El paso de un frente frío por Florida provocará lluvias, vientos y una bajada de las temperaturas, aunque sus efectos variarán según la región. Algunas zonas registrarán amaneceres más fríos, mientras que en otras el descenso será menos pronunciado. Por eso, el pronóstico local será clave para conocer qué condiciones se esperan durante los próximos días. Con esta primera entrada importante de aire frío de la temporada, el estado se prepara para un cambio de tiempo de cara al fin de semana. A continuación, te contamos cómo estará el clima del jueves 12 al domingo 15 de noviembre.

Florida se prepara para un cambio de tiempo que llegará de forma gradual(Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Perplexity)

FLORIDA SE PREPARA PARA UN DESCENSO DE TEMPERATURAS

Entre el jueves 12 y el domingo 15 de noviembre de 2026, Florida tendrá un cambio marcado de tiempo con la llegada de un frente frío que avanzará de norte a sur trayendo a su paso algunas lluvias, vientos del noroeste y un descenso de las temperaturas más notable desde el viernes.

El frío será más intenso en el Panhandle y el norte; el centro tendrá madrugadas frescas y el sur registrará un descenso más moderado, se lee en el Análisis del pronóstico del área emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de Melbourne, Florida.

A continuación, te mostramos una tabla para indicarte cómo cambiará el tiempo cada día:

Día Temperaturas y evolución Lluvias y vientos Jueves 12 Será una jornada de transición. El frente avanzará hacia la península entre el final del día y la noche; el enfriamiento llegará primero al norte. Como referencia, Jacksonville prevé una máxima de 76 °F y una mínima nocturna de 52 °F. Se esperan chubascos dispersos, principalmente entre el jueves y la noche del jueves. El viento irá girando al noroeste y aumentará tras el paso del frente. Viernes 13 El descenso será más evidente. En el norte, las máximas podrían situarse entre 10 °F y 15 °F por debajo de lo habitual. Jacksonville anuncia unos 64 °F de máxima; Palm Beach, alrededor de 75 °F. Mejorará el tiempo desde el norte y el centro, aunque el sur podría conservar lluvias durante parte del día. En el centro-este, el NWS prevé ráfagas del noroeste de 15 a 25 mph. Sábado 14 Amanecerá frío, especialmente en el norte y el interior. Algunas zonas del extremo noroeste podrían bajar a los 38 °F–39 °F. Jacksonville tendrá una máxima cercana a 61 °F y Palm Beach, unos 70 °F. Predominará el tiempo seco y soleado. El viento hará que la sensación térmica sea inferior a la temperatura real, sobre todo en el norte y parte del centro. Domingo 15 Podría producirse la madrugada más fría en buena parte del Panhandle, con valores cercanos a 38 °F–39 °F. Tampa Bay y Orlando podrían amanecer con temperaturas en los 40 °F. Por la tarde comenzaría una recuperación en algunas zonas. Se mantendría el ambiente mayormente seco. Si el viento se debilita y el cielo permanece despejado, aumentaría la posibilidad de escarcha localizada en el interior del norte.

Cabe recordar que estas cifras son pronósticos y pueden ajustarse.

LAS TEMPERATURAS QUE SE ESPERAN POR REGIÓN

Panhandle y norte de Florida

Será la región con el enfriamiento más intenso. El NWS de Tallahassee prevé para el fin de semana máximas desde aproximadamente 58 °F hasta 65 °F (entre 14 °C y 18 °C) y mínimas entre unos 35 °F y 42 °F (entre 2 °C y 6 °C). Las zonas interiores y rurales tendrán más posibilidades de registrar los valores bajos.

La escarcha sería localizada, especialmente al norte de la interestatal 10 y durante la madrugada del domingo, publica Tallahassee.

Centro: Orlando, Tampa Bay y alrededores

En el centro se esperan mínimas en los 40 °F (aproximadamente entre 4 °C y 9 °C) en parte del fin de semana. En Tampa Bay, las máximas estarán generalmente entre los 60 °F y 70 °F (entre 16 °C y 26 °C), con diferencias entre la costa y el interior. La Nature Coast podría registrar valores por debajo de 40 °F en algunos puntos, precisa Florida Today.

Desde el área de Orlando hacia el norte, la sensación térmica podría caer a 40 °F–45 °F (4 y 7 °C) el sábado y el domingo por la mañana. Algunas localidades interiores próximas o al noroeste de la I-4 tienen una probabilidad de registrar sensaciones térmicas inferiores a 40 °F.

Sur: Palm Beach, Miami-Dade y suroeste

El sur no tendrá el mismo frío que el Panhandle. Los pronósticos regionales apuntan a mínimas generalmente en los 50 °F (entre 10 °C y 15 °C), aunque la costa atlántica inmediata podría mantenerse cerca de los 60 °F (16 °C). El interior y los alrededores del lago Okeechobee se enfriarán más que las zonas costeras.

Palm Beach ofrece una referencia concreta: máxima de 75 °F (24 °C) el viernes, unos 70 °F (21 °C) el sábado y recuperación hacia 75 °F el domingo. La noche del sábado podría bajar a unos 57 °F (14 °C), señala Palm Beach Post.

“Es esa época del año en la que el aire frío se acumula más al norte y luego la corriente en chorro desciende y lo empuja hacia el sur. En realidad, no hace un frío peligroso en este momento. Es simplemente el clima fresco y agradable que tenemos en otoño”, explicó Parks Camp, meteorólogo de la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Tallahassee.

¿CUÁL SERÁ EL DÍA MÁS FRÍO?

El meteorólogo de AccuWeather, Nicholas Arman, señaló que el domingo será el día más frío de esta temporada.

“[La mañana del domingo 15 de diciembre] probablemente será el día más frío, con temperaturas que bajarán a alrededor de 30 °F en gran parte del Panhandle, y en lugares como Tampa Bay y Orlando hasta los 40 grados. En el sur de Florida probablemente se mantendrán en los 50 grados Fahrenheit o más”, informó Florida Today.

¿SE REGISTRARÁN LLUVIAS FUERTES O VIENTOS PELIGROSOS?

Existe la probabilidad de lluvias dispersas, aunque hay incertidumbre sobre la rapidez con la que el frente frío abandonará el sur de Florida.

Lo que se pronostica es que, tras el frente, los vientos serán principalmente del noroeste. WUSF señala velocidades generales de 5 a 10 mph (de 8 a16 km/h) y ráfagas de hasta 20 mph (32 km/h) el jueves y el viernes. El pronóstico del NWS para el centro-este contempla ráfagas de hasta 25 mph (40 km/h). No son cifras uniformes para todo el estado.

El principal impacto será la combinación de temperaturas más bajas y viento durante las primeras horas del fin de semana. En algunos lugares, la noche del viernes al sábado podría sentirse más fría por el viento, aunque el termómetro marque su valor más bajo el domingo.