La lotería Mega Millions vuelve a encender la ilusión: este viernes 28 de noviembre de 2025 se realizará un nuevo sorteo con un premio mayor que podría cambiar tu vida para siempre. Con un jackpot de 80 millones de dólares , miles de jugadores en Estados Unidos se preparan para probar suerte y soñar con convertirse en los próximos ganadores. Si quieres ser parte de esta oportunidad, aquí te contamos lo esencial para participar.

Jugar es sencillo: puedes escoger tus propios números o permitir que el sistema los genere automáticamente a través del Quick Pick. Con el valor actualizado de US$5 por jugada y la Mega Ball ahora en un rango del 1 al 24, el juego ha evolucionado para ofrecer una experiencia más dinámica y atractiva.

No importa si sueles participar con frecuencia o si apenas vas a intentarlo por primera vez, el sorteo del 25 de noviembre te ofrece una ocasión perfecta para apostar por tus metas y lanzarte por uno de los premios más relevantes de la temporada. ¿Estás listo para intentarlo?

Mega Millions se juega todos los martes y viernes en Estados Unidos (Foto: AFP)

Resultados Mega Millions, viernes 28 de noviembre de 2025

Números ganadores Mega Ball Por confirmar Por confirmar

¿Alguien ganó el premio mayor del Mega Millions del viernes 28 de noviembre de 2025?

Por confirmar...

¿Cómo se juega el Mega Millions y cómo se puede ganar el premio mayor?

Los jugadores pueden elegir seis números de dos grupos separados: cinco números diferentes del 1 al 70 (las bolas blancas) y un número del 1 al 24 (la Mega Ball dorada) , o seleccionar Quick Pick. La persona gana el premio mayor al acertar los seis números ganadores en un sorteo. En caso de que haya varios ganadores del premio mayor, este se compartirá.

¿Qué premios se pueden ganar en Mega Millions?

Mega Millions ofrece hasta nueve niveles de premios diferentes. El premio principal, o jackpot, se gana al acertar los cinco números principales más la Mega Ball. Los premios menores se obtienen con diversas combinaciones, siendo el premio más bajo el de acertar solo la Mega Ball, que puede ser de 10 dólares.

Los premios y probabilidades del Mega Millions, una de las loterías más famosas de Estados Unidos (Foto: Mega Millions)

¿Cuándo y a qué hora exacta se realizan los sorteos de Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se realizan dos veces por semana, los martes y viernes. La hora oficial del sorteo es a las 11:00 p.m. hora del Este (ET) , con transmisión en vivo desde Atlanta, Georgia.

¿Cuánto cuesta un boleto de Mega Millions?

El precio base de un boleto de Mega Millions es de solo US$5 por jugada . Desde abril de 2025 cada ticket tiene ese precio y viene con el multiplicador integrado, que reemplaza al Megaplier opcional (que costaba $1 adicional con el precio anterior de $2 por ticket).