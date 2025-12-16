El premio mayor de Powerball volvió a crecer luego de que no se registraran ganadores en el sorteo del lunes. Como resultado, el acumulado subió a 1,250 millones de dólares, con una opción en efectivo de 572.1 millones para el próximo sorteo que se realizará el miércoles 17 de diciembre.

Este nuevo bote ya se ubica como el sexto más grande en la historia de Powerball y también es el segundo mayor del año. Solo queda por debajo del histórico premio de 1,787 millones de dólares que fue ganado en septiembre por boletos vendidos en Missouri y Texas, un récord que marcó el 2024 para el popular juego de lotería.

En el sorteo del 15 de diciembre, los números ganadores fueron 23, 35, 59, 63 y 68, junto al Powerball 2 y un Power Play de 4x.

El nuevo bote se disputará el miércoles 17 de diciembre y es el sexto más grande en la historia del juego. (Foto: GIORGIO VIERA / AFP)

Aunque nadie logró acertar la combinación completa, dos boletos vendidos en Arizona y California coincidieron con las cinco bolas blancas y se llevaron 1 millón de dólares cada uno.

Además, el sorteo dejó decenas de ganadores secundarios. En total, 43 boletos obtuvieron premios de 50,000 dólares, mientras que otros 14 boletos alcanzaron ganancias de 200,000 dólares, gracias al multiplicador Power Play.

Desde la organización de Powerball destacaron lo inusual del momento.

El director ejecutivo de la Lotería de Iowa y presidente del Grupo de Productos de Powerball, Matt Strawn, señaló que es apenas la segunda vez en la historia que el juego encadena dos premios mayores consecutivos superiores a los 1,000 millones de dólares, justo en plena temporada de fiestas, y recordó la importancia de jugar de forma responsable.

Aunque nadie ganó el jackpot, varios boletos obtuvieron premios millonarios y secundarios. (Foto: SAUL LOEB / AFP)

Para participar en Powerball, los jugadores deben elegir cinco números entre el 1 y el 59, además de un número Powerball entre el 1 y el 26. El costo del boleto es de 2 dólares, con la opción de agregar el Power Play por un monto adicional para multiplicar los premios que no sean el jackpot.

Los sorteos de Powerball se realizan tres veces por semana, los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p. m. (hora del Este).

El juego está disponible en 45 estados, además de Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes y los ganadores pueden elegir entre recibir el premio en pagos anuales o en un pago único, ambos sujetos a impuestos.

Cómo y dónde comprar boletos de Powerball en EE. UU.

Los boletos de Powerball se compran físicamente en puntos de venta autorizados ubicados en 45 estados de EE. UU., el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes de EE. UU. y Puerto Rico. Estos puntos de venta incluyen gasolineras, supermercados, tiendas de conveniencia (como 7-Eleven) y licorerías.

Debes tener al menos 18 años (o 21 en algunos estados como Arizona, Iowa y Luisiana) para comprar un boleto. Simplemente solicitas un boleto “Quick Pick” para números generados aleatoriamente o utilizas una papeleta para seleccionar tus propios números.

En cuanto a la compra en línea, la mayoría de los estados no venden boletos de Powerball directamente a través de internet; sin embargo, algunos estados específicos permiten la compra a través de sus sitios web oficiales de lotería (generalmente mediante una cuenta registrada y financiada).

Debes tener al menos 18 años (o 21 en algunos estados como Arizona, Iowa y Luisiana) para comprar un boleto. (Foto: SAUL LOEB / AFP)

Si vives fuera de los estados participantes, existen servicios de mensajería de lotería que compran el boleto físico por ti, aunque estos servicios conllevan riesgos y no están regulados oficialmente por Powerball.

Se recomienda siempre comprar el boleto de forma presencial o a través de la plataforma oficial del estado donde te encuentres.