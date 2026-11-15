Las lluvias podrían provocar acumulaciones de agua en zonas urbanas, mientras que el viento y el oleaje complicarán las condiciones en las playas (Foto: Ron Jenkins/Getty Images/AFP)
Las lluvias podrían provocar acumulaciones de agua en zonas urbanas, mientras que el viento y el oleaje complicarán las condiciones en las playas (Foto: Ron Jenkins/Getty Images/AFP)
Judith Vicente
Judith Vicente

Este domingo 15 de noviembre, las condiciones del tiempo podrían complicar los planes de quienes viven en la costa de Texas o tienen previsto visitarla; ya que se esperan y oleaje peligroso, aunque los efectos variarán según la localidad. Ante este panorama, conviene mantenerse al tanto de los avisos meteorológicos; por tal motivo, te contamos en esta nota qué zonas podrían verse afectadas y cuáles son los riesgos previstos.

De Galveston a Corpus Christi: qué se espera del clima en la costa de Texas este domingo (Foto: Magnific)
De Galveston a Corpus Christi: qué se espera del clima en la costa de Texas este domingo (Foto: Magnific)

LAS CONDICIONES EN EL GOLFO QUE AMENAZAN LA COSTA DE TEXAS

Para el domingo 15 de noviembre, se prevé que la costa de Texas enfrente lluvias y tormentas, vientos fuertes, oleaje elevado y corrientes de resaca peligrosas. También existe la posibilidad de inundaciones costeras menores, especialmente durante las mareas altas entre la noche del domingo y la mañana del lunes, .

Cabe mencionar que el riego de que el agua de mar avance sobre sectores bajos de la costa y que las lluvias provoquen inundaciones repentinas tierra adentro, no afectan a las mismas zonas.

El NWS emitió un aviso por condiciones peligrosas en las playas que abarca la península de Matagorda, las playas del condado de Brazoria, la isla de Galveston y la península de Bolívar. Este dice los siguiente:

  • Alto riesgo de corrientes de resaca, capaces de arrastrar mar adentro incluso a nadadores experimentados.
  • Vientos fuertes y oleaje que empujarán el agua más arriba de lo habitual sobre la playa.
  • Posibles inundaciones costeras menores en sectores bajos desde la península de Bolívar hasta Surfside, alrededor de las mareas altas entre la noche del domingo y la mañana del lunes.

Por su parte, el que los vientos y el oleaje peligrosos podrían persistir hasta el martes e incluso el miércoles, aunque las condiciones comiencen a mejorar después del lunes.

LO QUE SE ESPERA DEL CLIMA EN TEXAS

Los principales riesgos de lluvia y condiciones marítimas se registrarán en la costa central y superior, con posibilidad de tormentas también en sectores del centro y sur de Texas, .

Ciudad o zonaPrincipal riesgo previsto
GalvestonCorrientes de resaca peligrosas y oleaje elevado en las playas. También son posibles inundaciones costeras menores en sectores bajos durante las mareas altas entre la noche del domingo y la mañana del lunes.
Surfside y playas del condado de BrazoriaCondiciones peligrosas para nadar y posible entrada de agua de mar en zonas bajas. El aviso identifica el tramo desde la península de Bolívar hasta Surfside por el riesgo de inundación costera menor.
Houston y su área metropolitanaLluvias y tormentas, con posibilidad de acumulaciones rápidas de agua e inundaciones localizadas en calles y áreas con mal drenaje. Este riesgo es distinto del avance del agua de mar sobre las playas.
Corpus ChristiPosibilidad de lluvias fuertes y tormentas, además de condiciones adversas para actividades costeras y navegación en la región.
Victoria y sus alrededoresPosibilidad de aguaceros intensos y tormentas, con riesgo de inundaciones repentinas localizadas.

La evolución estará vinculada al paso de un sistema de tormentas y un frente frío. Detrás del frente se espera la entrada de aire más frío y vientos más fuertes del noreste sobre la costa entre la noche del domingo y el lunes.

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