericanas con bajos salarios, pues existe una gran brecha con las demás poblaciones, lo cual les dificulta tener una mejor calidad de vida. Conoce los detalles del beneficio que alcanza los US$36,000 a lo largo de tres años.

La ayuda se otorga a través del programa de ingresos garantizados In Her Hands, que apunta que “las mujeres negras enfrentan una mayor inseguridad económica como resultado de barreras sistémicas como la desigualdad salarial y menos amortiguadores económicos que casi cualquier otro grupo demográfico en Georgia”.

Esta iniciativa, impulsada por una asociación con GRO Fund y GiveDirectly, es uno de los programas de ingresos garantizados más grandes del Sur, una región donde las mujeres de color enfrentan importantes barreras estructurales para la seguridad económica y la creación de riqueza.

De momento, In Her Hands viene aplicando una ayuda a 650 mujeres de US$850 mensuales durante 24 meses. Las beneficiarias, que reciben los depósitos desde 2022, pertenecen a Old Fourth Ward de Atlanta, así como los condados Clay-Randolph-Terrell del suroeste de Georgia, y la ciudad de College Park. Ahora el programa ha sido extendido. Conoce los detalles.

¿POR QUÉ AYUDAR A LAS MUJERES NEGRAS DE GEORGIA?

Es importante mencionar que las mujeres negras ganan US$0,63 por cada dólar que ganan los hombres blancos en Georgia. Además, el 38% de las afroamericanas en el Old 4th Ward de Atlanta viven en la pobreza, en comparación con el 26% de los hombres negros y el 8% de las mujeres blancas. En English Avenue y Vine City, barrios de mayoría negra, las mujeres representan el 54% de la población y casi la mitad de las mujeres viven en la pobreza. In Her Hands busca ayudarles a mejorar su calidad de vida con los ingresos adicionales, que podrán invertir en lo que necesitan, como renta, salud, alimentación y educación.

In Her Hands se está expandiendo a los vecindarios de English Avenue, Vine City, Bankhead y Washington Park de Atlanta (Foto: In Her Hands /Instagram)

¿CÓMO SERÁ LA ENTREGA DEL CHEQUE DE ESTÍMULO DE US$1,000 MENSUALES EN GEORGIA?

In Her Hands dará a 270 mujeres afroamericanas del estado de Georgia un total de US$36,000 durante tres años, sin condiciones de uso . Las beneficiarias podrán elegir cómo desean recibir sus pagos. Estas son las modalidades:

Modalidad 1 : US$1,000 por mes durante los 36 meses

: US$1,000 por mes durante los 36 meses Modalidad 2: US$800 por mes más un gran pago único que pueden recibir en el momento que elijan durante el programa de 3 años.

¿QUIÉNES CALIFICAN PARA EL CHEQUE DE ESTÍMULO DE US$1,00 MENSUALES EN GEORGIA?

Las mujeres, que serán seleccionadas al azar para recibir los beneficios mensuales del programa de ingresos garantizados, deben cumplir estos requisitos :

Ser mujer y mayor de 18 años.

Vivir dentro de los límites geográficos de los vecindarios de English Avenue, Vine City, Bankhead o Washington Park en el Westside de Atlanta.

Vivir en el doble del nivel federal de pobreza o por debajo de él. Esto supone unos US$30,000 para personas individuales y US$51,000 para una familia de 3 personas. Aquí consulta los umbrales de ingresos del nivel federal de pobreza.

No haber estado inscrita como participante en nuestras comunidades de Old Fourth Ward, Southwest Georgia o College Park. (Programa lanzando en 2022).

¿CÓMO POSTULAR AL CHEQUE DE ESTÍMULO DE US$1,000 PARA MUJERES EN GEORGIA?

Las solicitudes para la segunda fase de In Her Hands para los residentes de los vecindarios de English Avenue, Vine City, Bankhead y Washington Park fueron cerradas cerradas. Se realizaron del 15 de mayo al 3 de junio 2024. Sin embargo, existe la posibilidad de una nueva convocatoria, según el mismo programa, que invita a visitar la página www.thegrofund.org/apple y suscribirse a través del correo electrónico para recibir actualizaciones futuras sobre cuándo estará disponible la solicitud.