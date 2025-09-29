La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) aprobó el procedimiento para que los afiliados puedan acceder al octavo retiro extraordinario de sus fondos AFP, por un máximo de S/ 21,400, equivalente a cuatro Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

¿Cuándo se podrá enviar la solicitud para el octavo retiro de la AFP por 4UIT?

De acuerdo con la norma publicada en El Peruano, las solicitudes podrán enviarse desde el 21 de octubre y estarán disponibles durante 90 días calendario. Los afiliados también tendrán la opción de renunciar al retiro siempre que informen a su AFP con 10 días de anticipación al pago programado.

La comisión de Economía presidida por el congresista Víctor Flores, aprobó el octavo retiro de la AFP equivalente de las 4 UIT.

¿Cómo será el proceso del octavo retiro de la AFP, según la SBS?

El beneficio se entregará en cuatro partes iguales de 1 UIT cada una.

El primer desembolso se realizará dentro de los 30 días posteriores a la solicitud.

Los siguientes tres pagos se programarán cada 30 días después del anterior.

Los afiliados podrán cancelar su solicitud solo una vez y únicamente antes del primer pago, siempre con un aviso previo de 10 días a su AFP.

Cronograma oficial del octavo retiro de la AFP por 4 UIT: fechas del desembolso

Mientras cada AFP (Habitat, Integra, Prima y Profuturo) publica el cronograma de solicitudes según número de DNI, la SBS estableció las fechas oficiales de entrega:

PAGOS MONTO PLAZO MÁXIMO Primer retiro 1 UTI (S/ 5,350) 20 de noviembre de 2025 Segundo retiro 1 UTI (S/ 5,350) 20 de diciembre de 2025 Tercer retiro 1 UTI (S/ 5,350) 19 de enero de 2026 Cuarto retiro 1 UTI (S/ 5,350) 18 de febrero de 2026

Plazo máximo para solicitarlo

La fecha límite para registrar la solicitud vence el 19 de enero de 2026.

¿Cómo se calcula el dinero que tienes en tu AFP?

Cada retiro se hará tomando en cuenta el valor de la cuota vigente al momento de descontarlo de la Cuenta Individual de Capitalización (CIC).

De esta manera, el afiliado recibirá un monto actualizado según el rendimiento de sus fondos.

Además, la AFP efectuará los pagos a través de cuentas bancarias u otros medios formales, asegurando siempre la correcta identificación entre el titular y el beneficiario.

FAQ: Preguntas frecuentas del octavo retiro de las AFP

¿Cuándo iniciar la solicitud?

Las solicitudes podrán presentarse desde el 21 de octubre y se recibirán durante 90 días calendario, conforme al procedimiento operativo publicado por la SBS en El Peruano. El desistimiento es posible por única vez avisando a la AFP con al menos 10 días de anticipación al desembolso programado.

¿Cuánto se puede retirar?

El monto máximo es de 4 UIT, equivalente a S/ 21,400, con cargo a la Cuenta Individual de Capitalización (CIC), según la Resolución SBS N.º 03444-2025.

¿Cómo será el cronograma de pagos?

Habrá hasta cuatro desembolsos de hasta 1 UIT cada uno; el primero se efectúa dentro de los 30 días tras presentar la solicitud y los siguientes cada 30 días desde el pago anterior. Las AFP difundirán el calendario por DNI y los canales de atención para solicitudes y desistimientos.

¿Cuál es la fecha límite?

El plazo para registrar la solicitud vence el 19 de enero de 2026, al cumplirse 90 días desde la entrada en vigencia del procedimiento operativo.