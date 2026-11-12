La llegada de aire frío mantendrá temperaturas bajas en varias regiones de Estados Unidos este sábado 14 y domingo 15 de noviembre. Durante las noches y las primeras horas de la mañana, los termómetros podrían descender de los 32 °F en algunas localidades, aunque el panorama será diferente en cada zona. Las posibles heladas no se concentrarían únicamente en el norte, sino que también podrían alcanzar sectores del sur. Si planeas salir este fin de semana, revisa el pronóstico local. A continuación, te detallamos qué estados y ciudades podrían registrar estas condiciones y qué mínimas se esperan.

Las madrugadas del 14 y 15 de noviembre podrían traer heladas a distintas zonas del país (Foto referencial: Creative Touch Imaging Ltd./NurPhoto vía Getty Images)

LOS ESTADOS Y LAS CIUDADES QUE ESPERAN TEMPERATURAS DE CONGELACIÓN

Para el fin de semana del 14 y 15 de noviembre, los pronósticos anticipan temperaturas inferiores a 32 °F en sectores de las Llanuras Centrales, los Grandes Lagos, el valle del Ohio y el sur de Estados Unidos. Entre las ciudades mencionadas están Omaha, Kansas City, Chicago, Detroit, Louisville, Indianápolis y Roanoke. Se trata principalmente de mínimas nocturnas y de madrugada, no de temperaturas bajo cero durante todo el día, publicó USA Today.

Estados y ciudades con previsión de temperaturas heladas

La siguiente tabla reúne los lugares donde podrían registrarse temperaturas mínimas:

Estado Ciudades o zonas señaladas ¿Qué anticipa el pronóstico? Nebraska Omaha Figura entre las ciudades con previsión de heladas durante la entrada de aire frío. En las Llanuras Centrales, las mínimas podrían situarse aproximadamente entre 24 y 29 °F (entre −4 y −2 °C); ese rango es regional, no una mínima específica para Omaha. Misuri Kansas City Incluida entre las ciudades con riesgo de temperaturas de congelación durante el episodio. Illinois Chicago Se encuentra entre las principales ciudades señaladas por el pronóstico de heladas del fin de semana. Michigan Detroit Incluida en la zona afectada por el descenso térmico. En algunos sectores de los Grandes Lagos, las mínimas podrían bajar de 20 °F (aproximadamente −7 °C), aunque ese valor no se atribuye específicamente a Detroit. Indiana Indianápolis Figura entre las ciudades donde se prevén condiciones de congelación. Kentucky Louisville Incluida entre las ciudades expuestas a las primeras heladas del episodio. Virginia Roanoke Mencionada entre las ciudades con previsión de temperaturas de congelación. Misisipi Oxford, Starkville, Greenwood, Philadelphia y Meridian El pronóstico local ofrece mínimas concretas inferiores a 32 °F para varias de estas ciudades el sábado y, en algunos casos, también el domingo.

Mínimas específicas para ciudades de Misisipi

Los valores que presentamos a continuación corresponden a un pronóstico publicado el 9 de noviembre en Detroit Free Press, por lo que se trata de estimaciones sujetas a actualización.

Ciudad Sábado 14, por la mañana Domingo 15, por la mañana Oxford 30 °F (−1.1 °C) 33 °F (0.6 °C) Starkville 30 °F (−1.1 °C) 31 °F (−0.6 °C) Greenwood 30 °F (−1.1 °C) 33 °F (0.6 °C) Philadelphia 28 °F (−2.2 °C) 29 °F (−1.7 °C) Meridian 30 °F (−1.1 °C) 30 °F (−1.1 °C)

Las cinco ciudades tienen al menos una madrugada con mínima prevista por debajo de 32 °F; Philadelphia, Starkville y Meridian aparecen bajo ese umbral ambos días.

Otros estados donde podría alcanzarse o superarse el umbral de congelación

En las siguientes zonas existe la posibilidad de heladas o de valores cercanos o inferiores a 32 °F:

Tennessee: Nashville y Knoxville podrían acercarse o bajar del punto de congelación desde la noche del viernes 13 de noviembre, según un informe de AccuWeather del 8 de noviembre.

Nashville y Knoxville podrían acercarse o bajar del punto de congelación desde la noche del viernes 13 de noviembre, según un informe de AccuWeather del 8 de noviembre. Alabama: Huntsville aparece entre las ciudades con posibilidad de temperaturas cercanas o inferiores a 32 °F. También se vigilan áreas interiores del sur del estado, aproximadamente a lo largo y al norte de la carretera US 84, señala The Sacramento Bee.

Huntsville aparece entre las ciudades con posibilidad de temperaturas cercanas o inferiores a 32 °F. También se vigilan áreas interiores del sur del estado, aproximadamente a lo largo y al norte de la carretera US 84, señala The Sacramento Bee. Georgia: el riesgo incluye los suburbios del norte de Atlanta y sectores del suroeste del estado; en estos últimos es posible una helada ligera durante la noche del sábado 14

el riesgo incluye los suburbios del norte de Atlanta y sectores del suroeste del estado; en estos últimos es posible una helada ligera durante la noche del sábado 14 Luisiana: algunas localidades interiores del sureste podrían alcanzar el punto de congelación el sábado por la mañana.

algunas localidades interiores del sureste podrían alcanzar el punto de congelación el sábado por la mañana. Texas y las Carolinas: el pronóstico regional contempla mínimas de entre 30 y 35 °F desde el noreste de Texas y hacia el corredor de la I-95 en las Carolinas, con localidades más frías que podrían caer a los 20 y tantos °F, indica The Charlotte Observer.

¿Florida también tendrá temperaturas bajo cero?

El pronóstico sitúa a Tallahassee en 35 °F y a Pensacola en 39 °F el sábado; mientras que Jacksonville, Orlando y Miami permanecerían más cálidas. Puede aparecer escarcha localizada en puntos fríos del norte del estado, pero eso no equivale a un pronóstico general de temperaturas del aire inferiores a 32 °F, publicó Courier Journal.