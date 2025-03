La madrugada del viernes 14 de marzo de 2025, un eclipse lunar total transformará el cielo nocturno, tiñendo la Luna de un característico tono cobrizo. Este fenómeno astronómico será visible en una amplia franja del planeta, desde el oeste de Europa (específicamente en España) y África hasta el extremo oriental de Asia y Australia. Los entusiastas de la astronomía podrán presenciar este espectáculo único, donde la Luna se sumergirá completamente en la sombra de la Tierra.

Quince días después, un eclipse solar parcial complementará este evento lunar, ofreciendo otra oportunidad para la observación astronómica. Aunque visible en gran parte del país, la observación del eclipse solar variará según la ubicación geográfica, lo que requerirá planificación y preparación para los observadores. Aquí te informaremos cuánto durará y cómo verlo en vivo tanto en el firmamento español como online.

Los amantes de las estrellas tendrán un espectáculo digno de contemplar este mes de marzo, cuando un eclipse lunar total de "luna de sangre" se vislumbra en el horizonte. (Foto: AFP)

¿A qué hora ver el eclipse lunar total en España?

El viernes 14 de marzo de 2025, España se prepara para un eclipse lunar total, un evento astronómico que pintará la Luna de un tono rojizo característico. El fenómeno iniciará durante el crepúsculo previo al amanecer, alrededor de las 6:09 a.m. hora peninsular, permitiendo observar el comienzo del eclipse. La fase de totalidad, cuando la Luna se tiñe de rojo, comenzará a las 7:26 a.m., ofreciendo un espectáculo único.

La visibilidad del eclipse variará según la ubicación geográfica en España. En el este peninsular y las Islas Baleares, la Luna se ocultará antes de la fase de totalidad, permitiendo solo una observación parcial. Sin embargo, en el centro y oeste de la Península, así como en Canarias, el eclipse lunar total se podrá apreciar en su totalidad antes de que la Luna desaparezca bajo el horizonte.

¿Cuánto tiempo dura el eclipse lunar total?

La duración de la observación total en España será de 7 minutos en Madrid, 27 minutos en A Coruña y 55 minutos en Santa Cruz de Tenerife. La fase de totalidad del eclipse lunar se prolongará durante aproximadamente una hora y seis minutos.

El eclipse lunar del 14 de marzo de 2025 se desarrollará en varias fases, visibles desde diferentes partes del mundo. La fase penumbral, que inicia a las 04:57 a.m. (hora peninsular española), marca el comienzo del oscurecimiento sutil de la Luna. A las 06:09 a.m., inicia el eclipse parcial, donde la Luna entra en la umbra y adquiere una apariencia de “bocado”, visible con prismáticos o telescopio. La totalidad, el momento más esperado, comenzará a las 07:26 a.m., tiñendo la Luna de rojo cobrizo.

La totalidad del eclipse, visible con mejor claridad usando instrumentos ópticos, tendrá su fin a las 08:31 a.m., cuando la Luna comience a salir de la umbra y el color rojo se disipe. A las 09:47 a.m., finaliza el eclipse parcial, dejando la Luna nuevamente en la penumbra. El evento astronómico concluye a las 11:00 a.m. con el fin del eclipse penumbral.

Horarios (EDT) del eclipse total de Luna de marzo. | Crédito: Estudio de Visualización Científica de la NASA

¿Dónde ver eclipse lunar total en vivo en España?

La visibilidad del eclipse lunar total variará según la ubicación geográfica. En España, la observación de la totalidad será un desafío, especialmente en el este y Baleares, donde la Luna se ocultará antes. En América, por otro lado, el eclipse será visible en su totalidad, con la Luna en una posición alta en el cielo.

¿Cómo ver eclipse lunar total en vivo en España?

La buena noticia para quienes esperen captar el fenómeno lunar es que será visible en todo América del Norte y en la mayor parte del hemisferio occidental, según la NASA. Pero si las condiciones climáticas no son favorables o prefieres hacerlo desde la comodidad de tu hogar, puedes seguir la transmisión en vivo del eclipse a través de NASA TV, que ofrecerá en su sitio web oficial la transmisión y cobertura completa del evento con comentarios de expertos. Space.com también hará lo propio durante la ocurrencia del eclipse lunar total.

¡Atención, amantes de la astronomía! Este mes, la mayoría de aquellos situados en el hemisferio occidental podrán observar un eclipse lunar total que se dará en la madrugada del viernes 14 de marzo (o la noche del jueves 13, según la zona horaria). Aquí te decimos los horarios por país y dónde ver este espectáculo celestial online.| Crédito: GEC