La visita del papa León XIV a Pucallpa será uno de los acontecimientos religiosos más importantes para la región Ucayali. El Santo Padre llegará a la Amazonía peruana el domingo 15 de noviembre de 2026, como parte de su visita apostólica al Perú, para encontrarse con misioneros, representantes de los pueblos amazónicos y miles de fieles católicos.

Uno de los momentos centrales de su recorrido será la Santa Misa que presidirá en la Villa Deportiva Regional de Ucayali, conocida como La Videnita. La celebración permitirá que los creyentes acompañen al pontífice en una jornada de oración y encuentro con las comunidades amazónicas.

Si deseas seguir esta actividad desde Pucallpa, Lima u otras partes del mundo, aquí te contamos a qué hora comienza la misa del papa León XIV y dónde puedes verla EN VIVO por televisión e internet.

¿Cuándo y a qué hora es la misa del papa León XIV en Pucallpa?

La Santa Misa del papa León XIV en Pucallpa se realizará el domingo 15 de noviembre de 2026, a las 4:45 p. m. (hora de Perú), en la Villa Deportiva Regional de Ucayali, ubicada en el distrito de Manantay, provincia de Coronel Portillo.

De acuerdo con el programa oficial, el pontífice llegará a Pucallpa a las 2:30 p. m. y posteriormente participará en un encuentro con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos a las 3:00 p. m., en el Malecón Puerto Callao, en Yarinacocha.

Horario oficial publicado

Fecha: domingo 15 de noviembre de 2026.

domingo 15 de noviembre de 2026. Hora: 4:45 p. m.

4:45 p. m. Lugar: Villa Deportiva Regional de Ucayali (La Videnita).

Villa Deportiva Regional de Ucayali (La Videnita). Ciudad: Pucallpa, Ucayali.

Pucallpa, Ucayali. Celebración: Santa Misa presidida por el papa León XIV.

¿Dónde ver la misa del papa León XIV en Pucallpa EN VIVO?

Las personas que no puedan acudir presencialmente a La Videnita podrán seguir la celebración religiosa mediante las transmisiones televisivas y plataformas digitales.

Estas son las alternativas para seguir la visita papal:

TVPerú (canal 7.1): señal televisiva del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), que cubrirá las actividades públicas del pontífice.

señal televisiva del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), que cubrirá las actividades públicas del pontífice. TVPerú Noticias (canal 7.3): cobertura informativa de la visita.

cobertura informativa de la visita. YouTube de TVPerú Noticias: alternativa para seguir la transmisión desde celulares, computadoras y televisores inteligentes.

alternativa para seguir la transmisión desde celulares, computadoras y televisores inteligentes. Vatican News: portal y canal oficial de noticias del Vaticano, donde se pueden consultar las transmisiones y novedades de la visita papal.

¿Cómo será la agenda del papa León XIV en Pucallpa?

El domingo 15 de noviembre, el Santo Padre cumplirá diferentes actividades en la región Ucayali antes de continuar su viaje hacia Lima.

Hora Actividad 2:30 p. m. Llegada al aeropuerto de Pucallpa 3:00 p. m. Encuentro con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos 4:45 p. m. Santa Misa en La Videnita 7:05 p. m. Salida del vuelo hacia Lima

¿Dónde será la misa del papa León XIV en Pucallpa?

La celebración eucarística tendrá lugar en la Villa Deportiva Regional de Ucayali, conocida como La Videnita, ubicada en el distrito de Manantay.

Este recinto recibirá a fieles católicos de diferentes localidades de Ucayali y otras regiones del país que acudirán para participar en la celebración presidida por el papa León XIV.

¿Cómo asistir a la misa del papa León XIV en Pucallpa?

Para participar presencialmente en la celebración se debe gestionar una entrada gratuita mediante la plataforma Joinnus, siguiendo el procedimiento habilitado por la organización.

Los pasos generales son:

Ingresar a Joinnus. Crear una cuenta o iniciar sesión. Buscar el evento de la visita del papa León XIV en Pucallpa. Revisar los sectores y la disponibilidad de entradas. Completar el registro solicitado y obtener el código QR. Presentarse con el documento de identidad y la entrada correspondiente.

Es importante comprobar las condiciones de acceso y las indicaciones del Vicariato Apostólico de Pucallpa. Las entradas son gratuitas y no deben comprarse a revendedores.