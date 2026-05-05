Los números ganadores del Mega Millions ya están disponibles y corresponden al sorteo del pasado viernes 1 de mayo, cuando el jackpot alcanzó un premio estimado de 178 millones de dólares, con una opción en efectivo de 79.6 millones. Si estás buscando los resultados de hoy, también conviene revisar lo que se sabe antes del próximo sorteo del martes 5 de mayo de 2026, cuando el bote vuelve a subir a 195 millones de dólares. En este tipo de loterías, cada sorteo puede cambiar por completo la expectativa de los jugadores.

Los números ganadores de Mega Millions fueron 61, 41, 27, 16 y 21, mientras que la Mega Ball fue 24. Hasta el momento, no hubo ganador del premio mayor en ese sorteo, por lo que el jackpot sigue acumulándose. Esto mantiene el interés de quienes siguen el juego desde distintos estados de Estados Unidos, especialmente entre comunidades hispanas que suelen consultar los resultados en tiempo real.

El siguiente sorteo de Mega Millions está programado para el martes 5 de mayo, a las 11 p.m. ET, como ocurre todos los martes y viernes. En algunos estados, la venta de boletos cierra pocos minutos antes del sorteo; por ejemplo, en Michigan se pueden comprar hasta las 10:45 p.m. tanto en tienda como en línea. El costo de participación es de 5 dólares por boleto, y eso incluye el multiplicador automático.

Para jugar, cada persona elige seis números: cinco del rango del 11 al 70 y un número adicional, la Mega Ball, del 11 al 24. También existe la opción de selección automática, conocida como Quick Pick, para quienes prefieren que el sistema genere la combinación. Mega Millions ya no usa el Megaplier tradicional; ahora incorpora un multiplicador interno que puede aumentar los premios que no son jackpot por 22, 33, 44, 55 o 10 veces, según el sorteo.

Las probabilidades de acertar los cinco números blancos más la Mega Ball y ganar el premio mayor son de 1 en 290,472,336. Los resultados oficiales pueden revisarse en el sitio web de Mega Millions, en el portal de la lotería estatal correspondiente o en la transmisión del sorteo en YouTube. Si alguien gana el jackpot, puede elegir entre una anualidad pagada durante 3030 años o un pago único en efectivo, y si hay más de un ganador, el premio se divide entre los boletos acertantes.

Puedes participar en el Mega Millions en 45 estados de EE.UU., además del Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes Estadounidenses. (Foto: Angela WEISS / AFP)

Resultados del Mega Millions del martes 05 de mayo de 2026

Números ganadores Mega Ball Por confirmar Por confirmar

¿Alguien ganó el premio mayor del Mega Millions del martes 05 de mayo de 2026?

Todavía no se anuncia si hubo ganador del premio mayor del Mega Millions de 178 millones de dólares, con una opción de pago en efectivo de $79.6 millones, correspondiente al sorteo del martes 05 de mayo de 2026.

¿Cómo se juega el Mega Millions y cómo se puede ganar el premio mayor?

Los jugadores pueden elegir seis números de dos grupos separados: cinco números diferentes del 1 al 70 (las bolas blancas) y un número del 1 al 24 (la Mega Ball dorada) , o seleccionar Quick Pick. La persona gana el premio mayor al acertar los seis números ganadores en un sorteo. En caso de que haya varios ganadores del premio mayor, este se compartirá.

¿Cuándo y a qué hora exacta se realizan los sorteos de Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se realizan dos veces por semana, los martes y viernes. La hora oficial del sorteo es a las 11:00 p.m. hora del Este (ET) , con transmisión en vivo desde Atlanta, Georgia.

¿Cuánto cuesta un boleto de Mega Millions?

El precio base de un boleto de Mega Millions es de solo US$5 por jugada . Desde abril de 2025 cada ticket tiene ese precio y viene con el multiplicador integrado, que reemplaza al Megaplier opcional (que costaba $1 adicional con el precio anterior de $2 por ticket).

¿Qué premios se pueden ganar en Mega Millions?

Mega Millions ofrece hasta nueve niveles de premios diferentes. El premio principal, o jackpot, se gana al acertar los cinco números principales más la Mega Ball. Los premios menores se obtienen con diversas combinaciones, siendo el premio más bajo el de acertar solo la Mega Ball, que puede ser de 10 dólares.

Los premios y probabilidades del Mega Millions, una de las loterías más famosas de Estados Unidos (Foto: Mega Millions)