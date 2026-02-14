El 14 de febrero se celebra San Valentín en gran parte del mundo y, aunque suele asociarse sobre todo con las parejas, también es una fecha perfecta para dedicar palabras de cariño y gratitud a esos amigos que siempre están contigo en los buenos y malos momentos. Por eso, aquí te comparto una selección de 300 frases para el Día del Amor y la Amistad, ideales para enviar a las personas más importantes de tu vida por WhatsApp, Facebook, Instagram u otras redes sociales.

La amistad es una relación afectiva entre dos o más personas unidas por una afinidad especial que puede surgir en el trabajo, la escuela, los videojuegos, las redes sociales o los deportes. Es un vínculo construido sobre valores y principios como la lealtad, el compromiso, el apoyo y la sinceridad.

Amar es mirarte y sentir el mundo detenerse. | Crédito: canva.com / Composición Gestión Mix

Entre amigos no hay máscaras que oculten nuestro verdadero ser. Cada uno se muestra tal cual es, sin pena ni miedo a ser juzgado. Son quienes se quedan a tu lado a pesar de las circunstancias y quienes te dan los mejores consejos pensando siempre en tu bienestar.

Sin embargo, aunque son fundamentales en nuestro día a día, muchas veces nos cuesta encontrar las palabras adecuadas para expresarles cuánto los valoramos. Para eso están estas frases cortas, bonitas y originales: una ayuda extra para sacar una sonrisa a tu mejor amigo o amiga este 14 de febrero.

Frases de amor y amistad cortas de grandes pensadores de la humanidad

1. “Entre los individuos, la amistad nunca viene dada, sino que debe conquistarse indefinidamente” (Simone de Beauvoir).

2. “La paz verdadera no es únicamente el equilibrio de potencias, sino esa gran alegría de vivir en la amistad” (G. Jules Berger de Xivrey).

3. “No podemos saber el momento preciso en que se forma la amistad. Como una última gota hace derramar el vaso, así un acto bondadoso de una sucesión hace que el corazón se desborde” (James Boswell).

"Un amigo es alguien quien nos conoce pero nos ama de todas formas" - FR. Jerome Cummings (Foto: Canva.com / Noé Yactayo)

4. “La amistad que no exige nada ni se queja nunca es casi siempre una amistad débil” (Mme. D’Arconville).

5. “Un amigo es alguien quien nos conoce pero nos ama de todas formas” (Fr. Jerome Cummings).

6. “Sustituir el amor propio por el amor a los demás es cambiar el tirano insufrible por un buen amigo” (Concepción Arenal).

7. “Quien encuentra un amigo fiel, encuentra un tesoro” (Proverbio Judío).

8. “Una amistad noble es una obra maestra a dúo” (Paul Bourget).

9. “Su amigo es el hombre quien conoce todo acerca de ti, y de todas maneras te quiere” (Elbert Hubbard).

10. “Lo mejor que hay en el mundo es la amistad” (Jean de la Bruyére).

11. “En todo tiempo ama el amigo; para ayudar en la adversidad nació el hermano” (Proverbios 17:17).

12. “¿Qué es un amigo? Una sola alma habitando en dos cuerpos” (Aristóteles).

Frases de amistad bonitas y cortas de personajes celebres de la historia

14. “Este es el precepto de la amistad: pedir a los amigos solo lo que es honesto y hacer solo lo que es honesto por ellos” (Cicerón).

15. “No camines delante de mí, puede que no te siga. No camines detrás de mí, puede que no sea un guía. Solo camina a mi lado y sé mi amigo” (Albert Camus).

16. “La amistad de un solo sabio vale más que la de un gran número de locos” (Demócrates).

17. “La mejor forma de destruir un enemigo es hacerlo mi amigo” (Abraham Lincoln).

"La mejor forma de destruir un enemigo es hacerlo mi amigo" (Foto: Canva.com / Noé Yactayo)

18. “La amistad del mezquino es más peligrosa que su odio” (Thomas Fuller).

19. “Aquel que busca a un amigo sin errores nunca tendrá uno” (Dicho Hasidico).

20. “¡Es tan fácil hablar de nuestras intimidades a un desconocido y es tan difícil hablar de ellas a un amigo!" (Maurice Baring).

21. “Un verdadero amigo es aquel quien se acerca a ti cuando el resto del mundo te abandona” (Walter Winchell).

22. “Si reprocháis al amigo sus defectos o sus vicios corréis el riesgo de pelearos con él; si le hacéis presente su ridiculez podéis tener la seguridad de que no lo perdonará jamás” (Edine P. Beauchêne).

23. “Los amigos son necesarios para el gozo y para el dolor” (Samuel Paterson).

24. “La amistad no se cuenta aunque muchos la venden, ya que los amigos comprados o no lo son o valen poco” (Baltasar Gracián y Morales).

25. “La amistad que puede concluir nunca fue verdadera” (San Jerónimo).

Frases de amor y amistad claves para dedicar el 14 de febrero

26. “La amistad es el más perfecto de los sentimientos del hombre, pues es el más libre, el más puro y el más profundo” (Henri D. Lacordaire).

27. “Dos son mejores que uno; porque tienen una buena recompensa por su trabajo. Porque si caen, uno levantará a su compañero: pero que desgracia para aquel que no tiene a otro que lo ayude a levantar’ (Eclesiastés 4:9-10).

28. “Cuando uno ha sido buen amigo, encuentra buenas amistades aun a pesar suyo” (Nicoló Machiavelli).

29. “Los amigos muestran su amor en los momentos de problemas” (Eurípides).

30. “La fidelidad que debemos a nuestro amigo es una cosa sagrada, que no permite la más leve ironía” (Pitágoras de Samos).

31. “La amistad es animal de compañía, no de rebaño” (Plutarco de Queronea).

32. “Mi amigo es aquel quien me dice mis fallas en privado” (Solomon Ibn Gabirol).

"En el fin, no recordaremos las palabras de nuestros enemigos, sino el silencio de nuestros amigos" - Martin Luther King Jr. (Foto: Canva.com / Noé Yactayo)

33. “Hará por ti la amistad lo que no hará la sangre” (Proverbio escocés).

34. “El amigo muere; la amistad no” (Proverbio turco).

35. “La verdadera amistad busca tres cosas: la virtud, por honesta; el diálogo, como deleite y la utilidad, como necesidad” (Plutarco de Queronea).

36. “No puede haber amistad donde no hay libertad” (William Penn).

37. “La amistad es como la música: dos cuerdas del mismo tono vibrarán a la vez aunque solo se pulse una” (J. Quarles).

39. “La amistad entre iguales suele ser muy duradera” (Quinto Curcio).

40. “El mayor esfuerzo de la amistad no es mostrar nuestros defectos al amigo, sino hacerle ver los suyos” (François la Rochefoucauld).

41. “Gustar de las mismas cosas y no desear las mismas cosas: esa es la verdadera amistad” (Cayo Salustio).

42. “Un verdadero amigo es alguien quien está con usted cuando el preferiría estar en otro lado” (Len Wein).

43. “La amistad siempre es provechosa; el amor a veces hiere” (Lucio Anneo Séneca).

44. “Solo tus verdaderos amigos te dirían cuando tu rostro está sucio” (Proverbio Siciliano).

"Este es el precepto de la amistad: pedir a los amigos solo lo que es honesto y hacer solo lo que es honesto por ellos" - Cicerón (Foto: Canva.com / Noé Yactayo)

45. “Una prueba de amistad nos la da quien soporta nuestros consejos” (José María Tallada).

46. “En el fin, no recordaremos las palabras de nuestros enemigos, sino el silencio de nuestros amigos” (Martin Luther King, Jr.).

47. “La amistad y el amor están aquí, o allí, o más allá, pero están. Que tú no sepas conocerlos no implica su inexistencia” (C. de Villalobos).

48. “La amistad nace en el momento que una persona le dice a la otra: ‘¿Qué? ¿Tú también?’ Creía que yo era el único” (C.S Lewis).

49. “Algunas veces ser un amigo significa ser maestros en el arte del tiempo. Hay un momento para el silencio. Un momento para dejar ir y permitirles a las personas que hagan lo que quieran con su destino. Y un momento para levantarse a recoger los pedazos cuando todo pase” (Gloria Naylor).

50. “La amistad solo podía tener lugar a través del desarrollo del respeto mutuo y dentro de un espíritu de sinceridad” (Dalai Lama).

Mensajes bonitos para dedicar a tu mejor amigo o amiga en San Valentín

51. “La amistad duplica las alegrías y divide las angustias por la mitad” (Sir Francis Bacon).

52. “El amigo verdadero es aquel que llega cuando todos se han ido” (Walter Winchell)

53. “El lenguaje de la amistad no son palabras sino significados” (Henry David Thoreau)

54. “La amistad revive todas las alegrías, a cada segundo” (Desconocido)

55. “La amistad es como el sol, aunque esté nublado siempre está ahí” (Desconocido)

56. “La amistad es como un jardín que necesita ser cuidado constantemente” (Desconocido)

57. “La amistad es el vino de la vida” (Edward Young)

"El auténtico amigo es el que sabe todo sobre ti y sigue siendo tu amigo" (Foto: Canva.com / Noé Yactayo)

58. “La amistad es innecesaria, como la filosofía, como el arte… No tiene valor de supervivencia; más bien es una de esas cosas que dan valor a la supervivencia” (C.S. Lewis)

59. “La amistad es un árbol que nos cobija” (Desconocido)

60. “La amistad es una planta que hay que regar” (Desconocido)

61. “La amistad mejora la felicidad y disminuye el dolor, duplicando nuestro gozo y dividiendo nuestro sufrimiento” (Cicerón)

62. “La amistad no se trata de a quién conoces más tiempo, sino de quién llegó y nunca se fue” (Desconocido)

64. “La verdadera amistad es como la fosforescencia, resplandece mejor cuando todo se ha oscurecido” (Rabindranath Tagore)

65. “La verdadera amistad es una planta de lento crecimiento, y debe sufrir y resistir los embates de la adversidad antes de tener derecho a la denominación” (George Washington)

66. “La verdadera amistad resplandece en los momentos de dificultad” (Desconocido)

67. “Los amigos son la familia que elegimos para nosotros mismos” (Edna Buchanan)

68. “Un amigo es alguien que entiende tu pasado, cree en tu futuro y te acepta tal y como eres” (Desconocido)

"La amistad no es algo que aprendes en la escuela. Pero si no has aprendido el significado de la amistad, realmente no has aprendido nada" (Foto: Canva.com / Noé Yactayo)

69. “Un amigo es alguien que nos da total libertad para ser nosotros mismos” (Jim Morrison)

70. “Un amigo es alguien que sabe todo de ti y todavía te quiere” (Elbert Hubbard)

72. “Un amigo es una persona con la que se puede pensar en voz alta” (Ralph Waldo Emerson)

73. “El auténtico amigo es el que sabe todo sobre ti y sigue siendo tu amigo” (Kurt Cobain)

74. “Un amigo verdadero es alguien que cree en ti incluso cuando tú has dejado de creer en ti mismo” (Desconocido)

75. “Un amigo verdadero es aquel que te ayuda a levantarte cuando otros ni siquiera saben que has caído” (Desconocido)

76. “Un amigo verdadero es el mayor de todos los bienes y el que de menos se cuida’ (François de La Rochefoucauld)

77. “Un amigo es alguien capaz de tocar tu corazón desde el otro lado del mundo” (Desconocido)

Te amé desde el primer momento en que te vi. (Foto: Pinterest / Noé Yactayo)

78. “Un verdadero amigo es alguien que está allí para ti cuando él preferiría estar en cualquier otro lugar” (Len Wein)

79. “Un verdadero amigo es alguien que te conoce tal como eres, entiende donde has estado, te acompaña en tus logros y fracasos, celebra tus éxitos y entiende tus fracasos” (Desconocido)

81. “Un verdadero amigo es quien te toma de la mano y te toca el corazón” (Gabriel García Márquez)

82. “La amistad es la sombra de la tarde, que crece hasta que la vida del sol se pone” (Jean de La Fontaine)

84. “La amistad consiste en olvidar lo que uno da y recordar lo que recibe” (Alexandre Dumas)

Frases de amor y amistad para colocar en tus estados de WhatsApp el 14 de febrero

89. “La amistad mejora la felicidad y reduce la tristeza, porque a través de la amistad se duplican nuestras alegrías y se dividen nuestras penas” (Marcus Tullius Cicero)

90. “La amistad es siempre una dulce responsabilidad, nunca una oportunidad” (Khalil Gibran)

91. “No hay nada en esta tierra más apreciado que la verdadera amistad” (Tomás de Aquino)

92. “El amor es ciego; la amistad cierra sus ojos” (Friedrich Nietzsche)

93. “La amistad es el único cemento que mantendrá unido al mundo” (Woodrow Wilson)

"La amistad es la sombra de la tarde, que crece hasta que la vida del sol se pone" - Jean de La Fontaine (Foto: Canva.com / Noé Yactayo)

95. “La amistad es una planta que debe resistir la sequía” (Marcus Tullius Cicero)

97. “La amistad verdadera no se trata de ser inseparables, sino de poder estar separados y que nada cambie” (Desconocido)

99. “La amistad es la esencia de la felicidad verdadera” (Sir Francis Bacon)

100. “La amistad es como una flor que hay que cultivar” (Desconocido)

101. “La amistad es una de esas cosas que dan valor a la supervivencia” (C.S. Lewis)

102. “La amistad es la pureza del amor sin su energía ni su impureza” (Miguel de Unamuno)

103. “La amistad es la sombra de la tarde, que crece hasta que el sol de la vida se pone” (Jean de La Fontaine)

104. “La amistad es más difícil y más rara que el amor. Por eso, hay que salvarla como sea” (Alberto Moravia)

105. “La amistad nunca es una oportunidad” (Khalil Gibran)

106. “La amistad es un árbol que nos cobija” (Desconocido)

109. “La amistad multiplica lo bueno de la vida y divide lo malo” (Baltasar Gracián)

110. “La amistad nace en el momento justo que debe hacerlo” (C.S. Lewis)

111. “La amistad no es algo que aprendes en la escuela. Pero si no has aprendido el significado de la amistad, realmente no has aprendido nada” (Muhammad Ali)

"No camines delante de mí, puede que no te siga. No camines detrás de mí, puede que no sea un guía. Solo camina a mi lado y sé mi amigo" - Albert Camus (Foto: Canva.com / Noé Yactayo)

116. “Los amigos son la forma en que Dios cuida de nosotros” (Desconocido)

117. “No hay nada en esta tierra más apreciado que la verdadera amistad” (Tomás de Aquino)

118. “Un amigo es alguien que te da total libertad para ser tú mismo” (Jim Morrison)

121. “Un amigo verdadero es alguien que está allí para ti cuando él preferiría estar en cualquier otro lugar” (Len Wein)

122. “Un verdadero amigo es el mayor de todos los bienes y el que de menos se cuida” (François de La Rochefoucauld)

Frases sobre el valor del amor y la amistad de las películas de Disney

123. “Ohana significa familia, y familia significa que nadie se queda atrás ni se olvida”. (Lilo y Stitch)

124. “Eres más valiente de lo que crees, más fuerte de lo que pareces y más inteligente de lo que piensas”. (Winnie the Pooh)

125. “Algunos amigos son como estrellas, aunque no siempre los veas, sabes que están ahí”. (Winnie the Pooh)

126. “Un verdadero héroe no lo es por el tamaño de sus músculos, sino por el de su corazón”. (Hércules)

127. “La vida sin aventuras sería terriblemente aburrida”. (Merida, Valiente)

128. “La flor que florece en la adversidad es la más rara y hermosa de todas”. (Mulan)

"Nuestros destinos están unidos. No hay escapatoria" - Simba, El Rey León (Foto: Canva.com / Noé Yactayo)

129. “Los amigos nunca dicen adiós, simplemente dicen hasta luego”. (Winnie the Pooh)

130. “Cualquiera puede ser alguien importante, solo necesitas ser valiente”. (Dumbo)

131. “Tienes que ser fiel a ti mismo”. (Aladdin)

132. “Nunca olvides que puedes tocar las estrellas”. (Ratatouille)

133. “Prefiero morir mañana que vivir cien años sin haberte conocido”. (Pocahontas)

134. “Es una locura odiar a todas las rosas porque una te pinchó”. (El Principito, citado en varias adaptaciones de Disney)

135. “Un amigo de verdad es alguien que cree en ti incluso cuando tú has dejado de creer en ti mismo”. (Winnie the Pooh)

137. “Nuestros destinos están unidos. No hay escapatoria”. (Simba, El Rey León)

138. “El único modo de conseguir lo que uno quiere es a través del trabajo duro”. (Tiana, La Princesa y el Sapo)

"Un verdadero héroe no lo es por el tamaño de sus músculos, sino por el de su corazón" - Hércules (Foto: Canva.com / Noé Yactayo)

139. “Las cosas que nos hacen diferentes son las cosas que nos hacen especiales”. (Winnie the Pooh)

140. “Si tenerte a ti es estar loco, entonces no quiero ser cuerdo”. (Alicia en el País de las Maravillas)

141. “Las cosas que nos hacen especiales no son cosas que se pueden ver”. (El Jorobado de Notre Dame)

142. “El corazón es lo que más vale”. (La Cenicienta)

143. “Un amigo es alguien que conoce la canción de tu corazón y puede cantarla cuando a ti ya se te ha olvidado la letra”. (Winnie the Pooh)

144. “Incluso los milagros llevan un poco de tiempo”. (Hada Madrina, La Cenicienta)

145. “Tú vales más de lo que podrías imaginar”. (Winnie the Pooh)

146. “Ser valiente no significa buscar problemas”. (Mufasa, El Rey León)

"Un amigo es alguien que conoce la canción de tu corazón y puede cantarla cuando a ti ya se te ha olvidado la letra" (Foto: Canva.com / Disney)

147. “Nunca olvides quién eres”. (Mufasa, El Rey León)

148. “La amistad es la única cura para el odio, la única garantía de paz”. (Tarzán)

Frases de amistad de los mejores libros de literatura

149. “Un amigo es alguien que lo sabe todo de ti y aún así te quiere”. (Stuart Little, E.B. White)

150. “La amistad es lo más difícil de explicar en el mundo. No es algo que aprendes en la escuela. Pero si no has aprendido el significado de la amistad, realmente no has aprendido nada”. (El Principito, Antoine de Saint-Exupéry)

151. “La amistad es la única cura para el odio, la única garantía de paz”. (El Principito, Antoine de Saint-Exupéry)

152. “Un amigo es alguien que te da total libertad para ser tú mismo”. (El Jardín Secreto, Frances Hodgson Burnett)

153. “La amistad no se trata de a quién conoces más tiempo, se trata de quién llegó y nunca se fue”. (El Gato Ensombrerado, Dr. Seuss)

154. “Un amigo es alguien que sabe la canción de tu corazón y puede cantarla cuando tú hayas olvidado la letra”. (Winnie the Pooh, A.A. Milne)

155. “Un amigo es alguien que te ayuda a levantarte cuando los demás ni siquiera saben que te has caído”. (El Mago de Oz, L. Frank Baum)

156. “La verdadera amistad llega cuando el silencio entre dos personas es cómodo”. (Winnie the Pooh, A.A. Milne)

157. “Los mejores amigos son las personas en tu vida que hacen reír un poco más fuerte, sonreír un poco más grande y vivir un poco mejor”. (Pippi Longstocking, Astrid Lindgren)

"La verdadera amistad es una planta de lento crecimiento" - La Telaraña de Carlota, E.B. White (Foto: Canva.com / Noé Yactayo)

158. “La amistad es como una flor que hay que cultivar”. (El Jardín Secreto, Frances Hodgson Burnett)

159. “La verdadera amistad resplandece mejor en los tiempos de dificultades”. (Las Crónicas de Narnia, C.S. Lewis)

160. “La amistad no se trata de a quién conoces más tiempo, se trata de quién llegó y nunca se fue”. (Harry Potter y la Piedra Filosofal, J.K. Rowling)

161. “Un amigo fiel es un refugio seguro; el que lo encuentra, ha encontrado un tesoro”. (La Biblia, Proverbios 17:17)

164. “La amistad es un alma que habita en dos cuerpos; un corazón que habita en dos almas”. (El Principito, Antoine de Saint-Exupéry)

165. “La verdadera amistad es una planta de lento crecimiento”. (La Telaraña de Carlota, E.B. White)

166. “Un amigo es alguien que sabe lo que necesitas antes de que lo pidas”. (Harry Potter y el Prisionero de Azkaban, J.K. Rowling)

167. “Los amigos muestran su amor en tiempos de problemas, no de felicidad”. (Harry Potter y el Cáliz de Fuego, J.K. Rowling)

"La amistad no se trata de a quién conoces más tiempo, se trata de quién llegó y nunca se fue" - Harry Potter y la Piedra Filosofal, J.K. Rowling (Foto: Canva.com / Noé Yactayo)

168. “La verdadera amistad es como la fosforescencia, resplandece mejor cuando todo se ha oscurecido”. (Peter Pan, J.M. Barrie)

169. “Un amigo de verdad es alguien que te sostiene la mano y te toca el corazón”. (Winnie the Pooh, A.A. Milne)

170. “La amistad es la única flor que crece en todas las estaciones”. (El Jardín Secreto, Frances Hodgson Burnett)

171. “La verdadera amistad es un regalo que no tiene precio”. (Las Crónicas de Narnia, C.S. Lewis)

172. “En la dulzura de la amistad, que haya risa y compartir placeres”. (Khalil Gibran, El Profeta)

173. “No hay nada en esta tierra más preciado que la verdadera amistad”. (Tomás de Aquino, Summa Theologica)

174. “La amistad es el vino de la vida”. (Edward Young, Noche Pensamientos)

175. “El mejor espejo es un viejo amigo”. (George Herbert, Jacula Prudentum)

Frases para dedicar al seguidor más fiel de tu ‘live de TikTok’ el 14 de febrero

176. “Eres el mejor amigo que cualquiera podría pedir, gracias por hacer cada día más especial”.

177. “Siempre estás ahí para mí, y eso es algo que valoro más de lo que puedo decir”.

178. “Nuestra amistad es como un tesoro que guardo en mi corazón cada día”.

179. “Eres mi compañero de aventuras y risas, no sé qué haría sin ti”.

180. “Gracias por ser mi amigo fiel en los momentos buenos y en los difíciles”.

181. “Eres como un hermano para mí, siempre listo para compartir y apoyar”.

182. “Tu amistad es un regalo que agradezco todos los días, me haces muy feliz”.

183. “Juntos hemos vivido tantas historias geniales, espero que nunca cambie”.

184. “Eres la razón por la que la escuela es más divertida y emocionante”.

185. “Nuestra amistad es fuerte porque está hecha de risas, confianza y respeto”.

186. “Gracias por siempre entenderme y escucharme, incluso cuando los demás no lo hacen”.

187. “Eres una de las personas más importantes en mi vida, y me siento afortunado de tenerte como amigo”.

188. “Cada momento contigo es una nueva aventura, gracias por estar siempre dispuesto a explorar conmigo”.

"La amistad significa estar siempre sin importar las circunstancia, y yo estoy aquí para ti" (Foto: Canva.com / Noé Yactayo)

190. “Contigo a mi lado, siento que puedo superar cualquier desafío que se presente”.

191. “Tienes el don de hacerme reír cuando más lo necesito, eso es algo muy especial”.

192. “Tu amistad me da fuerzas para seguir adelante, gracias por ser tan increíble”.

193. “No importa cuán difícil sea el día, siempre sé que tú estarás ahí para alegrarme”.

194. “Eres la definición de un verdadero amigo, siempre fiel y lleno de alegría”.

195. “Compartir contigo mis secretos y sueños es algo que valoro profundamente”.

196. “Gracias por ser un amigo tan leal y por siempre creer en mí, incluso cuando yo no lo hago”.

"Mi gran ilusión es despertarme junto a ti, que soñemos juntos y poder susurrarte al oído un 'te adoro' cada mañana." (Foto: Pinterest / Noé Yactayo)

197. “Eres la persona con la que siempre puedo contar, y eso significa mucho para mí”.

198. “Me haces sentir aceptado y querido tal como soy, eso es algo muy valioso”.

199. “Gracias por todos los recuerdos maravillosos que hemos creado juntos, y por los muchos más que vendrán”.

200. “Eres el tipo de amigo que todos desean tener, y me siento muy afortunado de llamarte mi mejor amigo”.

201. “A través de todas las risas y las lágrimas, siempre has estado ahí para mí, gracias por ser mi amigo”.

Mensajes bonitos y originales para tus amigos a distancia

202. “Aunque estemos lejos, nuestra amistad sigue siendo igual de fuerte”.

203. “Extraño nuestras aventuras juntos, pero sé que pronto nos volveremos a ver”.

204. “No importa la distancia, siempre estarás en mi corazón”.

205. “A pesar de la distancia, nuestros recuerdos juntos siempre me hacen sonreír”.

206. “Aunque no te vea todos los días, pienso en ti constantemente”.

207. “La distancia no puede separar a los verdaderos amigos como nosotros”.

208. “Tu amistad es un tesoro que guardo conmigo, sin importar cuán lejos estemos”.

209. “Extraño compartir risas contigo, pero sé que nuestra amistad es para siempre”.

"Hola, me gusta mucho cómo juegas voleibol, ¿puedo jugar contigo?" (Foto: Canva.com / Noé Yactayo)

210. “La distancia solo hace que valore aún más nuestra amistad”.

211. “Gracias por ser un amigo increíble, incluso cuando estamos lejos”.

212. “Nuestros recuerdos juntos me acompañan donde quiera que vaya”.

213. “La distancia no puede borrar la conexión que compartimos”.

214. “Los kilómetros no pueden separar los corazones de los verdaderos amigos”.

216. “Aunque estemos lejos, siempre estarás a solo un pensamiento de distancia”.

217. “La distancia nos separa físicamente, pero nunca emocionalmente”.

218. “Gracias por ser un amigo tan especial, sin importar cuán lejos estemos”.

219. “Extraño nuestras charlas y risas, pero sé que nuestra amistad es fuerte”.

220. “Nuestra amistad es más fuerte que cualquier distancia”.

221. “No importa dónde estés, siempre serás mi mejor amigo”.

222. “La distancia solo hace que espere con más ansias el día en que nos volvamos a ver”.

223. “Aunque no te vea, siento tu presencia y apoyo siempre”.

224. “La distancia puede ser grande, pero nuestra amistad es aún más grande”.

225. “Tus mensajes y llamadas siempre alegran mis días, sin importar la distancia”.

226. “Espero con ansias el día en que podamos compartir más recuerdos juntos, en persona”.

227. “La distancia no puede borrar todos los momentos maravillosos que hemos compartido”.

Mensajes de apoyo para un amigo que perdió a un familiar cercano

228. “ Lamento mucho tu pérdida, estoy aquí para ti siempre que me necesites’.

mucho tu pérdida, estoy aquí para ti siempre que me necesites’. 229. “No sé exactamente cómo te sientes, pero quiero que sepas que cuentas conmigo’.

230. “Eres muy valiente y fuerte, y estoy aquí para ayudarte en todo lo que necesites’.

231. “Aunque no pueda entender tu dolor, quiero que sepas que me importas mucho’.

232. “Siempre recordaré a tu mamá/papá con cariño, y estoy aquí para escuchar tus recuerdos’.

233. “Es normal sentirse triste, y está bien llorar. Estoy aquí para consolarte’.

234. “Tu mamá/papá era una persona maravillosa, y su amor siempre estará contigo’.

235. “La amistad significa estar siempre sin importar las circunstancia, y yo estoy aquí para ti’.

"Odio no tenerte cerca y que no me hayas llamado. Pero sobre todo odio no poder odiarte porque no te odio ni siquiera un poco, nada en absoluto" - 10 razones para odiarte (1999) (Foto: Canva.com / Noé Yactayo)

236. “Si necesitas hablar o simplemente estar en silencio, estaré a tu lado’.

237. “Me duele verte triste, pero estoy aquí para apoyarte en todo momento’.

238. “Los recuerdos de tu mamá/papá siempre vivirán en nuestros corazones’.

239. “Tu mamá/papá siempre te quiso mucho y ese amor siempre estará contigo’.

240. “Eres una persona increíble, y estoy aquí para ayudarte a superar este difícil momento’.

242. “Siempre tendrás un amigo en mí, en los días buenos y en los difíciles’.

243. “Sé que este es un momento muy duro, pero no estás solo. Estoy aquí para ti’.

244. “Recuerda que es normal sentir una mezcla de emociones. Estoy aquí para escucharte’.

245. “La pérdida de un padre es muy dolorosa, pero juntos podemos sobrellevarlo’.

246. “Si alguna vez necesitas un abrazo o alguien con quien hablar, siempre puedes contar conmigo’.

247. “Tu mamá/papá dejó un legado de amor que siempre te acompañará‘.

248. “La tristeza es parte del proceso de sanación, y estoy aquí para apoyarte’.

249. “Tu mamá/papá era una persona especial, y su recuerdo siempre vivirá en nosotros’.

250. “No sé qué decir para hacerte sentir mejor, pero sé que estoy aquí para lo que necesites’.

251. “Tu dolor es grande, pero nuestra amistad es fuerte. Juntos superaremos esto’.

252. “Cualquier cosa que necesites, por pequeña que sea, no dudes en decírmelo’.

253. “La amistad significa estar presente en los momentos difíciles, y estoy aquí para ti siempre’.

Frases perfectas para hacer nuevos amigos en tu vida

254. “Hola, ¿quieres jugar conmigo?”

255. “He visto que te gusta el fútbol. ¡A mí también! ¿Podemos hacerlo juntos?”

256. “¿Te gustaría ser mi amigo? Me encantaría conocerte mejor”.

257. “¿Cuál es tu juego favorito? Podemos jugarlo juntos si quieres”.

258. “Hola, ¿puedo sentarme contigo en el recreo?”

259. “Vi que te gusta Harry Potter. A mí también me encanta. ¿Quieres hablar sobre ello?”

260. “Me encantaría conocer a alguien nuevo. ¿Te gustaría ser mi amigo?”

261. “Hola, parece que te gusta el fútbol. ¿Quieres jugar conmigo?”

262. “¡Hola! Estoy buscando amigos nuevos. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?”

"Extraño compartir risas contigo, pero sé que nuestra amistad es para siempre" (Foto: Canva.com / Noé Yactayo)

263. “Hola, ¿quieres venir a jugar a mi casa algún día?”

264. “¿Qué te gusta más hacer en el recreo? Podemos hacerlo juntos”.

265. “Hola, me encanta tu ropa. ¿Podemos ser amigos?”

266. “¿Quieres ser mi compañero en esta actividad? Podríamos divertirnos mucho juntos”.

268. “¿Te gustaría intercambiar juguetes o juegos algún día?”

269. “¿Qué te gusta hacer después de la escuela? Podemos hacerlo juntos alguna vez”.

270. “Hola, ¿quieres compartir este libro/juego conmigo?”

271. “Me encanta jugar a a la pelota. ¿Te gustaría hacerlo juntos?”

272. “Hola, me gusta mucho cómo juegas voleibol. ¿Puedo jugar contigo?”

273. “¿Te gustaría ser mi amigo? Me encantaría conocerte mejor”.

274. “Hola, ¿quieres venir a mi cumpleaños? Me encantaría que vinieras”.

275. “¿Qué haces los fines de semana? Podríamos hacer algo divertido juntos”.

276. “Hola, ¿te gustaría intercambiar historias o chistes?”

277. “Me encantaría que fuéramos amigos. ¿Te gustaría ser mi amigo también?”

278. “Hola, ¿quieres venir a jugar a mi casa después de la escuela?”

279. “Realmente soy muy tímido, pero me gustaría jugar contigo, ¿qué dices?”

Frases graciosas para enviar a tus amigos el 14 de febrero en WhatsApp

280. “Somos los mejores amigos que jamás tendremos. Aunque creo que es porque somos muy perezosos para empezar una nueva amistad”.

281. “La verdadera amistad es entrar en la casa de tu amigo y que automáticamente se te conecte su WIFI”.

282. “Los buenos amigos son como los melones: de cien que pruebas, sólo sale uno bueno”.​

283. “No hay nada mejor que un amigo, a menos que sea un amigo con chocolate.” - Linda Grayson

284. “Guarda a tu mejor amigo bajo llave, conoce demasiado de tu vida”.

285. “¿Quieres contar cuántos amigos verdaderos tienes? Préstales dinero”.

286. “Son los amigos a quienes puedes llamar a las 4 de la mañana los que importan.” - Marlene Dietrich

287. “Los amigos son la forma en que Dios se disculpa por algunos parientes.” - Jay McInerney

"Te quiero como quieren los patos: 'Patodalavida'" (Foto: Canva.com / Noé Yactayo)

288. “La amistad es como la lotería, y contigo me tocó el premio gordo”.

289. “Siempre estaré ahí para ti, aunque a veces me canse de escucharte hablar de lo mismo.

290. “La vida no se podría contar sin amigos, sería muy aburrida sin ti”.

291. “Seremos mejores amigos para siempre porque ya sabes demasiado”.

292. “Es el privilegio de la amistad, decir tonterías y que se respeten sus tonterías”.

293. “Yo quería ser una persona normal, hasta que conocí a mi mejor amiga”.

294. “Me encanta que nuestra amistad sin esfuerzo encaje perfectamente con mi pereza”.

295. “Te quiero como quieren los patos: ‘Patodalavida’”.

Te quiero. De todas las maneras y formas. Con todas las palabras y letras. En todos los idiomas y acentos. Con todas las circunstancias y motivos. ¿Me entiendes? ¡TE Q-U-I-E-R-O! (Foto: Pinterest / Noé Yactayo)

296. “No hay nada como vomitar con alguien para convertirse en viejos amigos”.

297. “El amor es ciego; la amistad intenta no darse cuenta”.

298. “Nuestra amistad es como el papel higiénico: suave, resistente y siempre ahí cuando la necesitas... aunque a veces te quedes sin él”.

299. “Te quiero más que a mi batería cargada al 100%. Bueno, casi”.

300. “Los amigos son como los libros: no necesitas tener muchos, solo los mejores. Y tú eres mi edición de coleccionista”.