Elige una de estas 50 tarjetas por el 14 de febrero 2026 y festeja un ¡Feliz San Valentín!, con una de estas imágenes llenas de mensajes de amor. (Foto: Pinterest)
Toca celebrar una de las festividades más especiales del año: San Valentín. Este sábado 14 de febrero se vive una fecha importante en el calendario occidental, con el Día del Amor y la Amistad, un día en el que la pasas junto a esa persona importante en tu vida, para llenarla de amor, cariño y hacerle saber por qué es valioso o valiosa par que permanezca a tu lado. Por esta razón, aquí te dejo con 50 ideas de tarjetas para celebrar un ¡Feliz 14 de febrero 2026!, con imágenes del Día de San Valentín.

50 Tarjetas de ¡Feliz 14 de Febrero 2026! - Imágenes de San Valentín

  • Mi promesa: amarte cada día más.
  • Eres mi presente y mi futuro.
  • Nuestro amor es mi mayor bendición.
  • En este nuevo año, sigo apostando por nosotros.
  • Cada 14 de febrero me enamoro más.
  • Nuestro amor supera cualquier reto.
  • Sigamos escribiendo nuestra historia.
  • Amor que inspira, amor que transforma.
  • Que este día esté lleno de amor para ti 💕
  • Solo paso a recordarte lo importante que eres en mi vida.
  • ¡Feliz día! Que nunca nos falten risas ni abrazos.
  • Gracias por tu amistad incondicional.
  • ¡Celebremos nuestra hermosa amistad!
  • Contigo aprendí lo que es el cariño verdadero.
  • Feliz día, persona maravillosa 💫
  • La distancia no impide celebrar nuestra amistad.
  • Que tu día esté lleno de detalles bonitos.
  • Siempre agradecido/a por tenerte.
  • Un mensajito para decirte: te quiero.
  • Hoy más que nunca, gracias por tu amistad.
  • La amistad es amor eterno.
  • Eres mi persona favorita.
  • Amor que suma, amistad que abraza.
  • Hoy celebro tenerte en mi vida.
  • Contigo aprendí que el amor es paciencia y alegría.
  • No imagino mi vida sin ti.
  • Eres mi mejor decisión.
  • Amar es caminar juntos, y contigo quiero siempre.
  • Amistades como la tuya no se encuentran todos los días.
  • Siempre puedo contar contigo.
  • Eres parte de mi familia elegida.
  • Gracias por tantas risas compartidas.
  • Gracias por tu lealtad.
  • Eres mi persona favorita para reír.
  • Contigo todo es más divertido.
  • Que nunca falten nuestras charlas interminables.
SOBRE EL AUTOR

Piero Hatto es un periodista y analista SEO del Diario El Comercio, con más de 8 años de experiencia en medios como Depor, Deporte Total, y Willax TV. Especializado en la creación de contenido en español e inglés sobre deportes, política, ciencia, tecnología y actualidad, para audiencias como México, Estados Unidos, España.

