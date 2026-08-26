Este jueves 27 y viernes 28 de agosto, Estados Unidos contará con uno de los fenómenos astronómicos más esperados del mes. No te pierdas lo que será el eclipse lunar parcial o también conocida como la famosa Luna de Sangre, que podrás observarla desde Texas. Por esta razón, aquí te dejaré con la guía completa para que puedas verlo en dicho estado, con la hora exacta de inicio y cómo puedes observarla desde los mejores lugares de Texas .

ESTADOS UNIDOS, 27/08/2026.- El máximo del eclipse ocurrirá a distintas horas locales en Estados Unidos: será de noche en California, mientras que en Florida y Nueva York llegará poco después de la medianoche. FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿A qué hora ver el eclipse lunar parcial del 28 de agosto en Texas?

En Texas, Estados Unidos, el eclipse lunar parcial del 28 de agosto de 2026 comenzará la noche del jueves 27 de agosto. La fase penumbral iniciará a las 8:23 p. m. (CDT), mientras que la fase parcial —cuando la sombra de la Tierra comenzará a cubrir directamente la Luna— empezará a las 9:33 p. m.

El máximo del eclipse será a las 11:12 p. m. del jueves 27 de agosto, momento en que aproximadamente el 93,9 % de la Luna estará dentro de la sombra terrestre en Texas. La fase parcial terminará a las 12:13 a. m. del viernes 28, y todo el fenómeno, incluida la fase penumbral, concluirá a las 2:01 a. m.

¿Cómo ver la Luna de Sangre del 28 de agosto en Texas?

Para ver el eclipse lunar parcial del 27 al 28 de agosto de 2026 en Texas, no necesitas telescopio ni protección especial: el eclipse lunar puede observarse directamente a simple vista. Los binoculares o un telescopio pequeño pueden ayudarte a apreciar mejor el avance de la sombra sobre la Luna. El máximo del eclipse ocurrirá alrededor de las 11:12 p. m. CDT del 27 de agosto, por lo que conviene estar instalado con anticipación.

Además, aquí te dejaré con la lista de los 5 mejores lugares para que puedas observar este fenómeno astronómico.

Lugar Ubicación ¿Por qué elegirlo? Parque nacional Big Bend Oeste de Texas La mejor opción general por sus cielos excepcionalmente oscuros y mínima contaminación lumínica. Observatorio McDonald Fort Davis Ideal para aficionados a la astronomía; se encuentra en una de las regiones con mejores condiciones de cielo oscuro de Texas. Big Bend Observatory Terlingua Excelente alternativa cerca de Big Bend para observar y fotografiar el eclipse bajo cielos oscuros. Enchanted Rock State Natural Area Fredericksburg Un punto muy atractivo del centro de Texas, con amplios espacios y buenas vistas del cielo. Copper Breaks State Park Quanah Otra excelente opción para alejarse de las grandes ciudades y disfrutar de cielos nocturnos oscuros.