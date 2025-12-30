¿Quieres una tarjeta para mandarle un bonito mensaje a ese ser querido? Deséale un Feliz Año Nuevo 2026 a esa persona especial en tu vida, eligiendo una de estas 20 opciones de tarjetas, todas con mensajes dentro de ellas, que puedes descargar e imprimirlas completamente gratis o en todo caso guardarlas en tu dispositivo móvil y publicarlas en estados de WhatsApp, Facebook, Instagram o hasta TikTok.
20 Tarjetas de Feliz Año Nuevo 2026 para descargar e imprimir
- Que este Año Nuevo nos encuentre más unidos que nunca. ¡Felicidades a nuestra familia maravillosa y que el 2026 nos traiga momentos inolvidables!
- Que el año nuevo sea como un libro en blanco, listo para escribir nuestras historias más originales y extraordinarias. ¡Felicidades!
- En este nuevo año, que la vida nos sorprenda con capítulos llenos de aventuras inesperadas y alegrías genuinas. ¡Feliz Año Nuevo!
- Brindemos por un 2026 tan único como nuestras huellas digitales.
- En este nuevo año, que cada día sea una partitura única de melodías que toquen nuestras emociones más profundas. ¡Felicidades musicales!
- Que el Año Nuevo nos encuentre escribiendo nuestras propias reglas y creando un camino lleno de originalidad y éxito. ¡Feliz 2026!
- Brindo por un 2026 lleno de destellos originales, donde cada experiencia sea única e inolvidable. ¡Felicidades a la autenticidad!
- Boicot a las felicitaciones de año nuevo y de feliz Nochevieja por WhatsApp. Pásalo”
- Feliz Año 2026, incluso a mi suegra. Me puedo permitir poner esto aquí porque no usa Instagram.
- Para los propósitos de 2026 pide un cuerpo delgado y una billetera gorda, ¡en ese orden! ¡Trata de no confundirte como el año pasado!
- Que la lluvia de la felicidad te agarre con el paraguas roto, te empape y salpique a todos los que están alrededor. ¡Feliz año nuevo!