Hoy puede ser tu día de suerte. El nuevo sorteo del Mega Millions se llevará a cabo este viernes 27 de febrero de 2026. Para esta edición, la lotería en Estados Unidos cuenta con un jackpot de 458 millones de dólares, una cifra que ha venido en aumento semana tras semana desde el mes de diciembre, donde fue la última vez que reventó el pozo acumulado. Revisa cuáles son los números ganadores y resultados completos de este Mega Millions .

Jugar es fácil: puedes elegir tus propias combinaciones o permitir que el sistema las elija automáticamente con un Quick Pick. Con el nuevo costo de US$5 por boleto y la Mega Ball disponible del 1 al 24, la lotería se ha renovado con mejores características y una dinámica más intensa.

Tanto si acostumbras jugar con frecuencia como si estás pensando participar por primera vez, el sorteo del 13 de febrero aparece como una gran oportunidad para perseguir tus metas y entrar en la carrera por uno de los jackpots más atractivos de la temporada. ¿Te animas a participar?

Mega Millions es una de las loterías más famosas de Estados Unidos (Foto: AFP)

Resultados del Mega Millions hoy, viernes 27 de febrero de 2026

Números ganadores Mega Ball Por confirmar Por confirmar

¿Alguien ganó el premio mayor del Mega Millions del viernes 27 de febrero de 2026?

Por confirmar

¿Cuándo y a qué hora exacta se realizan los sorteos de Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se realizan dos veces por semana, los martes y viernes. La hora oficial del sorteo es a las 11:00 p.m. hora del Este (ET) , con transmisión en vivo desde Atlanta, Georgia.

¿Cuánto cuesta un boleto de Mega Millions?

El precio base de un boleto de Mega Millions es de solo US$5 por jugada . Desde abril de 2025 cada ticket tiene ese precio y viene con el multiplicador integrado, que reemplaza al Megaplier opcional (que costaba $1 adicional con el precio anterior de $2 por ticket).

¿Cómo se juega el Mega Millions y cómo se puede ganar el premio mayor?

Los jugadores pueden elegir seis números de dos grupos separados: cinco números diferentes del 1 al 70 (las bolas blancas) y un número del 1 al 24 (la Mega Ball dorada) , o seleccionar Quick Pick. La persona gana el premio mayor al acertar los seis números ganadores en un sorteo. En caso de que haya varios ganadores del premio mayor, este se compartirá.

¿Qué premios se pueden ganar en Mega Millions?

Mega Millions ofrece hasta nueve niveles de premios diferentes. El premio principal, o jackpot, se gana al acertar los cinco números principales más la Mega Ball. Los premios menores se obtienen con diversas combinaciones, siendo el premio más bajo el de acertar solo la Mega Ball, que puede ser de 10 dólares.

Los premios y probabilidades del Mega Millions, una de las loterías más famosas de Estados Unidos (Foto: Mega Millions)