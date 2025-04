Debido a que el cheque que reciben los jubilados de la Administración del Seguro Social solo cubre parte de lo recibían en su etapa laboral, muchos pensionistas deciden volver trabajar para poder cubrir sus gastos. Sin embargo, no se trata de una fácil decisión, ya que debes tener en cuenta los descuentos a los que puedes estar sujeto, dependiendo la edad de retiro y los ingresos.

Un sondeo de jubilación de 2024 de The Senior Citizens League (TSCL, por sus siglas en inglés), señala que el 65% de los adultos mayores informaron que sus gastos mensuales fijos son de al menos US$2,000. Para el 2025, cuando el pago promedio para un pensionista es de US$1,976. Ante ese panorama, más de 51% de los jubilados está considerando volver a ingresar a la fuerza laboral porque sus beneficios no son suficientes, de acuerdo con una encuesta de The Motley Fool.

¿ERES JUBILADO Y BUSCAS LABORAR?: CONOCE CÓMO PUEDEN REDUCIRTE LOS PAGOS DEL SEGURO SOCIAL SI VUELVES A TRABAJAR

De acuerdo con la Administración del Seguro Social, cuando una persona jubilada decide volver a trabajar puede estar sujeta a descuentos si recibe más del límite permitido. Todo depende de tu edad y tus ingresos:

Jubilación temprana : para quienes se jubilaron a los 62 años , si sus ingresos superan el umbral de US$23,400 en 2025, la SSA deducirá US$1 por cada US$2 ganados por encima del límite. Ejemplo: si una persona gana US$30,000 al año, esto significaría que está US$6,600 por encima del límite, lo que resultaría en una reducción de US$3,300 en sus beneficios para el año (US$275 al mes).

: para quienes , si sus por encima del límite. Ejemplo: si una persona gana US$30,000 al año, esto significaría que está US$6,600 por encima del límite, lo que resultaría en una reducción de US$3,300 en sus beneficios para el año (US$275 al mes). Edad plena de jubilación : para las personas en edad de jubilación plena (FRA, por sus siglas en inglés) –67 años para quienes nacieron en 1960 o después– se deducirá US$1 por cada US$3 ganado s por encima de US$62,160.

: para las personas en edad de jubilación plena (FRA, por sus siglas en inglés) –67 años para quienes nacieron en 1960 o después– s por encima de US$62,160. Después de la FRA: para los jubilados de 70 años no hay reducción alguna por ingresos laborales y puede trabajar sin preocupaciones.

Si te jubilaste a los 62 años y buscas seguir trabajando, te pueden descontar hasta U$1 por cada dos ganados (Foto: Diseñado por Freepik)

NOTA: Si quieres más detalles sobre tus pagos, puedes hacer ingresar a la calculadora de Internet de la SSA.

¿QUÉ SUCEDE CON EL DINERO RETENIDO A LOS JUBILADOS QUE TRABAJAN?

Si trabajaste durante la jubilación, puedes aumentar potencialmente tus beneficios del Seguro Social a largo plazo. Cuando alcanzas la FRA, la SSA recalcula automáticamente tus beneficios para incluir lo que se le dedujo previamente, aumentando tus cheques futuros.

Los beneficios del Seguro Social se calculan en función de sus 35 años de ingresos más altos. Si vuelves a trabajar y tus ingresos actuales reemplazan los años de ingresos más bajos en su historial, la SSA ajustará automáticamente sus beneficios para reflejar los ingresos más altos.