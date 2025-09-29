El jackpot de la lotería Powerball continúa creciendo y alcanzó ya los 160 millones de dólares para el sorteo del lunes 29 de septiembre. En la edición anterior, realizada el sábado 27 de septiembre, no se registraron boletos ganadores del pozo estimado en $145 millones, por lo que el premio en efectivo para la próxima jugada asciende a $74.2 millones.

El último premio mayor entregado fue el 6 de septiembre, cuando dos participantes en Texas y Missouri compartieron la histórica cifra de $1.787 mil millones. Aunque las probabilidades de quedarse con el pozo mayor son de apenas 1 en 292.2 millones, los premios secundarios ofrecen más opciones: por ejemplo, acertar las cinco bolas blancas sin la Powerball otorga $1 millón, con una probabilidad de 1 en 11.6 millones.

Los sorteos de Powerball se realizan tres veces por semana —lunes, miércoles y sábado— a las 10:59 p.m. (hora del Este), transmitidos en directo desde Tallahassee, Florida. Con el próximo sorteo tan cerca y un acumulado en aumento, los jugadores de Estados Unidos y otras regiones tienen nuevamente la posibilidad de cambiar sus vidas.

Resultados Powerball lunes 29 de septiembre

Los números sorteados el lunes 29 de septiembre de 2025 fueron: X, X, X, X, X, con el Powerball X y el multiplicador Power Play X.

¿Hubo ganador en el sorteo del 29 de septiembre?

Hasta el momento, no se ha confirmado ningún ganador del premio mayor del lunes 29 de septiembre de 2025.

¿Cuándo y a qué hora son los sorteos de Powerball?

Powerball se sortea los lunes, miércoles y sábados. La hora oficial es a las 10:59 p.m. ET (9:59 p.m. CT, 8:59 p.m. MT, 7:59 p.m. PT).

Precio del boleto y dónde comprarlo

Cada jugada cuesta $2 dólares. Con un dólar adicional, se puede añadir la opción Power Play, que multiplica los premios secundarios. Los boletos se venden en 45 estados de EE. UU., además de Puerto Rico, Washington D.C. y las Islas Vírgenes, en puntos autorizados como supermercados, gasolineras y, en algunos lugares, también en línea.

¿Cómo se juega Powerball y cuáles son las probabilidades?

El jugador debe elegir cinco números entre 1 y 69 (bolas blancas) y un número entre 1 y 26 (la Powerball roja). Para llevarse el premio mayor se necesitan los seis aciertos. Las probabilidades del pozo gordo son de 1 en 292.2 millones, mientras que las chances de ganar cualquier premio son de 1 en 24.87.

¿Qué es el Power Play?

El Power Play permite multiplicar los premios no acumulativos por un costo extra de $1. Por ejemplo, un premio de $1 millón por cinco aciertos puede convertirse en $2 millones. El multiplicador 10X solo se activa cuando el premio mayor es de $150 millones o menos.

¿Es necesario vivir en EE. UU. para jugar?

No. Cualquier persona que cumpla con la edad legal en la jurisdicción donde compra el boleto puede participar. Sin embargo, en caso de ganar, los premios estarán sujetos a impuestos en EE. UU.

¿Los números deben salir en el mismo orden?

No. Los aciertos en las bolas blancas cuentan en cualquier orden, pero la Powerball roja sí debe coincidir exactamente. Cada jugada es independiente y no se pueden combinar números de distintos boletos.

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados. (Foto: Getty Images)