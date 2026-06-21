Una de las fechas más esperadas no solo en los hogares, sino también en los centros de labores, es el Día del Padre. En el caso de que tengas compañeros que son papás, no desaproveches la oportunidad de saludarlos por su día. Recuerda que las palabras pueden ser un excelente vehículo para que les hagas saber su admiración, así que te comparto una lista con 100 frases que recopilé en Gestión Mix. Estoy seguro(a) que se sentirán muy valorados en este domingo 21 de junio.

Frases por el Día del Padre para tus compañeros de trabajo

Estas frases son una manera excelente de reconocer y celebrar a los padres en tu lugar de trabajo en este día especial:

“¡Feliz Día del Padre a todos mis compañeros! Que disfruten de un día lleno de amor y alegría con sus familias.”

“A mis colegas que son padres, les deseo un día maravilloso. ¡Feliz Día del Padre y gracias por inspirarnos cada día!”

“¡Feliz Día del Padre! Que este día sea tan especial y dedicado como ustedes lo son en el trabajo y en sus hogares.”

“A todos los papás en la oficina, ¡feliz Día del Padre! Su dedicación y esfuerzo son admirables tanto en casa como en el trabajo.”

“¡Feliz Día del Padre a mis compañeros! Que hoy celebren con sus seres queridos y reciban todo el amor y reconocimiento que merecen.”

“Feliz Día del Padre a todos los papás del equipo. Su dedicación y sacrificio son verdaderamente inspiradores.”

“A los padres del equipo: su amor y apoyo son invaluables. ¡Que tengan un día maravilloso junto a sus familias!”

“En este Día del Padre, celebremos a esos hombres increíbles que son padres y compañeros de trabajo ejemplares.”

“A todos los padres del equipo: que este día esté lleno de risas, amor y gratitud. ¡Feliz Día del Padre!”

“Para todos los padres del equipo: su influencia positiva se refleja en nuestro trabajo diario. ¡Feliz Día del Padre!”

“A los padres del equipo: su dedicación y compromiso son fundamentales para nuestro éxito. ¡Gracias y feliz día!”

“Que este Día del Padre esté lleno de momentos especiales junto a sus seres queridos. ¡Feliz día!”

“A todos los padres del equipo: su liderazgo y ejemplo son la razón por la que somos un equipo fuerte y unido. ¡Feliz Día del Padre!”

“En este Día del Padre, celebremos a esos hombres que son padres excepcionales dentro y fuera del trabajo.”

“Para todos los padres del equipo: su dedicación y compromiso son admirables. ¡Feliz Día del Padre!”

“Que este día esté lleno de amor, alegría y momentos felices junto a sus seres queridos. ¡Feliz Día del Padre!”

“A los padres del equipo: su esfuerzo y sacrificio no pasan desapercibidos. ¡Gracias por todo y feliz día!”

“En este Día del Padre, honramos y celebramos a esos hombres que son pilares en sus familias y en nuestro equipo.”

“Para todos los padres del equipo: su influencia positiva se refleja en cada aspecto de nuestro trabajo. ¡Feliz Día del Padre!”

“Que este día esté lleno de amor, gratitud y momentos especiales junto a sus seres queridos. ¡Feliz Día del Padre!”

“A los padres del equipo: su compromiso y dedicación son invaluables. ¡Gracias por todo y feliz día!”

“En este Día del Padre, reconocemos y celebramos a esos hombres que son ejemplos de integridad y dedicación.”

“Para todos los padres del equipo: su liderazgo y apoyo son fundamentales para nuestro éxito. ¡Feliz Día del Padre!”

“Que este día esté lleno de amor, alegría y momentos felices junto a sus seres queridos. ¡Feliz Día del Padre!”

“A los padres del equipo: su trabajo duro y sacrificio son verdaderamente inspiradores. ¡Feliz Día del Padre!”

Frases | Un gesto tan simple como enviar un mensaje por el Día del Padre puede reforzar el sentido de comunidad en la oficina. (Freepik | Gestión Mix)

Frases divertidas por el Día del Padre para tus compañeros de trabajo

Estas frases divertidas son una excelente manera de alegrar el día de tus compañeros de trabajo y hacerles sonreír en el Día del Padre:

“¡Feliz Día del Padre! Espero que hoy no tengas que arreglar nada en casa.”

“Papá, el único hombre que puede hacer chistes malos y aún así ser nuestro héroe. ¡Feliz Día del Padre!”

“¡Feliz Día del Padre! Hoy tienes permiso para usar calcetines con sandalias.”

“Un padre es alguien que lleva fotos donde solía llevar dinero. ¡Feliz Día del Padre!”

“¡Feliz Día del Padre! Espero que hoy puedas disfrutar de una siesta sin interrupciones.”

“Papá, el único hombre que puede hacer que armar un mueble de IKEA parezca una misión imposible. ¡Feliz Día del Padre!”

“¡Feliz Día del Padre! Hoy, el control remoto es todo tuyo.”

“Ser papá es como ser un superhéroe, pero sin capa y con más siestas. ¡Feliz Día del Padre!”

“Papá, el único que puede hacer chistes que nadie entiende, pero todos ríen. ¡Feliz Día del Padre!”

“¡Feliz Día del Padre! Hoy tienes permiso para contar todos los chistes malos que quieras.”

“Papá, gracias por enseñarnos que el sarcasmo es una forma de amor. ¡Feliz Día del Padre!”

“¡Feliz Día del Padre! Hoy puedes tomar todas las siestas que quieras, sin culpa.”

“Papá, el único hombre que puede perderse usando un GPS. ¡Feliz Día del Padre!”

“¡Feliz Día del Padre! Hoy puedes olvidarte de las tareas del hogar, al menos por un rato.”

“Papá, el único que cree que un par de calcetines es un regalo perfecto. ¡Feliz Día del Padre!”

“¡Feliz Día del Padre! Hoy, la barbacoa la haces tú… pero sin quejarte.”

“Papá, gracias por ser el rey de los chistes malos y el maestro del ‘hazlo tú mismo’. ¡Feliz Día del Padre!”

“¡Feliz Día del Padre! Hoy, todos los tornillos y herramientas se mantendrán en su lugar.”

“Papá, el único que puede arreglarlo todo… con cinta adhesiva. ¡Feliz Día del Padre!”

“¡Feliz Día del Padre! Hoy, eres libre de ver todos los deportes que quieras.”

“Papá, gracias por enseñarnos que la paciencia se encuentra en los proyectos de bricolaje. ¡Feliz Día del Padre!”

“¡Feliz Día del Padre! Hoy, puedes ignorar la lista de ‘cosas por hacer’ sin remordimientos.”

“Papá, el único que puede manejar un cortacésped como un profesional. ¡Feliz Día del Padre!”

“¡Feliz Día del Padre! Hoy, los mandos de la TV son todo tuyos.”

“Papá, gracias por ser nuestro GPS personal… incluso cuando nos perdemos. ¡Feliz Día del Padre!”

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Frases emotivas por el Día del Padre para tus compañeros de trabajo

Estas frases emotivas son una forma hermosa de reconocer y celebrar el papel vital que tus compañeros de trabajo desempeñan como padres en este día tan especial:

“En este Día del Padre, celebremos a aquellos que siempre están ahí con amor y apoyo incondicional. ¡Feliz Día del Padre!”

“Tu amor y dedicación como padre son un ejemplo para todos nosotros. ¡Feliz Día del Padre!”

“Que este Día del Padre esté lleno de amor, alegría y momentos especiales con tus seres queridos. ¡Feliz Día del Padre!”

“Gracias por ser un padre increíble y un compañero de trabajo excepcional. ¡Feliz Día del Padre!”

“El amor de un padre es una bendición que nunca pasa desapercibida. ¡Feliz Día del Padre a todos los héroes silenciosos!”

“En cada abrazo, en cada consejo, está el amor incondicional de un padre. ¡Feliz Día del Padre!”

“Tu dedicación y sacrificio por tu familia son admirables. ¡Feliz Día del Padre!”

“Ser padre es una labor de amor que haces con todo tu corazón. ¡Feliz Día del Padre!”

“Cada día, das lo mejor de ti como padre y como colega. ¡Gracias por todo lo que haces y feliz Día del Padre!”

“Tus hijos son afortunados de tener un padre tan amoroso y dedicado. ¡Feliz Día del Padre!”

“La forma en que cuidas y proteges a tu familia es verdaderamente inspiradora. ¡Feliz Día del Padre!”

“En este día especial, queremos agradecerte por ser un ejemplo de amor y fortaleza. ¡Feliz Día del Padre!”

“Ser padre es la mayor aventura, y tú la estás viviendo con todo tu corazón. ¡Feliz Día del Padre!”

“Gracias por mostrar el verdadero significado del amor incondicional. ¡Feliz Día del Padre!”

“Tu amor y cuidado hacen del mundo un lugar mejor para tus hijos. ¡Feliz Día del Padre!”

“El amor de un padre es eterno y su impacto dura para siempre. ¡Feliz Día del Padre!”

“Que este Día del Padre esté lleno de abrazos, risas y momentos inolvidables. ¡Feliz Día del Padre!”

“Eres un pilar de fortaleza y un faro de amor para tu familia. ¡Feliz Día del Padre!”

“Tus hijos son el reflejo de tu amor y dedicación. ¡Feliz Día del Padre!”

“Gracias por ser un ejemplo constante de amor y apoyo. ¡Feliz Día del Padre!”

“La forma en que amas y cuidas a tu familia es verdaderamente admirable. ¡Feliz Día del Padre!”

“Ser padre es un viaje lleno de amor, y tú lo haces de manera maravillosa. ¡Feliz Día del Padre!”

“Tus sacrificios y tu amor no pasan desapercibidos. ¡Gracias por todo y feliz Día del Padre!”

“Que este Día del Padre sea tan especial y maravilloso como tú. ¡Feliz Día del Padre!”

“Tu amor y dedicación como padre son una inspiración para todos nosotros. ¡Feliz Día del Padre!”

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Frases inspiradoras por el Día del Padre para tus compañeros de trabajo

Estas frases inspiradoras son una forma perfecta de celebrar y reconocer la dedicación y el amor que tus compañeros de trabajo muestran como padres en este día tan especial:

“En cada paso que das como padre, inspiras a tus hijos a ser mejores cada día. ¡Feliz Día del Padre!”

“Tu dedicación y amor como padre son un ejemplo para todos nosotros. ¡Feliz Día del Padre!”

“Ser padre es una tarea desafiante, pero tú la desempeñas con gracia y fortaleza. ¡Feliz Día del Padre!”

“Cada día demuestras que el amor de un padre no tiene límites. ¡Feliz Día del Padre!”

“Gracias por mostrarnos que el verdadero liderazgo comienza en el hogar. ¡Feliz Día del Padre!”

“Tu amor y compromiso hacia tu familia son una inspiración para todos. ¡Feliz Día del Padre!”

“Ser padre es un viaje lleno de desafíos y alegrías, y tú lo haces de manera increíble. ¡Feliz Día del Padre!”

“Tu ejemplo como padre es una luz guía para tus hijos y todos los que te rodean. ¡Feliz Día del Padre!”

“Gracias por recordarnos que la verdadera fuerza se encuentra en el amor y la dedicación. ¡Feliz Día del Padre!”

“Tus hijos tienen la suerte de tener un padre tan inspirador y dedicado. ¡Feliz Día del Padre!”

“Cada día, nos muestras que la paciencia y el amor son las mejores herramientas de un padre. ¡Feliz Día del Padre!”

“Eres la prueba de que el amor de un padre puede superar cualquier obstáculo. ¡Feliz Día del Padre!”

“Tus hijos aprenden de ti la importancia de la integridad y la honestidad. ¡Feliz Día del Padre!”

“Tu papel como padre es esencial y profundamente inspirador. ¡Feliz Día del Padre!”

“Gracias por enseñarnos que el verdadero éxito se mide por el amor y la dedicación a la familia. ¡Feliz Día del Padre!”

“Eres un modelo a seguir tanto en el trabajo como en el hogar. ¡Feliz Día del Padre!”

“Tu compromiso y amor hacia tu familia son un faro de inspiración para todos nosotros. ¡Feliz Día del Padre!”

“Ser padre significa ser un héroe cotidiano, y tú lo eres cada día. ¡Feliz Día del Padre!”

“Tus acciones como padre hablan más fuerte que cualquier palabra. ¡Feliz Día del Padre!”

“En cada momento difícil, tu fortaleza como padre brilla y nos inspira a todos. ¡Feliz Día del Padre!”

“Gracias por ser un ejemplo de amor incondicional y sacrificio. ¡Feliz Día del Padre!”

“Tu liderazgo en el hogar y en el trabajo es una inspiración constante. ¡Feliz Día del Padre!”

“Ser padre es una misión noble, y tú la cumples con dedicación y amor. ¡Feliz Día del Padre!”

“Tus hijos tienen un futuro brillante gracias a tu guía y amor. ¡Feliz Día del Padre!”

“Gracias por mostrarnos que el verdadero valor de un padre está en su capacidad de amar sin límites. ¡Feliz Día del Padre!”

Ideas para celebrar el día del padre

Un rico desayuno

Picnic en la naturaleza

Sesión de escape room

Un taller original

Un día de deportes extremos

Papá decide que hacer

¿Por qué el Día del Padre se celebra el tercer domingo de junio?

El origen del Día del Padre se remonta a principios del siglo XX en Estados Unidos. Sonora Smart Dodd propuso la idea en el año 1909 para homenajear a su padre, un veterano que había criado a seis hijos como padre soltero.

La primera celebración oficial fue en Spokane, Washington, el 19 de junio de 1910. La festividad ganó popularidad rápidamente y, en 1972, el presidente Richard Nixon la oficializó como una festividad nacional que se celebraría el tercer domingo de junio.

En el Perú, al igual que en muchos otros países como Estados Unidos, Argentina y México, el Día del Padre se celebra el tercer domingo de junio.

¿Cuándo es el Día del Padre en Perú, México y Estados Unidos?

El Día del Padre no tiene un día fijo en el calendario, lo que a menudo genera confusión. Este 2025, la fecha para abrazar y homenajear a los papás será el domingo 21 de junio, recordándonos que las figuras paternas merecen agradecimiento y afecto.

La fecha también ha sido adoptada en diversos países como Venezuela, Colombia, Argentina, Chile, Ecuador, Cuba, entre otros.

Frases | Un gesto tan simple como enviar un mensaje por el Día del Padre puede reforzar el sentido de comunidad en la oficina. (Freepik | Gestión Mix)

Películas para ver en el Día del Padre

Cuestión de Sangre (2021) : Un hombre que es un operario de una plataforma petrolífera viaja a Marsella para demostrar que su hija, con quien no tiene relación y está encarcelada por un crimen que no cometió, es inocente.

: Un hombre que es un operario de una plataforma petrolífera viaja a Marsella para demostrar que su hija, con quien no tiene relación y está encarcelada por un crimen que no cometió, es inocente. El Padre (2020): Un hombre rechaza la ayuda de su hija, a pesar de todo lo que ha envejecido. Cuando intenta dar sentido a sus circunstancias cambiantes, comienza a dudar de sus seres queridos, de su propia mente y del tejido de su realidad.

Un hombre rechaza la ayuda de su hija, a pesar de todo lo que ha envejecido. Cuando intenta dar sentido a sus circunstancias cambiantes, comienza a dudar de sus seres queridos, de su propia mente y del tejido de su realidad. La Cita Navideña de Papá (2020): Jules, de 16 años, tiene como misión buscar un nuevo amor para su papá, con la esperanza de encontrar a alguien a quien también pueda abrir su corazón.

Jules, de 16 años, tiene como misión buscar un nuevo amor para su papá, con la esperanza de encontrar a alguien a quien también pueda abrir su corazón. Padre no hay más que uno (2019): Javier es un hombre que no ayuda a su mujer con el cuidado de sus hijos y en los quehaceres de la casa, pero un hecho inesperado ocasionará que se enfrente a la realidad.

Javier es un hombre que no ayuda a su mujer con el cuidado de sus hijos y en los quehaceres de la casa, pero un hecho inesperado ocasionará que se enfrente a la realidad. El hijo de Jean (2016): Mathieu vive con la duda de no haber conocido a su padre. Una mañana, recibe una llamada de un desconocido diciendo que era amigo de su padre y le quiere entregar una supuesta herencia. Su curiosidad le obliga viajar hasta Canadá para descubrir de qué trata.

Mathieu vive con la duda de no haber conocido a su padre. Una mañana, recibe una llamada de un desconocido diciendo que era amigo de su padre y le quiere entregar una supuesta herencia. Su curiosidad le obliga viajar hasta Canadá para descubrir de qué trata. En busca de la felicidad (2006): La vida es una lucha para Chris Gardner y su hijo. Pese a vivir en un albergue y enfrentar muchas dificultades, este hombre no se da por vencido y lucha día tras día para superarse.

¿Cómo se puede celebrar el Día del Padre?

Distintas familias están acostumbradas a realizar reuniones con comidas especiales y entregar regalos, pero si quieres sorprender a tu papá con algo fuera de lo común, las opciones más adecuadas serían realizar algún deporte extremo o participar en eventos específicos.

¿Qué tipo de regalos son populares para el Día del Padre?

Si bien existen distintas posibilidades para sorprender a papá, hay opciones que son las más comunes y no afectarían tu bolsillo. Entre las opciones populares son prendas, accesorios para pasatiempos o experiencias únicas. También sería adecuado que realices obsequios personalizados o hechos por tus propias manos.