El eclipse lunar parcial de agosto de 2026 ofrecerá una de las mejores postales astronómicas del año para Perú y la comunidad peruana en Estados Unidos. Aunque el evento figura en el calendario internacional del 28 de agosto, en territorio peruano comenzará la noche del jueves 27 y terminará durante la madrugada del viernes 28, con una Luna visiblemente oscurecida y tonalidades rojizas en su fase máxima. El fenómeno empezará a las 8:23 p. m. (hora de Lima), alcanzará su punto máximo cerca de las 11:12 p. m. y terminará alrededor de las 2:01 a. m. A continuación, te detallamos los horarios y maneras de ver este espectáculo celestial en el firmamento nocturno a lo largo y ancho del territorio peruano.

El eclipse lunar parcial se realizará entre la noche del jueves 27 de agosto y la madrugada del viernes 28 de agosto, según el país. Revisa a qué hora será el máximo de la Luna. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

¿A qué hora inicia el eclipse lunar parcial del 28 de agosto en Perú?

En Perú, el eclipse iniciará el jueves 27 de agosto a las 8:23 p. m. (hora peruana) con la fase penumbral, cuando la Luna empezará a ingresar en la zona más tenue de la sombra terrestre. Sin embargo, el cambio será sutil al comienzo y puede ser difícil de distinguir a simple vista.

La fase parcial —el momento más atractivo para observar— comenzará a las 9:33 p. m. del jueves 27 de agosto. Desde entonces, la sombra oscura de la Tierra cubrirá progresivamente el disco lunar hasta alcanzar su punto máximo a las 11:12 p. m.

El evento no termina a medianoche. La fase parcial finalizará a las 12:52 a. m. del viernes 28 de agosto, mientras que el eclipse penumbral concluirá aproximadamente a las 2:02 a. m. en Perú.

Horarios en Lima, Arequipa y Cusco

Lima, Arequipa y Cusco comparten la hora oficial de Perú (PET, UTC-5), por lo que el cronograma del eclipse será prácticamente el mismo en las tres ciudades. La diferencia estará en las condiciones del cielo, la contaminación lumínica y el horizonte disponible para observar la Luna.

Etapa del eclipse Lima Arequipa Cusco Inicio penumbral 8:23 p. m., jueves 27 8:23 p. m., jueves 27 8:23 p. m., jueves 27 Inicio del eclipse parcial 9:33 p. m., jueves 27 9:33 p. m., jueves 27 9:33 p. m., jueves 27 Máximo del eclipse 11:12 p. m., jueves 27 11:12 p. m., jueves 27 11:12 p. m., jueves 27 Fin del eclipse parcial 12:52 a. m., viernes 28 12:52 a. m., viernes 28 12:52 a. m., viernes 28 Fin penumbral 2:02 a. m., viernes 28 2:02 a. m., viernes 28 2:02 a. m., viernes 28

En su punto máximo, cerca del 97% del diámetro lunar estará dentro de la umbra, la parte más oscura de la sombra terrestre. Por ello, pese a tratarse técnicamente de un eclipse parcial, el aspecto de la Luna será muy similar al de una “Luna de Sangre”.

¿A qué hora verlo desde Estados Unidos?

Para los peruanos e hispanos en Estados Unidos, el eclipse también será visible desde gran parte de Norteamérica. Si tomas como referencia el máximo de las 11:12 p. m. en Perú, estos son los horarios equivalentes:

Miami, Nueva York y Washington D. C. (ET): 12:12 a. m. del viernes 28 de agosto.

12:12 a. m. del viernes 28 de agosto. Chicago, Houston y Dallas (CT): 11:12 p. m. del jueves 27 de agosto.

11:12 p. m. del jueves 27 de agosto. Denver (MT): 10:12 p. m. del jueves 27 de agosto.

10:12 p. m. del jueves 27 de agosto. Los Ángeles, Las Vegas y Seattle (PT): 9:12 p. m. del jueves 27 de agosto.

NASA confirma que el eclipse profundo parcial será visible desde amplias zonas de América del Norte y América del Sur.

¿Dónde ver el eclipse lunar en Perú?

El eclipse podrá verse directamente desde Perú siempre que el cielo esté despejado y la Luna no quede bloqueada por edificios, cerros o nubes. No se requiere comprar entradas, asistir a un lugar específico ni usar filtros especiales: es un fenómeno visible a simple vista.

Para observarlo desde casa, busca un lugar con una vista amplia hacia el cielo y alejado de luces intensas. En Lima, un balcón alto, una terraza o una zona con horizonte despejado puede funcionar; en Arequipa y Cusco, las áreas abiertas con menor contaminación lumínica pueden favorecer una imagen más nítida, siempre que las condiciones meteorológicas acompañen.

También habrá alternativas de transmisión online desde portales y canales de divulgación astronómica. Timeanddate anuncia una emisión en vivo del eclipse, una opción útil para quienes tengan cielo nublado o estén fuera de la zona de visibilidad.

¿Se necesitan lentes para ver el eclipse lunar?

No. A diferencia de un eclipse solar, un eclipse lunar puede observarse sin lentes especiales y sin riesgo para la vista. Puedes mirarlo directamente, aunque unos binoculares o un telescopio mejorarán la visibilidad de los bordes de la sombra y la textura lunar.

¿Por qué la Luna se verá rojiza?

El tono rojizo se produce porque la Tierra se ubica entre el Sol y la Luna, bloqueando la luz solar directa. Aun así, parte de la luz del Sol atraviesa la atmósfera terrestre, se desvía hacia la sombra proyectada y alcanza la superficie lunar.

La atmósfera dispersa con mayor facilidad las longitudes de onda cortas —como las azules y verdes—, mientras que la luz roja y naranja logra atravesarla en mayor proporción. Es el mismo fenómeno que vuelve rojizos los amaneceres y atardeceres.

El color exacto no está garantizado: puede ir de un naranja cobrizo a un rojo más oscuro. La presencia de partículas en la atmósfera, como polvo, humo o ceniza volcánica, puede modificar el brillo y la tonalidad final de la Luna.

Recomendaciones para ver mejor el eclipse lunar parcial

Prioriza la fase parcial: conecta o sal al exterior desde las 9:33 p. m. del jueves 27 de agosto; el máximo será a las 11:12 p. m. en Perú.

conecta o sal al exterior desde las 9:33 p. m. del jueves 27 de agosto; el máximo será a las 11:12 p. m. en Perú. Busca un cielo despejado: revisa el pronóstico de tu distrito o ciudad antes de planificar la observación.

revisa el pronóstico de tu distrito o ciudad antes de planificar la observación. Aléjate de luces directas: apaga focos cercanos y evita observar junto a letreros, faroles o iluminación intensa.

apaga focos cercanos y evita observar junto a letreros, faroles o iluminación intensa. Elige un horizonte abierto: terrazas, parques, miradores y espacios elevados pueden ofrecer una mejor vista.

terrazas, parques, miradores y espacios elevados pueden ofrecer una mejor vista. Lleva binoculares si tienes: no son obligatorios, pero permiten apreciar con más detalle la zona oscurecida de la Luna.

no son obligatorios, pero permiten apreciar con más detalle la zona oscurecida de la Luna. Usa trípode para fotografiar: si planeas tomar imágenes con celular o cámara, una base fija ayuda a evitar fotos movidas durante exposiciones nocturnas.

si planeas tomar imágenes con celular o cámara, una base fija ayuda a evitar fotos movidas durante exposiciones nocturnas. No uses lentes de eclipse solar: no son necesarios para este evento; mirar la Luna eclipsada es seguro a simple vista.

Mejores lugares para ver el eclipse lunar parcial del 28 de agosto en Perú

No existe una lista oficial única de sedes para observar el eclipse, porque la visibilidad depende principalmente del estado del cielo y de contar con un horizonte despejado. Estas son alternativas prácticas por ciudad, no eventos confirmados:

Lima Arequipa Cusco Terrazas, azoteas y balcones altos con vista despejada. Áreas abiertas y elevadas con poca contaminación lumínica. Miradores y sectores altos con horizonte abierto. Zonas abiertas de la Costa Verde, si el cielo no presenta neblina ni nubes bajas. Miradores urbanos o espacios fuera del centro con vista sin obstáculos hacia el cielo. Áreas rurales alejadas de las luces de la ciudad, siempre respetando accesos, normas locales y condiciones de seguridad. Miradores o parques alejados de iluminación directa, con cuidado de elegir espacios seguros y permitidos. Zonas rurales cercanas, siempre con planificación previa, transporte seguro y autorización si se trata de propiedad privada. Terrazas o patios de hospedajes con buena visibilidad del cielo nocturno.

Arequipa y Cusco pueden ofrecer condiciones visuales favorables por su altitud y, en determinados sectores, menor contaminación lumínica. Sin embargo, no se puede asegurar cuál ciudad tendrá la mejor vista sin conocer el pronóstico de nubes de esa noche.

Un eclipse lunar parcial ocurrirá entre el 27 y 28 de agosto de 2026, apenas dos semanas después del eclipse solar. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el eclipse lunar parcial en Perú del 28 de agosto

¿El eclipse lunar parcial será el 27 o el 28 de agosto en Perú?

Ambas fechas son correctas. El fenómeno astronómico está fechado internacionalmente para el 28 de agosto de 2026, pero en Perú inicia la noche del jueves 27 de agosto y concluye en la madrugada del viernes 28, debido a la diferencia horaria.

¿A qué hora será el punto máximo del eclipse en Perú?

El máximo será a las 11:12 p. m. del jueves 27 de agosto, hora peruana. En ese momento, cerca del 97% de la Luna se encontrará dentro de la sombra umbral de la Tierra.

¿Se podrá ver el eclipse desde Lima, Arequipa y Cusco?

Sí. El eclipse será visible desde Perú, incluidos Lima, Arequipa y Cusco, siempre que las condiciones meteorológicas permitan observar la Luna.

¿Es una Luna de Sangre o un eclipse parcial?

Será un eclipse lunar parcial profundo. No será un eclipse total, pero la cobertura de la sombra terrestre alcanzará aproximadamente el 96.3% del disco lunar en el máximo global, por lo que una gran parte de la Luna puede adquirir una apariencia rojiza.

¿Necesito lentes especiales para mirar el eclipse lunar?

No. Puedes observarlo directamente y sin protección ocular especial, ya que es un eclipse de Luna y no de Sol. Los binoculares o telescopios son opcionales.

¿Dónde verlo EN VIVO si está nublado en mi ciudad?

Timeanddate ha anunciado una transmisión en vivo del eclipse parcial de agosto de 2026. Es una alternativa para quienes no puedan observarlo por nubosidad, restricciones de visibilidad o ubicación.