Los Billboard Music Awards del 2023 se llevarán a cabo a las 8 pm ET (5 pm PT) este domingo 19 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. La ceremonia contará con muchas de las estrellas más brillantes de la industria musical. Ya sea Taylor Swift, SZA, Drake, The Weeknd o Morgan Wallen, seguramente se batirán récords en varias categorías importantes en el show. Cabe recordar que no habrá transmisión por televisión pero se podrá ver GRATIS desde BBMAs.Watch y las redes sociales del Billboard (TikTok, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram).

Los Billboard Music Awards 2023 se podrán ver en los Estados Unidos a través de BBMAs.watch (YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok) a partir de las 8 pm ET (Florida) y 5 pm PT (California).

En tanto, desde México, los BBMAs 2023 también se transmitirán de forma gratuita en BBMAs.watch (YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok) desde las 19:00 de Ciudad de México (CDMX). A esa misma hora, los países como Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Honduras también podrán seguir la gala.

A las 20:00, la transmisión de los Billboard en inglés empieza en Colombia, Ecuador, Perú y Panamá. Una hora después, 17:30, se podrá seguir en Venezuela, Bolivia, Canadá, Puerto Rico, Cuba y República Dominicana. Y en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil verán la gala musical a partir de las 21:00.

Horarios para ver los Billboard Music Awards 2023 en vivo desde Estados Unidos

Horario Ciudades de Estados Unidos 8 pm ET (UTC-5) - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 7 pm CT (UTC-6) - Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 6 pm MT (UTC-7) -Mountain Time Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 5 pm PT (UTC-8) - Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

¿Dónde ver los BBMAs 2023 en vivo?