Vivir con una pensión en España puede llegar a ser un desafío, pero para Rafael, un jubilado mallorquín que decidió mudarse a Prachuap Khiri Khan, en el sur de Tailandia, la situación ha cambiado por completo. En una entrevista con el creador de contenido Sergio Castillo Calderón, también residente en el país asiático, este ex trabajador de la construcción y socorrista cuenta en detalle cuánto gasta al mes y cómo ha logrado transformar su jubilación en una vida más tranquila y desahogada.

Rafael explica que en Mallorca llegaba al día 25 sin dinero, pese a haber trabajado toda su vida en distintos oficios, desde la construcción hasta la vigilancia en piscinas municipales. Su pensión ronda los 1.000 euros mensuales, una cantidad que en España apenas le permitía cubrir gastos básicos. “Estaba amargado, trabajando toda la vida para llegar a fin de mes con lo justo”, recuerda.

Alquiler y gastos básicos por menos de 150 euros

En Tailandia, el panorama es muy distinto. Rafael paga 100 euros de alquiler por la casa en la que vive con su pareja, y apenas 20 euros mensuales de agua y luz, incluso usando aire acondicionado. A eso se suma la comida, que suele costar entre 2 y 5 euros al día. En total, sus gastos fijos no superan los 150 euros al mes, una cifra impensable en España.

Con este nivel de gastos, el jubilado asegura que no solo llega a final de mes con comodidad, sino que consigue ahorrar. “Yo he cobrado 700 y pico euros y todavía tengo guardados 1.400 sin tocar nada. Y ahora vuelvo a cobrar otra vez”, cuenta en la entrevista. Por eso afirma que en Tailandia “con una pensión de 1.000 euros vives de lujo”.

Más barato, más tranquilo

Rafael vive acompañado de una mujer tailandesa con la que comparte casa y gastos. Él entrega parte de su pensión, unos 500 o 600 euros, para que ella gestione la economía doméstica, y destaca que lo cuida y lo atiende con dedicación. “Aquí me tratan como a un rey”, reconoce entre risas, sorprendido por la diferencia con la rutina que llevaba en España.

Más allá del alquiler barato, Rafael detalla otros costes de la vida en Tailandia que lo han convencido de quedarse. Una noche de hotel puede costar entre 20 y 30 euros para dos personas, frente a los 240 euros que cuesta en Mallorca en temporada alta. Un masaje de pies de 45 minutos ronda los 3 euros, y un plato de pad thai apenas supera los 2 euros. “Aquí la comida y la vivienda son una necesidad, no un lujo como en España”, asegura.

Además de los precios bajos, Rafael valora la tranquilidad y seguridad que siente en su nuevo entorno. Describe calles limpias, ausencia de delincuencia y una vida social sencilla, basada en paseos, comida local y tiempo de descanso. “Aquí no falta de nada, hay paz, seguridad y la gente es amable”, afirma.

El mallorquín asegura que no echa de menos nada, salvo un plato de jamón de vez en cuando, y que ha encontrado en Tailandia el modo de disfrutar su jubilación. “Ahora me levanto temprano, tomo mi café, paseo por la playa y vivo sin preocupaciones”, concluye.