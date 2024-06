En algunas zonas de los Estados Unidos ya se quedó en el pasado el invierno y sus frías temperaturas para darle la bienvenida al verano. Si bien esta temporada aún no inicia oficialmente, ya se están sintiendo fuertes estragos, así que es hora de volver a nuestro aliado de todos los años: el aire acondicionado. A estas alturas, y con las predicciones de un clima muy caliente, no se podría vivir sin esta máquina de aire frío, así que no queda de otra que encenderlo y ajustarlo cómo nosotros queramos, aunque eso signifique una enorme preocupación.

El uso del aire acondicionado viene de la mano con un incremento en las facturas de la electricidad, debido a que este aparato consume mucha energía, que a la postre se debe pagar todos los meses. Para mala suerte, no se puede disfrutar de un ambiente agradable y lejos del calor, sin dejar los bolsillos y carteras más vacías que antes, así que se viene una temporada muy fuerte para la economía de los estadounidenses, la cual ya ha estado siendo muy golpeada por una inflación que ha azotado a todo el país durante los últimos años.

En ese sentido, muchos se han preguntado a qué temperatura debemos poner el aire acondicionado con la finalidad de no gastar tanto y si llegaste a esta nota lo más seguro es que tú eres uno de los que tiene esa gran interrogante, a sabiendas de que en esta temporada es probable que las facturas de la electricidad se eleven considerablemente y los dólares no le sobra a nadie.

¿EN QUÉ TEMPERATURA DEBE ESTAR EL AIRE ACONDICIONADO PARA NO GASTAR TANTO?

Para elegir el nivel del aire acondicionado se deben tomar en cuenta varios factores, los cuales no son los mismos en todos los casos, ya que la temperatura del aparato dependerá de las necesidades de cada oficina o casa y de la hora del día, pues es lógico que, durante la noche, el aire no deba salir tan frío, pues las temperaturas climáticas suelen bajar. Dicho esto, será tu decisión elegir qué tan frío necesitas el electrodoméstico.

Sin embargo, hay especialistas que indican que lo preferible es colocar el aire acondicionado en 77°F (25°C), lo cual podría ser una temperatura óptima, aunque muchos seguramente querrán estar más fríos debido a que su cuerpo puede ser más caliente que el de otros. Se dice también que bajar un grado a la recomendación aumentaría entre un 4% y 6% la factura de la electricidad.

Es por ello que poner el aire acondicionado en 77°F (25°C) puede ser una gran elección y tu bolsillo te lo agradecerá. Eso sí, ponerlo a esa temperatura no quiere decir que no vayas a pagar de más, pues el hecho de solo prenderlo ya incrementa el consumo eléctrico.

El aire acondicionado es un aliado para combatir el calor en Estados Unidos (Foto: Freepik)

OTRAS RECOMENDACIONES CON EL AIRE ACONDICIONADO

Es mejor que el aparato del aire acondicionado no esté instalado cerca de otros artículos que generen calor, como luces de techo, lámparas, estufas o demás, ya que las altas temperaturas hacen que trabaje más y, por ende, el consumo de energía eléctrica suba considerablemente, así que su reubicación puede ser una buena inversión para ahorrar dinero.

Así mismo, es importante que la máquina de aire acondicionado haya pasado regularmente por un mantenimiento, así que revisa que los filtros estén limpios para que funcione adecuadamente y pueda durarte más, pues la suciedad acumulada, a la larga, podría causar que el artefacto se malogre.