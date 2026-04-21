Presta mucha atención. El próximo sorteo del Mega Millions se realiza hoy, martes 21 de abril de 2026, con un impresionante premio mayor acumulado de 140 millones de dólares, y una opción en efectivo de $62.8 millones . Si ya compraste tu boleto, es el momento de verificar los números ganadores y revisar los resultados completos para saber si eres uno de los afortunados. La expectativa crece con cada sorteo y esta edición no es la excepción.

Participar es bastante sencillo y accesible. Puedes elegir tus propios números o dejar que el sistema lo haga por ti con la opción Quick Pick, ideal si prefieres jugar al azar. Además, con el costo actualizado de $5 por boleto y un rango de la Mega Ball que va del 1 al 24, el juego ha evolucionado para ofrecer una experiencia más dinámica, con mayores posibilidades y premios más atractivos.

Ya seas un jugador habitual o alguien que quiere probar suerte por primera vez, este sorteo representa una excelente oportunidad para soñar en grande. Con un jackpot millonario en juego, millones de personas estarán atentas a los resultados de hoy. ¿Será esta tu noche de suerte?

Mega Millions es una de las loterías más famosas de Estados Unidos (Foto: AFP)

Resultados del Mega Millions hoy, martes 21 de abril de 2026

Números ganadores Mega Ball Por confirmar Por confirmar

¿Alguien ganó el premio mayor del Mega Millions del martes 21 de abril de 2026?

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¿Cuándo y a qué hora se realizan los sorteos de Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se llevan a cabo dos veces por semana: todos los martes y viernes, manteniendo una programación fija que millones de jugadores siguen de cerca. La hora oficial del sorteo es a las 11:00 p.m. (hora del Este – ET), y se realiza desde la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia. Aunque no siempre hay una transmisión televisiva nacional en vivo, los resultados se publican casi de inmediato a través de canales oficiales y plataformas digitales.

¿Cuánto cuesta jugar Mega Millions?

Actualmente, el precio de cada boleto es de $5 por jugada, un cambio implementado en 2025 que modernizó el formato del juego. Este nuevo costo ya incluye el multiplicador automático, lo que reemplaza al antiguo “Megaplier”, que antes era opcional y tenía un costo adicional. Gracias a este ajuste, todos los jugadores ahora participan con mejores oportunidades de incrementar premios secundarios sin pagar extra.

¿Cómo se juega Mega Millions y cómo se gana el jackpot?

Para participar, debes elegir seis números en total:

Cinco números principales del 1 al 70 (bolas blancas)

del 1 al 70 (bolas blancas) Un número adicional del 1 al 24 (la Mega Ball dorada)

Si lo prefieres, puedes dejar que el sistema seleccione los números al azar con la opción Quick Pick. Para ganar el premio mayor (jackpot), es necesario acertar los seis números completos. En caso de que haya más de un ganador, el premio se divide en partes iguales entre todos los acertantes.

¿Qué premios ofrece Mega Millions?

Mega Millions cuenta con nueve niveles de premios, lo que significa que no necesitas acertar todos los números para ganar dinero. El jackpot se obtiene al coincidir los cinco números principales más la Mega Ball, mientras que los premios secundarios se entregan por distintas combinaciones. El nivel más básico corresponde a acertar solo la Mega Ball, que suele otorgar un premio mínimo aproximado de US$10, aunque puede aumentar dependiendo del multiplicador aplicado.

Los premios y probabilidades del Mega Millions, una de las loterías más famosas de Estados Unidos (Foto: Mega Millions)

📌Información adicional importante

Los premios mayores pueden elegirse en pagos anuales (anualidades) o en un solo pago reducido conocido como Cash Option.

o en un solo pago reducido conocido como Mega Millions es una de las loterías más grandes del mundo, con jackpots que han superado los mil millones de dólares en varias ocasiones.

en varias ocasiones. Las probabilidades de ganar el premio mayor son de aproximadamente 1 en 302 millones, lo que explica por qué los pozos pueden acumularse rápidamente.