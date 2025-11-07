Continúan los registros de solicitud para el retiro de la AFP 2025, donde puedes sacar hasta 4 UIT (21,400 soles) y este viernes 7 de noviembre y lunes 10 de noviembre le corresponde a aquellas personas cuyo dígito final del DNI es el número 6. Estamos muy cerca de concluir con esta primera etapa de los registros de solicitud y aquí te cuento cuáles son los pasos que debes seguir correctamente para poder realizar y retirar tu dinero.

Retiro de AFP 2025: Revisa AQUÍ quiénes pueden solicitarlo durante este mes de noviembre. (Fuente: El Peruano)

Calendario para la solicitud de Retiro de AFP 2025

Acorde a lo establecido por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el proceso de registro para solicitar el retiro de fondos AFP 2025 comenzó el pasado martes 21 de octubre, iniciando con los afiliados cuyo DNI termina en letra.

La SBS ha definido cuatro etapas para presentar la solicitud:

Fechas 1 y 2: Dos días consecutivos destinados a cada grupo de DNI.

Dos días consecutivos destinados a cada grupo de DNI. Fecha 3: Una fecha adicional, aproximadamente un mes después (a fines de noviembre).

Una fecha adicional, aproximadamente un mes después (a fines de noviembre). Fecha libre: Desde el 4 de diciembre hasta el 18 de enero, para quienes no realizaron el trámite en las etapas anteriores.

Si tu DNI termina en: Fecha 1 Fecha 2 Fecha 3 Letra 21 de octubre - 19 de noviembre 1 22 de octubre 23 de octubre 20 de noviembre 2 24 de octubre 27 de octubre 21 de noviembre 3 28 de octubre 29 de octubre 24 de noviembre 4 30 de octubre 31 de octubre 25 de noviembre 5 03 de noviembre 04 de noviembre 26 de noviembre 6 05 de noviembre 06 de noviembre 27 de noviembre 7 07 de noviembre 10 de noviembre 28 de noviembre 8 11 de noviembre 12 de noviembre 01 de diciembre 9 13 de noviembre 14 de noviembre 02 de diciembre 10 17 de noviembre 18 de noviembre 03 de diciembre

Cabe señalar que entre el 04 de diciembre de 2025 al 18 de enero de 2026, será la última oportunidad para rezagados, sin importar cuál sea el dígito final de tu DNI.

Link del Retiro de AFP 2025 hoy 28 de octubre

Pasos para hacer la solicitud del Retiro de AFP 2025

Ingresa a la web oficial de la AFP correspondiente a la que tú perteneces (se habilitará una página exclusiva para este proceso). Registra tus datos personales y proporciona la cuenta bancaria donde deseas recibir el dinero. Indica el monto que deseas retirar. Verifica y confirma la información ingresada. Luego, podrás hacer seguimiento al estado de tu solicitud. Finalmente, espera hasta 30 días calendario para que el monto solicitado sea depositado en tu cuenta.

¿Cómo saber a qué AFP estás afiliado?

Saber a qué AFP estás afiliado es esencial para realizar trámites, retiros o consultas. Puedes hacerlo de dos maneras:

Consulta Virtual en la SBS

Ingresa al portal oficial de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS): Consulta de Situación Previsional SBS Selecciona la opción “Situación Previsional”. Ingresa tu número de DNI y sigue las instrucciones.

El sistema mostrará tu AFP actual, el saldo acumulado y otra información relevante.Este servicio está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana.

También puedes comunicarte gratuitamente al 0800-10840 (previa verificación de identidad).