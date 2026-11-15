Este domingo 15 de noviembre, las condiciones del tiempo podrían complicar los planes de quienes viven en la costa de Texas o tienen previsto visitarla; ya que se esperan tormentas, lluvias, vientos fuertes y oleaje peligroso, aunque los efectos variarán según la localidad. Ante este panorama, conviene mantenerse al tanto de los avisos meteorológicos; por tal motivo, te contamos en esta nota qué zonas podrían verse afectadas y cuáles son los riesgos previstos.

De Galveston a Corpus Christi: qué se espera del clima en la costa de Texas este domingo (Foto: Magnific)

LAS CONDICIONES EN EL GOLFO QUE AMENAZAN LA COSTA DE TEXAS

Para el domingo 15 de noviembre, se prevé que la costa de Texas enfrente lluvias y tormentas, vientos fuertes, oleaje elevado y corrientes de resaca peligrosas. También existe la posibilidad de inundaciones costeras menores, especialmente durante las mareas altas entre la noche del domingo y la mañana del lunes, publicó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de Houston/Galveston.

Cabe mencionar que el riego de que el agua de mar avance sobre sectores bajos de la costa y que las lluvias provoquen inundaciones repentinas tierra adentro, no afectan a las mismas zonas.

El NWS emitió un aviso por condiciones peligrosas en las playas que abarca la península de Matagorda, las playas del condado de Brazoria, la isla de Galveston y la península de Bolívar. Este dice los siguiente:

Alto riesgo de corrientes de resaca, capaces de arrastrar mar adentro incluso a nadadores experimentados.

Vientos fuertes y oleaje que empujarán el agua más arriba de lo habitual sobre la playa.

Posibles inundaciones costeras menores en sectores bajos desde la península de Bolívar hasta Surfside, alrededor de las mareas altas entre la noche del domingo y la mañana del lunes.

Por su parte, el pronóstico marino de Houston/Galveston también advierte que los vientos y el oleaje peligrosos podrían persistir hasta el martes e incluso el miércoles, aunque las condiciones comiencen a mejorar después del lunes.

LO QUE SE ESPERA DEL CLIMA EN TEXAS

Los principales riesgos de lluvia y condiciones marítimas se registrarán en la costa central y superior, con posibilidad de tormentas también en sectores del centro y sur de Texas, precisa Air Sports Net.

Ciudad o zona Principal riesgo previsto Galveston Corrientes de resaca peligrosas y oleaje elevado en las playas. También son posibles inundaciones costeras menores en sectores bajos durante las mareas altas entre la noche del domingo y la mañana del lunes. Surfside y playas del condado de Brazoria Condiciones peligrosas para nadar y posible entrada de agua de mar en zonas bajas. El aviso identifica el tramo desde la península de Bolívar hasta Surfside por el riesgo de inundación costera menor. Houston y su área metropolitana Lluvias y tormentas, con posibilidad de acumulaciones rápidas de agua e inundaciones localizadas en calles y áreas con mal drenaje. Este riesgo es distinto del avance del agua de mar sobre las playas. Corpus Christi Posibilidad de lluvias fuertes y tormentas, además de condiciones adversas para actividades costeras y navegación en la región. Victoria y sus alrededores Posibilidad de aguaceros intensos y tormentas, con riesgo de inundaciones repentinas localizadas.

La evolución estará vinculada al paso de un sistema de tormentas y un frente frío. Detrás del frente se espera la entrada de aire más frío y vientos más fuertes del noreste sobre la costa entre la noche del domingo y el lunes.