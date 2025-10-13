El premio gordo de la lotería Powerball sigue en aumento, alcanzando la impresionante cifra de $258 millones para el próximo sorteo de este lunes 13 de octubre de 2025. Este considerable aumento se debe a que ningún jugador acertó los seis números durante el sorteo anterior del sábado 11 de octubre, cuyo jackpot era de $244 millones. Los sorteos del Powerball se celebran tres veces por semana, específicamente los lunes, miércoles y sábados, a las 10:59 p.m. ET.

Para llevarte el premio mayor del Powerball, debes acertar los cinco números blancos y la bola roja, una hazaña que tiene probabilidades de 1 en 292.2 millones. A pesar de estas grandes probabilidades, el juego ofrece hasta nueve categorías de premios, incluyendo $1 millón por acertar solo las cinco bolas blancas.

En caso de que el premio de $258 millones sea ganado este lunes, se sumaría a la lista de grandes botes entregados recientemente en EE. UU. Los botes de Powerball han superado los mil millones de dólares en seis ocasiones, incluyendo el récord de $2.04 mil millones de noviembre de 2022 y el reciente premio de $1.79 mil millones compartido por boletos en Texas y Misuri en septiembre pasado. Los jugadores pueden revisar los resultados para categorías menores, que van desde los $4 (solo por acertar la Powerball).

Para participar en el sorteo del sábado, los jugadores deben seleccionar cinco números del 1 al 69, y el número Powerball del 1 al 26. La opción en efectivo para el jackpot de $244 millones es una alternativa popular para el ganador, quien puede elegir recibir el dinero de inmediato. Asegúrate de verificar tus boletos, ya que incluso acertar un solo número más la Powerball te asegura un premio de $4.

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados. (Foto: Getty Images)

Resultados del Powerball, lunes 13 de octubre

Los números ganadores del Powerball sorteados la noche del lunes 13 de octubre de 2025 son X-X-X-X-X con un Powerball de X un multiplicador Power Play de XX.

¿Alguien ganó el Powerball del 13 de octubre de 2025?

No hubo ganador del Powerball para el sorteo de la noche del lunes 13 de octubre de 2025.

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del lunes 13 de octubre de 2025 ascendió a 258 millones de dólares, con un premio en efectivo de $120.8 millones.

¿A qué hora y en qué días se realizan los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados. La hora oficial del sorteo es a las 10:59 p.m. ET (hora del este), con transmisión en vivo desde Florida. Para otras zonas horarias de EE. UU., los sorteos corresponden a las 9:59 p.m. (CT), 8:59 p.m. (MT) y 7:59 p.m. (PT).

¿Cuál es el costo de un boleto de Powerball y dónde puedo comprarlo?

El costo básico de un boleto de Powerball es de solo $2 por jugada. Puedes añadir la opción Power Play por un dólar adicional para multiplicar premios secundarios. Los boletos están disponibles en 45 estados, Puerto Rico, el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes. Se pueden comprar en puntos de venta autorizados o, en algunos estados, también de forma online.

¿Cómo se juega a Powerball y cuáles son las probabilidades de ganar el premio mayor?

Para jugar, debes seleccionar cinco números del 1 al 69 (bolas blancas) y un número de Powerball roja del 1 al 26. Para ganar el codiciado premio mayor (jackpot), debes acertar los seis números. Aunque las probabilidades de ganar el premio gordo son de 1 en 292.2 millones, las posibilidades de ganar cualquier premio son de 1 en 24.87.

Revisa esta nota para que sepas si se puede comprar boletos de Powerball por Internet. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

¿Qué es la opción Power Play y cuándo se activa el multiplicador 10X?

Power Play es un multiplicador opcional que, por $1 adicional, aumenta los premios no acumulativos hasta por cinco veces. Por ejemplo, un premio de $1 millón se duplica a $2 millones al usar esta opción. Es importante saber que el multiplicador más alto (10X) solo se activa cuando el premio mayor de la anualidad es igual o menor a $150 millones.

¿Es necesario ser ciudadano estadounidense para jugar a Powerball?

No, no es necesario ser ciudadano o residente de los Estados Unidos para jugar a Powerball. Cualquier persona que cumpla con la edad legal de la jurisdicción de venta puede participar en la lotería. Sin embargo, si resultas ganador del premio, ten en cuenta que estará sujeto a las retenciones de impuestos correspondientes.

¿El orden de los números sorteados del Powerball afecta la obtención de un premio?

No, el orden en que salen los cinco números de las bolas blancas no afecta el premio; solo es necesario que coincidan con tu jugada. La única excepción es la Powerball roja, que debe coincidir exactamente.