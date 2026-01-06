El Sorteo Especial 308 de la Lotería Nacional, alusivo al Día de Reyes, ofrece este 6 de enero de 2026 un premio mayor de 54 millones de pesos entre cuatro series y miles de premios adicionales. Esta edición reúne a 60 mil billetes numerados del 00001 al 60000, todos con la posibilidad de iniciar el año con una gran sorpresa.

¿A qué hora es y dónde ver EN VIVO el Sorteo Especial 308 del Día de Reyes?

El sorteo arranca a las 20:00 horas del centro de México en el Salón de Sorteos del Edificio Edison de la Lotería Nacional. Se puede seguir en vivo a través del canal de YouTube de la Lotería Nacional – Sorteos Tradicionales y en sus redes sociales oficiales.

Celebrado en el Teatro Lotería Nacional. Av. Hidalgo 130, Guerrero, Cuauhtémoc, 06030 Ciudad de México, CDMX

Fecha: martes 6 de enero de 2026

Horario: 20:00 horas.

Puedes seguir la transmisión en vivo del sorteo a través de nuestro canal oficial de YouTube: https://www.youtube.com/user/VideotecaLotenal

¿Cuándo se realiza el Sorteo Especial 308 de la Lotería Nacional?

Esta edición única del Sorteo Especial 308 se programa para el martes 6 de enero de 2026, coincidiendo con la celebración del Día de Reyes.

No forma parte de los sorteos semanales regulares, ya que los especiales se organizan solo algunas veces al año con motivos concretos y bolsas atractivas.

Resultados y números ganadores del Sorteo Especial 308 hoy, martes 06 de enero 2026

En el momento de redactar este texto, los números ganadores aún no han sido liberados en su totalidad por la Lotería Nacional para el Sorteo Especial 308. Los jugadores deberán revisar posteriormente la lista oficial de premios, donde se detallan el número, serie y monto asignado a cada billete ganador.

Premio mayor de 54 millones de pesos:

Premio de 6 millones de pesos:

Premio de 800 mil pesos:

Premio de 800 mil pesos:

Premio de 800 mil pesos:

Premio de 800 mil pesos:

Premio de 400 mil pesos:

Premio de 400 mil pesos:

Premio de 400 mil pesos:

Premio de 400 mil pesos:

Premio de 254 mil pesos:

Premio de 254 mil pesos:

Premio de 254 mil pesos:

Premio de 254 mil pesos:

Premio de 254 mil pesos:

Premio de 254 mil pesos:

Premio de 254 mil pesos:

Premio de 254 mil pesos:

Premio de 254 mil pesos:

Premio de 254 mil pesos:

¿De cuánto es el premio mayor del Sorteo Especial 308?

El premio mayor asciende a 54 millones de pesos, distribuido en cuatro series de 13.5 millones de pesos cada una, de acuerdo con la ficha oficial del billete.

Quien haya comprado las cuatro series del número favorecido se lleva el total, mientras que cada cachito otorga una vigésima parte del monto correspondiente a la serie.

¿Cuánto cuesta el cachito del Sorteo Especial 308?

El cachito tiene un costo de 60 pesos, lo que lo convierte en una opción accesible para participar en un sorteo con un premio mayor elevado.

Si se busca aumentar las probabilidades, se puede adquirir una serie por 1,200 pesos o las dos series por 2,400 pesos, concentrando así una mayor proporción del posible premio.

¿Cómo se juega el Sorteo Especial 308 del Día de Reyes?

El jugador elige uno o varios números entre el 00001 y el 60000, ya sea en puntos de venta físicos o mediante plataformas autorizadas de venta en línea.

Durante el sorteo, se extraen al azar los números y series ganadoras; además de los premios principales, existen reintegros y premios por aproximación que multiplican las oportunidades de obtener un beneficio.

FAQ: Preguntas y respuestas frecuentes sobre el Sorteo Especial de la Lotería Nacional

¿Qué diferencia hay entre Sorteo Especial y Sorteo Mayor?

El Sorteo Especial se realiza una vez al mes con motivo conmemorativo y tiene un plan de premios distinto al Sorteo Mayor, aunque ambos usan billetes y cachitos tradicionales.

¿El Sorteo Especial 308 tiene reembolsos por terminación?

Sí, el plan de premios contempla reembolsos para ciertos números cuya última cifra coincide con la del premio mayor y otras combinaciones establecidas por la Lotería.

¿Cómo sé si gané con un cachito comprado en línea?

Las plataformas autorizadas notifican al usuario y ponen a disposición el comprobante electrónico, pero el pago del premio sigue las reglas y plazos de la Lotería Nacional.

¿Hay fecha límite para cobrar los premios?

Los premios de Lotería Nacional tienen un plazo de prescripción establecido en la legislación mexicana, por lo que se aconseja cobrarlos lo antes posible.

¿Puedo ver después la repetición del sorteo?

Los sorteos suelen quedar disponibles como video en el canal de YouTube de la Lotería Nacional, donde se puede revisar la transmisión completa y corroborar los números extraídos.