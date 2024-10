Considerada una de las instituciones educativas más destacadas del planeta, la Universidad de Harvard ha formado a un sinfín de personalidades que han dejado su impronta en la cultura contemporánea. Actores, actrices, comediantes y directores de cine son solo algunos de los talentos que pasaron por sus aulas en Cambridge, Massachusetts, ya sea antes de alcanzar el estrellato o tras consolidar sus carreras.

Este fenómeno no solo resalta el talento innato de estas figuras, sino que también refleja cómo una sólida educación puede contribuir a su éxito en industrias altamente competitivas. A continuación, te presento un listado con algunas de estas figuras que combinaron su talento con una formación académica excepcional.

FAMOSOS QUE ESTUDIARON EN LA UNIVERSIDAD HARVARD

1. Natalie Portman

Conocida por su papel como Padmé Amidala en la trilogía de “Star Wars”, Portman se graduó en 2003 con una licenciatura en psicología, destacándose como una estudiante brillante desde su adolescencia. Además de su carrera actoral, ha sido una defensora de causas sociales y feministas, utilizando su plataforma para abogar por la igualdad y los derechos humanos. Su tiempo en dicha universidad no solo le proporcionó una base académica, sino que también la llevó a recibir su primera nominación al Oscar por “Closer”, solo un año después de su graduación.

Natalie Portman durante el Festival de Cannes 2023 (Foto: AFP)

2. Matt Damon

Aunque Damon no terminó su carrera, su tiempo en Harvard fue fundamental para su carrera cinematográfica. Se inscribió en 1992 y, aunque le faltaban solo 12 créditos para graduarse, decidió abandonar para asumir un papel principal en “Geronimo: An American Legend”. Su experiencia en Harvard fue clave para el desarrollo de “Good Will Hunting”, ya que escribió una versión preliminar del guion como tarea en su clase de inglés. La película no solo lo catapultó a la fama, sino que también le valió un Oscar junto a su amigo Ben Affleck, consolidando su estatus en Hollywood.

Matt Damon como Leslie Groves en "Oppenheimer" de Christopher Nolan (Foto: Universal Pictures)

3. Conan O’Brien

Antes de convertirse en el famoso presentador de televisión, O’Brien se graduó cum laude en 1985, donde también fue editor de la revista humorística “Harvard Lampoon”. Su formación en Historia y Literatura cimentó su camino hacia la comedia, y su estilo único le permitió ganar múltiples premios Emmy a lo largo de su carrera. O’Brien ha sido un innovador en la televisión nocturna, conocido por su aguda sátira y su estilo de entrevista distintivo.

El presentador Conan O’Brien se graduó de Harvard en 1985 (Foto: AFP)

4. Mira Sorvino

La actriz y ganadora del Oscar se graduó magna cum laude en 1989 con un título en estudios de Asia Oriental. Durante su estancia en Harvard, Sorvino cofundó un grupo de canto a capela y participó en diversas actividades extracurriculares. Su papel en “Mighty Aphrodite” le valió un Oscar, y ha continuado siendo una defensora activa de los derechos de las mujeres en la industria del cine, además de involucrarse en causas humanitarias.

Mira Sorvino en la gala de los Premios Oscar en 2018

5. Colin Jost

Graduado en 2004, Jost se especializó en literatura rusa y británica, y también se destacó como editor de “Harvard Lampoon”. Su humor lo llevó a convertirse en el coanfitrión de “Weekend Update” en “Saturday Night Live”, donde ha sido responsable de algunas de las parodias más memorables de la televisión moderna. Jost ha escrito para varios programas de comedia y ha publicado su propio libro, reflejando su versatilidad y talento.

Colin Jost potenció su comedia y actuación tras estudiar en Harvard (Foto: AFP)

6. Ashley Judd

Judd regresó a Harvard para obtener una Maestría en Administración Pública en 2010, después de haberse establecido como estrella de cine con papeles en “A Time to Kill” y “Heat”. Su dedicación a la educación es un reflejo de su compromiso con causas sociales, y ha sido una activa defensora de los derechos humanos y de la salud mental. Judd ha utilizado su fama para generar conciencia sobre temas críticos, convirtiéndose en una voz influyente en diversas plataformas.

La actriz Ashley Judd estudió una maestría en Harvard en 2010 (Foto: AP)

7. Tommy Lee Jones

Graduado cum laude en 1969, Jones compartió habitación con el futuro vicepresidente Al Gore y escribió su tesis sobre “la mecánica del catolicismo” en las obras de Flannery O’Connor. Ha tenido una carrera prolífica en cine y televisión, obteniendo elogios por su actuación en películas como “The Fugitive” y “No Country for Old Men”. Su experiencia en Harvard no solo le proporcionó una educación sólida, sino que también lo introdujo en el mundo del teatro, donde comenzó a forjar su carrera.

Tommy Lee Jones es un actor muy famoso en Estados Unidos debido a sus trabajos en cine y televisión (Foto: Wikimedia)

8. Scott Weinger

Conocido por su voz como Aladino en la película de Disney, Weinger se graduó magna cum laude en Literatura Inglesa y Estadounidense en 1998. Además de su éxito en la actuación, ha trabajado como guionista y productor en diversas series de televisión, lo que demuestra su versatilidad en la industria. Su trabajo en “Full House” y “What I Like About You” consolidó su carrera, y continúa siendo una figura querida por los fanáticos.

Scott Weinger fue la voz de Aladdin en la cinta animada de Disney de 1992 (Foto: Disney)

9. Darren Aronofsky

El aclamado director se especializó en antropología social y cine, graduándose en 1991. Su paso por Harvard fue decisivo para su interés en la dirección cinematográfica, y su película debut, “Pi”, ganó reconocimiento en el festival de Sundance. Aronofsky es conocido por su estilo visual distintivo y su enfoque temático, explorando la complejidad de la condición humana en películas como “Black Swan” y “The Wrestler”.

Darren Aronofsky estudió antropología social y cine en Harvard, algo clave para el desarrollo de su carrera como cineasta (Foto: AP)

10. Amy Brenneman

Graduada en 1987 con un título en religión comparada, Brenneman cofundó la Cornerstone Theatre Company durante su tiempo en Harvard, donde cultivó su amor por la actuación. Años después, obtuvo un papel destacado en “NYPD Blue”, lo que la llevó a una exitosa carrera en televisión y cine. Su habilidad para abordar temas complejos y su compromiso con el trabajo en teatro han hecho de ella una figura respetada en la industria.