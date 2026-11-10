Proteger a quienes duermen en la calle y evitar que las tormentas paralicen la vida cotidiana son los objetivos de los preparativos de Nueva York para el invierno 2026-2027. Como parte de esa estrategia, el alcalde Zohran Mamdani anunció este lunes 9 de noviembre una inversión de US$25 millones destinada a ampliar Code Blue, mediante atención médica móvil, traslados hacia espacios seguros y nuevas alternativas de alojamiento durante episodios de frío peligroso. En paralelo, distintas agencias reforzarán la limpieza de nieve, atenderán fallas de calefacción y prepararán las clases remotas cuando resulte imposible abrir los planteles. El despliegue busca reducir complicaciones que afectan tanto a los residentes más vulnerables como a las familias que dependen del bus o del subway para llegar al trabajo y llevar a sus hijos a la escuela: desde cruces bloqueados por hielo hasta apartamentos sin agua caliente.

La partida financiará específicamente la expansión de Code Blue. Las mejoras en viviendas públicas, los equipos quitanieves y las intervenciones de otras dependencias corresponden a presupuestos separados dentro de la movilización municipal, cuyo alcance comprende Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island.

El alcalde Zohran Mamdani dio una conferencia de prensa para anunciar las medidas que se adoptarán durante el invierno (Foto: Oficina del Alcalde de Nueva York)

¿QUÉ FINANCIARÁN LOS US$25 MILLONES ANUNCIADOS POR MAMDANI?

La ampliación de Code Blue busca acercar asistencia a quienes permanecen a la intemperie, sin esperar a que soliciten ayuda o lleguen por sus propios medios a un refugio. El despliegue aumentará según la intensidad y duración de las condiciones meteorológicas.

Estas son las principales medidas anunciadas:

Incorporación de más de 300 trabajadores para localizar y asistir a personas sin hogar.

Despliegue de hasta 55 unidades móviles WARM de NYC Health + Hospitals, con atención médica y traslado hacia espacios protegidos.

Apertura de al menos tres hospitales como centros de calentamiento, con posibilidad de habilitar los 11 de la red durante las jornadas más severas.

Activación de ocho establecimientos de atención sin cita previa, cuatro nuevos puntos de resguardo y 20 autobuses acondicionados durante el nivel máximo del operativo.

Disponibilidad de más de 600 habitaciones individuales y dobles, equivalentes a 800 camas adicionales.

Contratación de profesionales de enfermería para acompañar las intervenciones en la vía pública.

Ampliación del horario nocturno de cuatro proveedores de servicios de jeringas, donde sus usuarios podrán protegerse de las bajas temperaturas.

Más recorridos por calles, estaciones del subway y parques

Las brigadas seguirán rutas peatonales y vehiculares que abarcarán el 75% de los lugares donde habitualmente permanecen residentes sin alojamiento. En vez de depender exclusivamente de listas de nombres, establecerán contacto con quienes encuentren durante sus recorridos.

Erin Dalton, comisionada del Departamento de Servicios Sociales, explicó que este enfoque se aplicó durante las operaciones Code Red del verano. Según el balance oficial, permitió contactar a 20 veces más personas y conseguir alojamiento para siete veces más individuos que los esfuerzos anteriores.

Las unidades WARM contarán con un enfermero registrado o un profesional de práctica avanzada. Además de brindar asistencia sanitaria, podrán trasladar a los pacientes hacia hospitales, centros de calentamiento u otras instalaciones seguras.

Si bien se ha pronosticado que este invierno no será tan frío por El Niño, de todas formas Nueva York tendrá días con nieve y frío extremo (Foto: AFP)

NUEVA YORK REFORZARÁ LA LIMPIEZA DE NIEVE EN CALLES Y PARADAS DE AUTOBÚS

El Departamento de Sanidad (DSNY) dispone de más de 2.200 vehículos convertibles en quitanieves, más de 700 esparcidores de sal, 47 equipos especializados para ciclovías protegidas y unos 7.000 trabajadores uniformados capacitados para las operaciones invernales.

Una novedad será la incorporación formal de las paradas de autobús, aceras y cruces peatonales a sus mapas internos. También ajustará los protocolos para ubicar maquinaria de contratistas antes y después de las tormentas, con especial atención al desplazamiento de adultos mayores y ciudadanos con discapacidad.

Medida Qué anunció la ciudad Nuevas rutas en Staten Island Ocho sectores adicionales para atender las zonas con mayores pendientes. Maquinaria para espacios peatonales Adquisición de 120 sopladoras destinadas a paradas de autobús y cruces. Cuchillas mejoradas Instalación de piezas de material compuesto en 678 quitanieves y esparcidores. Mantenimiento de la flota Puesta a punto de 705 distribuidores de sal, además de otros equipos. Reservas de materiales Disponibilidad de 500 millones de libras de sal. Personal adicional Más de 3.000 inscritos en el programa Emergency Snow Shoveler.

Para quien camina hasta el bus, cruza una avenida con un cochecito o utiliza silla de ruedas, despejar la calzada no basta. Por eso, el anuncio contempla espacios de circulación peatonal, aunque mantiene la responsabilidad de los propietarios sobre las aceras frente a sus inmuebles.

Nueva York priorizará la limpieza de paradas de autobús para que la población pueda desplazarse con normalidad durante los días con frío y nieve (Foto: AFP)

¿Qué aportarán otras agencias?

NYC DOT: incorporó US$2 millones en equipos pequeños y desplegará 76 camiones junto con personal de apoyo. Asimismo, estableció protocolos con JCDecaux y Citi Bike para despejar paradas e infraestructura de bicicletas compartidas.

NYC Public Schools: adquirió 10 vehículos todoterreno con quitanieves, 650 máquinas sopladoras y aproximadamente 3.000 palas, herramientas para romper hielo y otros implementos.

NYC Parks: prepara cerca de 400 unidades, distribuidas en 11 garajes, para limpiar más de 2.000 millas de caminos y senderos.

Departamento de Servicios Administrativos Municipales (DCAS): almacenará hasta seis meses de reservas de cloruro de calcio y sal de roca.

El programa Emergency Snow Shoveler permitirá contratar refuerzos cuando una tormenta requiera ayuda adicional. Sus más de 3.000 inscritos superan los pocos cientos registrados a la misma altura del año anterior.

¿QUÉ CAMBIARÁ SI UN APARTAMENTO SE QUEDA SIN CALEFACCIÓN?

Para los inquilinos de edificios privados, una modificación importante estará en el seguimiento de los reclamos. El Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda (HPD) anunció que responderá a cada denuncia identificada por falta de calefacción.

Hasta ahora, las quejas procedentes de distintos apartamentos de un inmueble podían agruparse y cerrarse cuando se resolvía la primera. El procedimiento actualizado pretende ofrecer una respuesta individual, aunque presentar un reporte no confirma automáticamente una infracción.

Si el propietario incumple, HPD podrá realizar reparaciones de emergencia y cobrarle los gastos. Ante problemas reiterados, su división de litigios tendrá la posibilidad de acudir al Tribunal de Vivienda, conocido como Housing Court, para solicitar órdenes judiciales y sanciones económicas cuando correspondan.

¿Qué temperaturas debe garantizar el propietario?

La temporada legal de calefacción, denominada heat season, comienza el 1 de octubre y termina el 31 de mayo. Durante ese período se aplican los siguientes mínimos:

Horario Condición exterior Temperatura mínima dentro del apartamento De 6 a. m. a 10 p. m. Menos de 55 °F 68 °F De 10 p. m. a 6 a. m. Sin importar el registro exterior 62 °F

Ante la falta de calefacción o agua caliente, corresponde avisar al dueño o a la administración. Si el problema continúa sin una respuesta oportuna, los afectados pueden presentar una queja al 311 y solicitar atención en español mediante un intérprete.

NYCHA REVISÓ SU INFRAESTRUCTURA DE CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE

La Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA) informó que efectuó mantenimiento preventivo, inspecciones y reparaciones en los siguientes sistemas:

Infraestructura de NYCHA Cantidad incluida en los trabajos Calderas 965 Sistemas de agua caliente 1.472 Redes de distribución de calefacción 1.507

Desde el invierno anterior, NYCHA destinó más de US$121 millones a mejoras térmicas en cuatro complejos habitacionales. Otros proyectos, valorizados en US$728 millones y distribuidos entre 20 conjuntos residenciales, se encuentran próximos a completarse durante esta temporada.

La entidad también reportó más de US$9,7 millones invertidos este año en reparaciones y reemplazos, además de US$6,4 millones comprometidos para intervenciones adicionales. Estas partidas son independientes del presupuesto asignado a Code Blue.

Como respaldo, dispone de 22 calderas móviles conectadas a distintos desarrollos habitacionales y otras cuatro listas para atender emergencias.

¿QUÉ AYUDAS HABRÁ PARA PAGAR LA CALEFACCIÓN Y LA ELECTRICIDAD?

El anuncio no establece un descuento automático para todos los hogares. La estrategia consiste en acercar a los residentes a programas existentes y facilitar la inscripción de quienes cumplan los requisitos.

La Oficina de Justicia Climática y Ambiental de la Alcaldía y la Unidad de Participación Pública recorrerán los cinco distritos para difundir esas opciones. Por su parte, HPD ayudará a solicitar el Home Energy Assistance Program (HEAP) a beneficiarios de sus subsidios de alquiler.

HEAP ofrece apoyo para afrontar costos de calefacción y contempla asistencia de emergencia en determinadas circunstancias, como el riesgo de quedarse sin combustible o sufrir un corte del servicio. La elegibilidad debe verificarse mediante los canales oficiales.

El portal municipal de asistencia energética reúne información sobre esta ayuda, descuentos de Con Edison y National Grid, así como alternativas para atender facturas pendientes. Puede encontrarse en nyc.gov/utility-advocacy.

Según la Alcaldía, el precio del combustible para calefacción aumentó cerca de un 70% durante el último año. Ese porcentaje no implica que todos los recibos de electricidad o gas hayan registrado una subida equivalente.

Preparativos ante posibles apagones

NYC Emergency Management coordinará con Con Edison, National Grid y PSEG-Long Island la respuesta ante interrupciones de electricidad y gas. También recibirá notificaciones presentadas por las compañías ante la Comisión de Servicios Públicos del estado para detectar posibles dificultades de suministro con anticipación.

Por separado, NYC Public Schools triplicó sus contratos de entrega de combustible para emergencias. DCAS supervisará la calidad y disponibilidad de las reservas en aproximadamente 5.500 instalaciones municipales.

¿HABRÁ CLASES REMOTAS SI UNA TORMENTA OBLIGA A CERRAR LAS ESCUELAS?

NYC Public Schools prepara a estudiantes, familias y directivos para pasar al aprendizaje remoto cuando una emergencia meteorológica impida la asistencia presencial. Se trata de una disposición preventiva, no de un cierre anunciado para una fecha determinada.

Los preparativos incluyen:

Distribución rápida de dispositivos electrónicos.

Tres pruebas de carga de las plataformas digitales durante el año escolar.

Una actividad de práctica durante el otoño para familiarizar al alumnado con esa modalidad.

El objetivo es mantener la continuidad educativa si resulta necesario suspender el acceso a los edificios. Cualquier cambio deberá seguirse mediante las comunicaciones oficiales del sistema escolar.

Dos estudiantes en un bus escolar de la ciudad de Nueva York en pleno invierno (Foto: AFP)

¿CÓMO RESPONDERÁN LA POLICÍA, LOS BOMBEROS Y LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA?

NYC Emergency Management coordinará los recursos según evolucionen las condiciones meteorológicas. Las principales agencias preparan estas acciones:

NYPD: desplegará grúas para retirar vehículos que bloqueen las calles, ayudar a conductores varados y mantener abiertas las rutas de los quitanieves.

FDNY: ajustará la dotación de guardia y ubicará unidades de gran altura en puntos estratégicos ante posibles inundaciones costeras.

NYC Parks: colaborará en la activación del Downed Tree Task Force, encargado de atender árboles y ramas caídos.

NYC Emergency Management: actualizará acuerdos de asistencia mutua para solicitar refuerzos durante episodios severos.

La Policía también apoyará el transporte de empleados que atienden a personas vulnerables y escoltará las operaciones del DSNY. Los avisos públicos se distribuirán, entre otros canales, mediante Notify NYC, que supera los 1,6 millones de suscriptores, según el balance municipal.

La red de servicios para adultos mayores ajustará las entregas de comidas a domicilio. Asimismo, coordinará verificaciones de bienestar antes, durante y después de las jornadas de tiempo extremo.

PREPARATIVOS EN RIKERS ISLAND Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

El Departamento de Corrección informó que completó mejoras de calefacción en Rikers Island para el invierno 2026-2027. Los trabajos abarcaron el reemplazo de casi 80 secciones de equipos, la reparación de decenas de fugas y la recuperación de iluminación, bombas y ventilación en los túneles de vapor.

Además, se efectuarán lecturas diarias de temperatura y se proporcionó ropa más abrigada a las personas bajo custodia.

El Departamento de Edificios está contactando a más de 40.000 profesionales de la construcción para reforzar los preparativos en sus instalaciones. Las indicaciones comprenden asegurar estructuras temporales, verificar que la calefacción provisional cumpla los códigos municipales y organizar la retirada de nieve y hielo.

SEIS MEDIDAS PARA PREPARARSE ANTES DE LA PRIMERA TORMENTA

Las autoridades difundieron las siguientes recomendaciones para residentes y propietarios:

Recomendación Qué hacer Recibir alertas Enviar NOTIFYNYC al 692-692 o descargar la aplicación del servicio. Reportar falta de calefacción Avisar al propietario y recurrir al 311 si no existe una respuesta oportuna. Consultar asistencia energética Revisar programas y requisitos en nyc.gov/utility-advocacy. Prevenir incendios Seguir los consejos del FDNY disponibles en FDNYSmart.org. Despejar aceras Los dueños deben habilitar una franja de cuatro pies de ancho para peatones, sillas de ruedas y cochecitos. Proteger tuberías Preparar las conexiones y los medidores de agua frente al riesgo de congelamiento.

¿QUÉ DIJO MAMDANI SOBRE LA PREPARACIÓN DE NUEVA YORK?

Al presentar las medidas, el alcalde sostuvo que la protección debe comenzar antes de la primera tormenta, mediante personal capacitado, equipamiento disponible y protocolos actualizados.

“Ningún neoyorquino debería enfrentar los peligros del invierno solo, y ninguna parte de nuestra ciudad debería quedar desatendida”, expresó Mamdani, según la traducción al español de su declaración oficial.

Christina Farrell, comisionada de NYC Emergency Management, explicó que durante 2026 las agencias colaboraron con organizaciones sin fines de lucro, funcionarios electos y otros participantes para revisar los planes estacionales. Ese trabajo incorporó las lecciones de las temperaturas extremas y nevadas registradas a principios de año.

Dalton, la comisionada del DSS, destacó, por su parte, que Code Blue utilizará un mapa de calles, estaciones del subway y parques para localizar a quienes necesitan asistencia. El propósito es acercar atención y transporte a las personas con mayores dificultades para llegar a un lugar seguro.