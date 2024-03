Hay un mito que siempre circula en torno a los hombres exitosos en los negocios, pues se cree que estos dejan de lado el amor para solo enfocarse en sus empresas y en hacer más dinero. Estoy segura que esto no aplica en todos los casos y más de uno sueña con formar una familia o es justamente esta el pilar de su entusiasmo para seguir creciendo. Si este año te mentalizaste en que ya es momento de dar el siguiente paso en tu relación y entregar el anillo de compromiso a tu pareja, pero sientes que no eres tan bueno organizando tus ideas y temes cometer algún error al expresar tus sentimientos, hoy vengo a ayudarte en el marco del Día Nacional de la Propuesta de Matrimonio (National Proposal Day) que se celebra el 20 de marzo en Estados Unidos. Para esto he preparado una lista de 60 frases para pedir matrimonio que de todas maneras te salvarán.

Frases para pedir matrimonio

Si no quieres caer en la típica pregunta y buscas una manera más original de hacerlo, aquí te dejo unas frases para proponer matrimonio que hará que tu pareja grite “sí” de emoción.

Te amo y quiero poder pasar mi vida entera contigo, ¿aceptas?

No puedo imaginarme una vida sin que tú estés a mi lado, sin regalarte mi amor cada día.

¿Me harías el honor de unirte en matrimonio conmigo?

Quiero compartir contigo cada día, cada aventura, cada sueño. Quiero que seas mi compañera, mi amante, mi amiga y el amor más grande de mi vida. ¿Te quieres casar conmigo?

Cada mañana al despertar lo primero que quiero es ver es a ti y lo último que quiero hacer antes de cerrar los ojos es tenerte en mis brazos. Y quiero hacer esto el resto de mi vida, ¿aceptas?

Es simple lo que quiero decirte. He decidido pasar el resto de mi vida a tu lado, la firma de esa decisión es este anillo… ¿Aceptas mi propuesta?

Quiero que nuestras vidas se hagan una sola. ¿Quisieras casarte conmigo?

Hay muchas maneras de ser feliz, pero ninguna manera se compara a la felicidad que encuentro a tu lado. ¿Comenzamos a planear la boda?

Tomaste mi mano y me enseñaste lo más bonito del amor, ¿aceptas este anillo y caminamos hacia el altar?

Me harías el hombre más feliz del mundo si aceptas ser mi esposa.

No cabe duda que desde que estamos juntos, la vida resulta ser más bonita. ¿Aceptas mi propuesta para casarnos?

Gracias por formar parte de mi vida, gracias por enseñarme que amar tiene muchos significados a tu lado. Y por ello solo me veo contigo de la mano. ¿Aceptas pasar tu vida a mi lado?

Si me dices que sí, prometo que estaré contigo para toda la vida. ¿Aceptas este anillo de compromiso?

Lo que tengo que decirte es simple. He decidido pasar el resto de mi vida a tu lado, y este anillo simboliza este deseo…

Nuestro amor es como una obra de arte, que continuaremos creando juntos para siempre si aceptas casarte conmigo.

Dicen que cuando conoces al amor de tu vida, el tiempo se detiene… Y es verdad. Lo que no cuentan es que cuando zuelve a empezar, se mueve aún más rápido, para recuperar el tiempo perdido. ¿Quieres hacerlo juntos?

El corazón necesita un segundo corazón. La alegría compartida es una alegría doble, y quiero compartirla contigo cada mañana por el resto de mi vida. ¿Aceptas?

Eres el amor de mi vida y no imagino un solo segundo de mi existencia sin ti a mi lado. ¿Aceptas ser mi esposa?

Cásate conmigo, mi corazón sabe que tú eres el amor de mi vida.

El destino te cruzo en mi camino y hoy solo pienso en que sigamos caminando juntos. Por eso tengo este anillo esperando que aceptes mi propuesta, ¿dices que sí?

Quiero compartir contigo todos los instantes de mi vida, ¿aceptas?

Prometo amarte todos los días de mi vida. Si aceptas casarte conmigo, prometo que nuestro amor crecerá día con día.

Quiero que nuestra vida esté llena de aventuras, de amor y de sueños. Pero lo que más quiero es que todo eso lo vivamos juntos.

¿Y si nos casamos y empezamos nuestro “vivieron felices por siempre”?

Te amo y quiero verte caminando hacia el altar. ¿Aceptas que nos casemos?

El “para toda la vida” suena a una aventura de las grandes. ¿Lo hacemos juntos? ¡Cásate conmigo!

En mi vida muchas personas me hablaron sobre el amor verdadero, pero no fue hasta que te encontré cuando entendí el significado de tenerlo. ¿Aceptas ser mi esposa?/¿Aceptas ser mi esposo?

¿Y si empezamos nuestro “para toda la vida”? Cásate conmigo

FRASES | Aquí tenemos las mejores frases para pedir matrimonio a tu pareja.

Frases románticas para pedir matrimonio

“Despertarme a tu lado, me llena de energía, me da vida y me hace sentir que cada día puede ser una aventura. ¿Quieres que comencemos a vivir una nueva aventura juntos/as?”.

“Sabes que me encantan las pequeñas cosas. Puede que me enfade a diario porque inundas el baño cuando te lavas los dientes, pero, aunque me cueste reconocerlo, me vuelvo loca/o escuchándote canturrear la última de Beyoncé. Y esto lo quiero seguir viendo cada día de mi vida”.

“No soy nada especial, de esto estoy seguro/a. Soy una persona común, con pensamientos comunes y he llevado una vida en común. No hay monumentos dedicados a mí y mi nombre pronto será olvidado. Pero te quiero con todo mi corazón y toda mi alma. Así que, ¿quieres casarte conmigo?”.

“Puede haber muchas maneras de ser feliz, pero ninguna tan satisfactoria como la felicidad que encuentro a tu lado. ¿Quieres ser mi marido/mujer?”.

“Hoy quiero darte un regalo. Quiero regalarte mi corazón, mi sonrisa y mi paz interior. Quiero regalarte mis sueños y construir una vida juntos. ¿Te quieres casar conmigo para construir nuestros sueños de la mano?”.

“Cuando un pingüino conoce a su pareja lo hace para toda la vida. Así que quiero preguntarte… ¿Quieres ser mi pingüino?”.

“Tú me has enseñado a vivir cada día como si fuese el último y a no tener miedo a soñar con un futuro mejor. Me has ayudado a cambiar mi mundo y a descubrir una realidad alegre y una vida llena de colores. ¿Te casas conmigo?”.

“Creo que los lugares en los que he estado y las fotos que he hecho durante mi vida me han estado conduciendo hacia ti. ¿Quieres que emprendamos un nuevo viaje juntos?”.

“Sin ti las emociones de hoy no serían más que la piel muerta de las de ayer. ¿Quieres que nos emocionemos juntos cada día?”.

“Dicen que cuando conoces al amor de tu vida, el tiempo se para… Y es verdad. Lo que no dicen es que, cuando vuelve a ponerse en marcha, se mueve aún más rápidamente para recuperar el tiempo perdido. ¿Quieres que lo hagamos juntos?”.

Frases formales para pedir matrimonio

Deseo despertar en las mañanas contigo por el resto de mi vida, ¿te quieres casar conmigo?

A lo largo de toda mi existencia he esperado por este momento y creo estar listo para dar el siguiente paso, mi vida. ¿Te casas conmigo?

Lo que más deseo en el mundo es hacerte feliz y compartir mi vida contigo, ¿te casarías conmigo?

La felicidad la encuentro cuando estoy a tu lado y quiero que esto sea así por el resto de mis días. ¿Te casas conmigo?

Te conozco muy bien, sé cómo hacerte feliz. En todo el mundo no podría encontrar a una mujer tan especial como tú. ¿Quieres que te haga feliz siempre? ¿Te casarías conmigo?

Llegó el momento de unirnos para el resto de la vida, vamos a casarnos.

Cuando estoy entre tus brazos, me siento segura. Cuando me pierdo en tu mirada, me queda claro que no hay mejor hombre que tú para mí. Estar juntos ha sido una verdadera bendición de Dios. Amor, ¿me harías el honor de ser mi esposo?

Te quiero, no solo por quién eres, sino por quién soy cuando estoy contigo, ¿quieres casarte conmigo?

Puede haber muchas maneras de ser feliz, pero ninguna se compara con la felicidad que encuentro a tu lado. ¿Quieres ser mi marido?

Te he esperado toda mi vida y ahora que estás aquí, no quiero perder la oportunidad de dar el gran paso contigo y casarnos.

Sé que esto te puede sonar divertido o quizá pienses que te gasto una broma. Pero necesito decirte cuánto te amo y que deseo compartir mi vida contigo, para siempre.

Te miro y sé que nunca voy a sentir esto por nadie más. Te miro y sé que me encantaría casarme contigo.

Me encantas, amor. ¿Lo entiendes o te lo explico en el altar? ¡Casémonos!

Tal vez te parezca exagerado, pero desde la primera cita sabía que serías el amor de mi vida. ¿Quieres casarte conmigo?

No puedo imaginarme una vida sin ti a mi lado, sin regalarte mi amor cada día. ¿Quieres unirte en matrimonio conmigo?

FRASES | Pídele a tu pareja matrimonio de la forma más romántica. ¡Inspírate en estas ideas!

Frases de películas y libros para pedir matrimonio

«Por amor siempre se hacen grandes locuras». Hércules

«Te amo mucho, probablemente más de lo que nadie podría amar a otra persona». 50 primeras citas

«Eran un millón de pequeñas cosas que, cuando las sumabas todas, significaban que debíamos estar juntos... ¡Y yo lo sabía!». Sintonía de amor.

«Una vida sin amor no es una vida en absoluto». La Cenicienta

«Me encanta que después de pasar el día contigo, todavía puedo oler tu perfume en mi ropa. Y me encanta que seas la última persona con la que quiero hablar antes de irme a dormir por la noche. Y no es porque me sienta solo, y no es porque sea Nochevieja. Vine aquí, esta noche, porque cuando te das cuenta de que quieres pasar el resto de tu vida con alguien, quieres que el resto de tu vida comience lo antes posible». Cuando Harry conoció a Sally

«Estoy loco por ti: no puedo unir dos ideas sin que tú te interpongas entre ellas. Ya no puedo pensar en nada diferente a ti. A pesar de mí, mi imaginación me lleva a pensar en ti. Te agarro, te beso, te acaricio, mil de las más amorosas caricias se apoderan de mí». Honore de Balzac

«Prometo amarte con ferocidad en todas tus formas, ahora y para siempre. Prometo nunca olvidar que este es un amor único en la vida. Y saber siempre en lo más profundo de mi alma, que no importa qué desafíos puedan separarnos, siempre encontraremos el camino de regreso el uno al otro». Votos de amor

«Por ese amor, cruzaré los infinitos abismos que nos separan; del mar los hirvientes remolinos; como un salteador, yo me arrojaré al camino y atropellaré por todo lo que pueda desunirnos; obstáculos venceré; desafiaré peligros; con razón o sin razón, sin miedo a premio o castigo». Jane Eyre de Charlotte Brontë

«Que nunca robes, mientas o engañes, pero si debes robar, entonces roba mis penas. Y si debes mentir, acuéstate conmigo todas las noches de mi vida. Y si debes engañar, entonces, por favor, engaña a la muerte porque yo no podría. No viviré un día sin ti». Propuesta de año bisiesto

«Supongo que, cuando eres joven, simplemente crees que habrá muchas personas con las que conectarás. Más adelante en la vida, te das cuenta de que solo sucede unas pocas veces». Realmente amor

«No planeé enamorarme de ti, y dudo que tú planearas enamorarte de mí. Pero una vez que nos conocimos, quedó claro que ninguno de los dos podía controlar lo que nos estaba pasando». Diario de una pasión

«Si sus sentimientos siguen siendo los mismos, dígamelo, mi afecto y mis deseos no han cambiado, pero una sola palabra suya me hará silenciar para siempre. Sin embargo, si sus sentimientos han cambiado, debo decirle que ha embrujado usted mi cuerpo y mi alma, y que la amo, la amo y la amo y que ya nada podrá separarme de usted». - Orgullo y prejuicio de Jane Austen

¿Qué es el National Proposal Day?

Según explican desde la página Days ofthe year, “el Día Nacional de la Propuesta fue fundado por John Michael O’Loughlin, quien inicialmente creó la festividad después de ver a su prima, que esperó durante años a que su novio le propusiera matrimonio, y finalmente tuvo que seguir adelante con su vida porque él nunca llegó a proponerle matrimonio. O’Loughlin diseñó esta festividad para recordarle a la gente la posibilidad de proponer matrimonio antes de que la vida pase y sea demasiado tarde”.