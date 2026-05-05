El sorteo de Mega Millions de este martes 5 de mayo de 2026 mantiene la atención de miles de jugadores en Estados Unidos, especialmente entre la comunidad hispana que sigue de cerca cada resultado. El premio mayor estimado para esta jornada era de 178 millones de dólares, según el sitio oficial del juego. Hasta el momento, la confirmación sobre si hubo ganador del jackpot principal sigue pendiente.

Los números ganadores del sorteo realizado el 1 de mayo de 2026 fueron 61, 41, 27, 16 y 21, con Mega Ball 24. Estos resultados sirven como referencia para quienes revisan boletos anteriores o siguen el historial reciente del sorteo. Si nadie acertó la combinación completa, el premio continúa acumulándose para la próxima fecha.

Mega Millions celebra sus sorteos todos los martes y viernes a las 11:00 p.m., por lo que el siguiente sorteo está programado para este martes 5 de mayo. En estados como Nueva York, los boletos pueden comprarse hasta las 10:00 p.m. del día del sorteo, mientras que en Nueva Jersey y Connecticut el límite se extiende hasta las 10:45 p.m.

El costo del boleto es de 55 dólares e incluye el nuevo multiplicador, una función que puede aumentar los premios no mayores en 22, 33, 44, 55 o 10 veces. Esta opción reemplazó al antiguo Megaplier y se asigna de forma aleatoria en cada jugada. Para muchos participantes, este detalle cambia por completo el valor de un premio secundario.

Entre los jackpots más altos en la historia de Mega Millions destacan los 1.602 mil millones ganados en Florida en 2023, los 1.537 mil millones en Carolina del Sur en 2018 y los 1.348 mil millones en Maine en 2023. También figuran premios históricos en Illinois, California, Nueva Jersey, Michigan, Georgia, Texas y otros estados donde el sorteo ha dejado ganadores millonarios.

Mega Millions comenzó el 31 de agosto de 1996 como Big Game. (Foto: Frederic J. BROWN / AFP)

Resultados del Mega Millions del martes 05 de mayo de 2026

Números ganadores Mega Ball Por confirmar Por confirmar

¿Alguien ganó el premio mayor del Mega Millions del martes 05 de mayo de 2026?

Todavía no se anuncia si hubo ganador del premio mayor del Mega Millions de 178 millones de dólares, con un cash option de $79.6 millones, correspondiente al sorteo del martes 05 de mayo de 2026.

¿Cuándo y a qué hora exacta se realizan los sorteos de Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se llevan a cabo dos veces por semana, todos los martes y viernes, con una hora oficial de inicio a las 11:00 p.m. (ET). El evento se transmite en vivo desde Atlanta, Georgia, y puede seguirse a través de distintas plataformas oficiales y medios autorizados.

¿Cuánto cuesta un boleto de Mega Millions?

En cuanto al costo, cada boleto tiene un precio fijo de US$5, vigente desde abril de 2025. Este nuevo valor ya incluye de forma automática el multiplicador, que anteriormente era opcional bajo el nombre de Megaplier y requería un pago adicional. De esta manera, todos los jugadores participan con las mismas condiciones desde el inicio.

¿Cómo se juega el Mega Millions y cómo se puede ganar el premio mayor?

Para aspirar al premio mayor, los participantes deben seleccionar seis números en total: cinco números distintos entre el 1 y el 70, correspondientes a las bolas blancas, y un número entre el 1 y el 24, que representa la Mega Ball dorada . Acertar los seis números en un mismo sorteo garantiza el jackpot; si hay más de un ganador, el monto se divide en partes iguales.

¿Qué premios se pueden ganar en Mega Millions?

Además del gran premio, Mega Millions ofrece hasta nueve categorías de premios, lo que aumenta las posibilidades de ganar incluso sin acertar la combinación completa. Los premios menores se obtienen con distintas coincidencias numéricas, siendo el más básico el de acertar únicamente la Mega Ball, el cual puede otorgar US$10.

Los premios y probabilidades del Mega Millions, una de las loterías más famosas de Estados Unidos (Foto: Mega Millions)