Black Friday ya llegó y los estadounidenses se preparan para coronar una semana festiva con la celebración del Día de Acción de Gracias aprovechando las mejores ofertas en productos de todo tipo para sus hogares. Esto es lo que hay que saber sobre las mejores ofertas navideñas en las principales tiendas de California y en Internet en todo el país.

Si bien el entusiasmo en torno a esta celebración comercial ha disminuido en los últimos años debido a las ventas por Internet, establecimientos como Walmart, Best Buy, Kohl’s, entre otros, lanzaron ventas en línea desde hace unos días, pero el Black Friday sigue siendo una ocasión para que los compradores salgan en busca de gangas.

Horarios de compras de las grandes tiendas en California por Black Friday

Walmart: La mayor tienda minorista de Estados Unidos comenzó con sus ventas en línea desde el miércoles 22 de noviembre a las 12 p.m. hora del Pacífico, y las tiendas abrirán el viernes 24 a partir de las 6 a.m. hora local (PT) / 9 a.m. (ET).

Horario de atención de Walmart en California Walmart cerrará este jueves 21 de noviembre por Acción de Gracias.

Vuelve el Black Friday, y los esperadísimos eventos "Black Friday Deals" de Walmart ofrecerán a los clientes un valor increíble con los mejores ahorros de la temporada. | Crédito: corporate.walmart.com

Target: El gigante minorista empezó con sus ventas del Black Friday el último domingo 19 de noviembre, pero ofrecerá más ofertas desde el Día de Acción de Gracias hasta el sábado durante el fin de semana del Black Friday.

Horario de atención de Target en California Target abre sus tiendas a las 6:00 a.m. en Black Friday.

Target ha revelado sus planes para una semana completa de ofertas de Black Friday disponible del 19 al 25 de noviembre. La venta cuenta con los mejores precios previstos de Target de la temporada con grandes ofertas en todas las categorías. | Crédito: corporate.target.com

Best Buy: La compañía especializada en venta de productos electrónicos inició sus rebajas el 17 de noviembre, pero está destacando las ofertas de Black Friday para cuando sus tiendas abran a partir de las 6 de la mañana.

Horario de atención de Best Buy en California Best Buy abrirá sus puertas a partir de las 6:00 a.m. en Black Friday.

Ten en cuenta que no tienes que ir a la tienda Best Buy más cercana para beneficiarte de las ofertas. De hecho, si decides quedarte en casa y comprar por Internet, puedes pedir que te envíen el pedido a la tienda más cercana y recogerlo allí para evitar gastos de envío o entrega. | Crédito: corporate.bestbuy.com

Kohl’s: Las ofertas del Black Friday de la cadena estadounidense de grandes almacenes comenzaron el último 19 de noviembre en Internet y la atención presencial en sus tiendas empezará el viernes a las 8 de la mañana.

Horario de atención de Kohl’s en California Best Buy atenderá en Black Friday a las 8:00 a.m.

Kohl's se prepara para un mes de noviembre repleto de su evento anual Black Friday Early Access con la presentación de los planes del minorista para la semana del Black Friday. | Crédito: corporate.kohls.com

Macy’s: La cadena estadounidense de grandes almacenes ofrece rebajas por el Black Friday en su página web durante toda la semana, pero este viernes sus tiendas abrirán a las 6 de la mañana.

Horario de atención de Macy’s en California Macy’s abrirá sus tiendas a las 6:00 a.m. en Black Friday

Macy's comenzó su campaña por Black Friday, con un montón de artículos muy rebajados en los sectores del hogar, la belleza y la moda. | Crédito: macysinc.com

JCPenny: La empresa minorista estadounidense emblemática y una de las principales tiendas de los centros comerciales de Estados Unidos ofrece rebajas por el Black Friday en su página web durante toda la semana, pero las tiendas abren a las 5 de la mañana del viernes.

Horario de atención de JCPenny en California JCPenney atenderá en Black Friday a partir de las 5:00 a.m.

JCPenney tiene una amplia gama de grandes ofertas en muebles, ropa de cama, decoración para ventanas y hogar, joyería, electrónica para el hogar y electrodomésticos de cocina. Puedes ahorrar hasta un 80% en ropa y calzado de tus marcas favoritas para toda la familia. | Crédito: corporate.jcpenney.com