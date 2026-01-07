Un jugador de Powerball en Virginia estuvo a un solo número de llevarse el gigantesco premio mayor de 1.817 millones de dólares, uno de los más grandes en la historia de la lotería. Aunque no acertó la combinación completa, la historia no terminó en decepción y tuvo un giro inesperado. El protagonista es Jeffrey Dimond, residente del condado de Spotsylvania, quien compró su boleto antes del esperado sorteo de Nochebuena. En ese momento, el pozo ya era considerado el segundo más alto jamás registrado en Powerball, lo que generó una enorme expectativa en todo Estados Unidos.

Dimond utilizó la opción Easy Pick en una tienda Wawa cerca de Fredericksburg y logró acertar cinco de los seis números ganadores, incluido el Powerball. Gracias a una jugada adicional clave, terminó llevándose un premio de 100.000 dólares, según informó la Lotería de Virginia.

Los números ganadores del sorteo fueron 4, 25, 31, 52, 59 y la Powerball 19, aunque no se reveló cuál fue el número que Dimond no acertó. Normalmente, una combinación como la suya otorga 50.000 dólares, pero él pagó un dólar extra por la opción Power Play, lo que duplicó automáticamente su ganancia.

El jugador acertó cinco de los seis números, incluido el Powerball, y gracias a la opción Power Play duplicó su ganancia. (Foto: GIORGIO VIERA / AFP)

Dimond y su esposa no supieron de inmediato que habían ganado. Recién al escanear el boleto apareció el mensaje que confirmaba el premio y, al revisar los números con calma, se dieron cuenta de que habían quedado a solo un número del jackpot. Con el dinero, planean reemplazar el techo de su casa y construir una terraza.

Las probabilidades no estaban de su lado: tenía 1 en 913.129,18 posibilidades de acertar esa combinación. En general, las chances de ganar cualquier premio en Powerball son de 1 en 25, mientras que las de llevarse el premio mayor son de apenas 1 en 292.201.338.

Dimond y su esposa descubrieron el premio al escanear el boleto y confirmaron que habían quedado a un paso del jackpot. (Foto: Saul Loeb / AFP)

En este sorteo histórico, el jackpot sí tuvo ganador. Un boleto vendido en una estación Murphy USA, dentro de un Walmart en Cabot, Arkansas, acertó todos los números.

El ganador aún no reclama el premio y puede elegir entre recibir los 1.817 millones en pagos anuales o un pago único de 834,9 millones de dólares antes de impuestos, en lo que fue el segundo premio más grande en la historia del Powerball.