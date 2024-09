El 9 de septiembre de 2024, Apple realizará su Apple’s ‘It’s Growtime’ Event donde presentará los nuevos teléfonos iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max, además, en la misma ceremonia también presentará el Apple Watch X y los AirPods 4. Millones de fanáticos de la marca y, en en general aficionados de la tecnología, estarán atento en lo que suceda a partir de las 11:00 a.m. en Ciudad de México, en el teatro Steve Jobs del Apple Park, en Cupertino, California. Si eres uno de ellos, sigue leyendo y echa un ojo a lo que se espera.

¿A qué hora será el lanzamiento del iPhone 16 en México?

Las presentaciones de Apple comenzará a las 10 a. m. (hora del Pacífico) y a las 11 de la mañana en Ciudad de México. Si te encuentras en algún país del mundo, te doy a conocer la lista de horarios en otras partes:

PAÍS HORARIO Estados Unidos (EE.UU.) a las 10 a. m. (hora del Pacífico/hora del Este), 11 a. m. (hora de las Montañas Rocosas/hora de Moscú), mediodía (hora central/hora de Columbia Británica) y 1 p. m. (hora del Este/hora del Este de Nueva York) Canadá como se indica arriba y a las 14:00 horas (AST/ADT) Reino Unido a las 18 h (GMT/BST) Europa a las 19:00 horas (CET/CEST), a las 20:00 horas (EET/EEST) India a las 22.30 horas (IST) Australia el 10 de septiembre a la 1:00 a. m. (AWST/AWDT), 2:30 a. m. (ACST/ACDT), 3:00 a. m. (AEST/AEDT) Nueva Zelanda el 10 de septiembre a las 5 am (NZST/NZDT)

¿Dónde ver el lanzamiento de iPhone 16 EN VIVO ONLINE desde México??

Apple confirmó que su evento principal anual será el siguiente lunes 9 de septiembre a las 10 am PDT, 1 pm ET, y 6 pm BST. Si estás en México, entonces podrás seguir la cobertura en exclusiva en el sitio web de Apple, en la página de YouTube o iniciando Apple TV+ en un Apple TV. No necesitas suscripción para ver el video en Apple TV+.

¿Qué precio tendrán los iPhone 16 en México?

Es la gran pregunta del año. La generación pasada tuvimos una gran sorpresa y los iPhone 15 fueron más baratos que los iPhone 14. Si Apple sigue la misma línea este año, los iPhone 16 tendrán los siguientes precios en México:

iPhone 15 desde 19,499 pesos

iPhone 15 Plus desde 21,999 pesos

iPhone 15 Pro desde 23,999 pesos

iPhone 15 Pro Max desde 28,999 pesos

Ahora, si por alguna razón Apple decide incrementar el precio de los iPhone 16, podríamos tomar como referencia lo que costó un iPhone 14:

iPhone 14 desde 20,999 pesos

iPhone 14 Plus desde 23,999 pesos

iPhone 14 Pro desde 25,999 pesos

iPhone 14 Pro Max desde 28,999 pesos

¿Cuándo salen los iPhone 16 en México?

Apple confirmó que presentará los nuevos iPhone 16 el próximo 9 de septiembre en su evento “Tiempo de brillar”. Con la presentación de sus nuevos dispositivos móviles, la marca pondrá a la venta los iPhone 16 el 20 de septiembre en Estados Unidos. Si consideramos que el país mexicano es parte de la primera oleada de lanzamientos, los nuevos iPhone también estarán disponibles en nuestro país el 20 de septiembre.