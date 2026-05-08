El sorteo del Mega Millions de este viernes 8 de mayo de 2026 capturó la atención de millones de ciudadanos en todo Estados Unidos con un impresionante pozo acumulado. Los números ganadores seleccionados para esta jornada fueron el 12, 22, 50, 51 y 55, acompañados por la Mega Ball dorada número 10. Esta combinación oficial determina al posible ganador del premio mayor estimado en 195 millones de dólares para quien haya acertado la serie completa. Quienes participaron en este sorteo nacional revisan sus boletos con la esperanza de convertirse en el nuevo millonario del país durante esta noche. La expectativa por conocer si alguien logró reclamar el premio máximo se mantiene vigente mientras las autoridades de la lotería verifican los registros de ventas a nivel nacional.

El afortunado poseedor de un hipotético boleto ganador tiene ante sí una decisión financiera monumental respecto a la forma de cobrar sus ganancias. El reglamento permite optar por recibir los pagos divididos en treinta anualidades progresivas o elegir la opción de pago único en efectivo valuada en aproximadamente 86.3 millones de dólares. Para alcanzar este premio máximo, el jugador debe acertar las cinco esferas blancas extraídas de un grupo del 1 al 70 y la esfera dorada del 1 al 25. Las probabilidades matemáticas de llevarse el codiciado jackpot se sitúan en una entre más de 302 millones, según los datos oficiales proporcionados por la propia organización. En caso de que ningún ciudadano logre la combinación perfecta esta noche, la cifra millonaria continuará creciendo de forma automática para el próximo sorteo de la semana.

Esta popular lotería estadounidense realiza sus esperados sorteos cada martes y viernes, generando un constante interés informativo en las comunidades participantes. Actualmente, los boletos oficiales se encuentran disponibles en cuarenta y cinco estados de la nación, además de Washington D.C. y las Islas Vírgenes de EE. UU. Cada jugada individual tiene un costo accesible que permite a miles de residentes hispanos sumarse de manera habitual a la dinámica de este tradicional juego de azar. Desde el último gran premio entregado en meses anteriores, el bote ha ido incrementando progresivamente su valor hasta alcanzar las atractivas cifras actuales. Consultar los resultados a través de las plataformas estatales garantiza la transparencia del proceso y facilita el reclamo oportuno de cualquier premio secundario obtenido hoy.

Revisa esta nota para que descubras quién ganó el Mega Millions hoy, viernes 16 de enero, en EE.UU. (Foto: Frederic J. BROWN / AFP)

Resultados del Mega Millions del viernes 08 de mayo de 2026

Números ganadores Mega Ball Por confirmar Por confirmar

¿Alguien ganó el premio mayor del Mega Millions del viernes 08 de mayo de 2026?

Todavía no se da a conocer si hubo ganador del premio mayor del Mega Millions de 215 millones de dólares (con un cash option de $95.2 millones) correspondiente al sorteo del viernes 08 de mayo de 2026.

¿Cuándo y a qué hora exacta se realizan los sorteos de Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se llevan a cabo dos veces por semana, todos los martes y viernes, con una hora oficial de inicio a las 11:00 p.m. (ET). El evento se transmite en vivo desde Atlanta, Georgia, y puede seguirse a través de distintas plataformas oficiales y medios autorizados.

¿Cuánto cuesta un boleto de Mega Millions?

En cuanto al costo, cada boleto tiene un precio fijo de US$5, vigente desde abril de 2025. Este nuevo valor ya incluye de forma automática el multiplicador, que anteriormente era opcional bajo el nombre de Megaplier y requería un pago adicional. De esta manera, todos los jugadores participan con las mismas condiciones desde el inicio.

¿Cómo se juega el Mega Millions y cómo se puede ganar el premio mayor?

Para aspirar al premio mayor, los participantes deben seleccionar seis números en total: cinco números distintos entre el 1 y el 70, correspondientes a las bolas blancas, y un número entre el 1 y el 24, que representa la Mega Ball dorada . Acertar los seis números en un mismo sorteo garantiza el jackpot; si hay más de un ganador, el monto se divide en partes iguales.

¿Qué premios se pueden ganar en Mega Millions?

Además del gran premio, Mega Millions ofrece hasta nueve categorías de premios, lo que aumenta las posibilidades de ganar incluso sin acertar la combinación completa. Los premios menores se obtienen con distintas coincidencias numéricas, siendo el más básico el de acertar únicamente la Mega Ball, el cual puede otorgar US$10.

Los premios y probabilidades del Mega Millions, una de las loterías más famosas de Estados Unidos (Foto: Mega Millions)